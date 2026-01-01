LibreSpeed to lekki, otwarty test prędkości HTML5, który mierzy pobieranie, wysyłanie, ping i jitter bezpośrednio w przeglądarce. W przeciwieństwie do komercyjnych stron do testowania prędkości, działa w całości na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, dzięki czemu możesz opublikować prywatny test prędkości dla swojego zespołu, dostawcy internetu (ISP) lub klientów bez przesyłania ruchu przez serwery pomiarowe stron trzecich.

Samodzielne hostowanie LibreSpeed na VPS zapewnia Tobie dokładne, powtarzalne pomiary względem serwera, któremu Ty ufasz, z bazą danych wyników dla każdego testu, która pozwala Tobie porównywać jakość połączenia w czasie. Testy działają na każdej nowoczesnej przeglądarce stacjonarnej lub mobilnej bez konieczności instalacji i bez aplikacji klienckiej.