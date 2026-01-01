Miniflux to minimalistyczny, autorytatywny czytnik kanałów RSS zaprojektowany wokół jednej zasady: nie przeszkadzać i pozwolić Ci czytać. Zbudowany w Go i wspierany przez PostgreSQL, obsługuje kanały RSS, Atom, RDF i JSON za pośrednictwem czystego interfejsu sterowanego klawiaturą, bez zbędnego balastu i niepotrzebnej złożoności. Z ponad 7 000 gwiazdek na GitHubie, zdobył lojalnych zwolenników wśród programistów i użytkowników dbających o prywatność, którzy cenią szybkość bez bałaganu.

Samodzielne hostowanie Miniflux sprawia, że Twoja lista subskrypcji i nawyki czytelnicze pozostają całkowicie prywatne. Nie ma zewnętrznych trackerów, profilowania behawioralnego ani usług, które mogłyby zostać wyłączone lub objęte paywallem. Jesteś właścicielem swoich kanałów, artykułów i historii czytania.