Wdróż Miniflux jednym kliknięciem.
Minimalistyczny czytnik RSS typu open source, zbudowany w Go, do szybkiego i wolnego od rozpraszania uwagi przeglądania kanałów.
Wybierz plan VPS dla Miniflux
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Miniflux
Miniflux to minimalistyczny, autorytatywny czytnik kanałów RSS zaprojektowany wokół jednej zasady: nie przeszkadzać i pozwolić Ci czytać. Zbudowany w Go i wspierany przez PostgreSQL, obsługuje kanały RSS, Atom, RDF i JSON za pośrednictwem czystego interfejsu sterowanego klawiaturą, bez zbędnego balastu i niepotrzebnej złożoności. Z ponad 7 000 gwiazdek na GitHubie, zdobył lojalnych zwolenników wśród programistów i użytkowników dbających o prywatność, którzy cenią szybkość bez bałaganu.
Samodzielne hostowanie Miniflux sprawia, że Twoja lista subskrypcji i nawyki czytelnicze pozostają całkowicie prywatne. Nie ma zewnętrznych trackerów, profilowania behawioralnego ani usług, które mogłyby zostać wyłączone lub objęte paywallem. Jesteś właścicielem swoich kanałów, artykułów i historii czytania.
Główne cechy Miniflux
Skrobanie pełnotekstowe
Pobiera pełne artykuły z kanałów, które publikują tylko streszczenia, dzięki czemu zawsze czytasz pełną treść bez opuszczania interfejsu.
Nawigacja klawiaturowa
Kompleksowe skróty klawiaturowe pozwalają Ci poruszać się po kanałach, oznaczać artykuły jako przeczytane i otwierać linki bez dotykania myszy.
Integracje do przeczytania później
Wysyła artykuły do Pocket, Wallabag, Instapaper i Pinboard jednym działaniem do późniejszego czytania offline.
API klienta zewnętrznego
Interfejsy API kompatybilne z Fever i Google Reader umożliwiają popularnym aplikacjom mobilnym, takim jak Reeder i NetNewsWire, połączenie się z Twoją samodzielnie hostowaną instancją.
Obsługa wielu użytkowników
Każdy użytkownik otrzymuje własną niezależną listę kanałów, stan odczytu i ustawienia na pojedynczej współdzielonej instancji serwera.
Dlaczego warto uruchomić Miniflux na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Anki Sync Server Enhanced
Samodzielnie hostowany serwer synchronizacji Anki z obsługą wielu użytkowników, kopiami zapasowymi i panelem webowym