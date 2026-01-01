Wdróż Typesense jednym kliknięciem.
Szybka wyszukiwarka open source z odpornością na literówki, fasetowaniem i natychmiastowymi wynikami jako alternatywa dla Elasticsearch i Algolia.
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Co możesz zbudować z Typesense
Typesense to nowoczesna, przyjazna dla programistów wyszukiwarka stworzona z myślą o szybkości i prostocie. Zapewnia wyniki wyszukiwania w czasie poniżej milisekundy z wbudowaną tolerancją błędów pisowni, inteligentnym rankingowaniem, filtrowaniem fasetowym i wyszukiwaniem geograficznym — bez złożoności operacyjnej Elasticsearch.
Samodzielne hostowanie Typesense na VPS zapewnia dedykowany backend wyszukiwania bez opłat za zapytanie i pełną kontrolę nad indeksowaniem, projektowaniem schematu i konfiguracją rankingowania. Został zaprojektowany jako ekonomiczna alternatywa dla Algolia dla programistów, którzy chcą potężnych, produkcyjnych funkcji wyszukiwania bez płacenia cen SaaS w skali.
Główne cechy Typesense
Wyszukiwanie odporne na błędy typograficzne
Automatycznie poprawia błędy ortograficzne w zapytaniach wyszukiwania, dzięki czemu użytkownicy zawsze znajdują wyniki, nawet przy niedoskonałym wprowadzaniu.
Natychmiastowe wyniki
Indeksowanie w pamięci zapewnia odpowiedzi na zapytania w czasie poniżej milisekundy, co przekłada się na szybkie i responsywne wyszukiwanie.
Filtrowanie fasetowe
Pozwól użytkownikom zawęzić wyniki według kategorii, zakresu cenowego, oceny lub dowolnego pola niestandardowego dzięki wbudowanej obsłudze faset.
Wyszukiwanie geograficzne
Wyszukuj i filtruj rekordy na podstawie bliskości geograficznej, używając pól szerokości i długości geograficznej z zapytaniami o promień.
Proste API
Czyste REST API i oficjalne biblioteki klienckie dla JavaScript, Python, Ruby, Go i PHP upraszczają integrację.
Dlaczego warto uruchomić Typesense na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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