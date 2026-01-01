Typesense to nowoczesna, przyjazna dla programistów wyszukiwarka stworzona z myślą o szybkości i prostocie. Zapewnia wyniki wyszukiwania w czasie poniżej milisekundy z wbudowaną tolerancją błędów pisowni, inteligentnym rankingowaniem, filtrowaniem fasetowym i wyszukiwaniem geograficznym — bez złożoności operacyjnej Elasticsearch.

Samodzielne hostowanie Typesense na VPS zapewnia dedykowany backend wyszukiwania bez opłat za zapytanie i pełną kontrolę nad indeksowaniem, projektowaniem schematu i konfiguracją rankingowania. Został zaprojektowany jako ekonomiczna alternatywa dla Algolia dla programistów, którzy chcą potężnych, produkcyjnych funkcji wyszukiwania bez płacenia cen SaaS w skali.