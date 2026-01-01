Wdróż LibreSpeed jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany test prędkości internetu, który działa w każdej przeglądarce, bez Flash, Java ani wtyczek.
Wybierz plan VPS dla LibreSpeed
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z LibreSpeed
LibreSpeed to lekki, otwarty test prędkości HTML5, który mierzy pobieranie, wysyłanie, ping i jitter bezpośrednio w przeglądarce. W przeciwieństwie do komercyjnych stron do testowania prędkości, działa w całości na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, dzięki czemu możesz opublikować prywatny test prędkości dla swojego zespołu, dostawcy internetu (ISP) lub klientów bez przesyłania ruchu przez serwery pomiarowe stron trzecich.
Samodzielne hostowanie LibreSpeed na VPS zapewnia Tobie dokładne, powtarzalne pomiary względem serwera, któremu Ty ufasz, z bazą danych wyników dla każdego testu, która pozwala Tobie porównywać jakość połączenia w czasie. Testy działają na każdej nowoczesnej przeglądarce stacjonarnej lub mobilnej bez konieczności instalacji i bez aplikacji klienckiej.
Główne cechy LibreSpeed
Test przeglądarki bez instalacji
Czysty HTML5 i JavaScript — działa w każdej nowoczesnej przeglądarce na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym, bez konieczności instalowania Flash, Java lub pobierania.
Pobieranie, wysyłanie, ping, jitter
Raportuje wszystkie cztery standardowe metryki z konfigurowalnym czasem trwania testu i liczbą jednoczesnych połączeń, aby uzyskać dokładne wyniki.
Baza danych wyników
Wbudowany backend SQLite lub MySQL przechowuje każde uruchomienie testu ze znacznikiem czasu, adresem IP i dostawcą usług internetowych, dzięki czemu możesz śledzić zmiany w czasie.
Konfigurowalny branding
Edytuj kod HTML front-endu, zmień logo i zastosuj swój własny motyw, aby dostarczyć w pełni markowy test prędkości dla Twojej organizacji.
Wyszukiwanie IP i ISP
Opcjonalna integracja ipinfo.io wzbogaca każdy wynik o dostawcę usług internetowych (ISP) odwiedzającego, organizację i przybliżoną lokalizację.
Dlaczego warto uruchomić LibreSpeed na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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