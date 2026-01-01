Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Wybierz plan VPS dla Planka
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Planka
Planka to darmowa, otwartoźródłowa aplikacja do tablicy kanban, stworzona dla grup roboczych, które potrzebują prostej, samodzielnie hostowanej alternatywy dla Trello. Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, zarządzaniu kartami metodą „przeciągnij i upuść” oraz przejrzystemu interfejsowi, Planka pomaga zespołom organizować projekty, śledzić zadania i współpracować bez polegania na zastrzeżonych platformach SaaS lub płacenia opłat abonamentowych za użytkownika.
Samodzielne hostowanie Planki na Twoim własnym VPS pozwala zachować kontrolę nad wszystkimi danymi projektowymi, załącznikami i komunikacją zespołową. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL do niezawodnego przechowywania danych i integrację z Traefik dla bezpiecznego dostępu HTTPS. Konto administratora jest automatycznie tworzone przy pierwszym uruchomieniu z danymi uwierzytelniającymi, które konfigurujesz podczas wdrażania.
Główne cechy Planka
Tablice Kanban w czasie rzeczywistym
Zmiany pojawiają się natychmiast dla wszystkich członków zespołu dzięki aktualizacjom na żywo obsługiwanym przez połączenia WebSocket.
Drag-and-drop cards
Przenoś zadania między listami i zmieniaj kolejność priorytetów za pomocą intuicyjnych interakcji typu „przeciągnij i upuść”.
File attachments
Dołącz pliki i obrazy bezpośrednio do kart, aby zasoby projektu były uporządkowane obok zadań.
Komentarze do zadania
Omów zadania z członkami zespołu poprzez komentarze do kart z powiadomieniami w czasie rzeczywistym.
Labels and due dates
Kategoryzuj karty za pomocą kolorowych etykiet i ustaw terminy, aby śledzić terminy w różnych projektach.
Wieloprojektowe tablice
Organizuj pracę w wielu projektach za pomocą oddzielnych tablic, każda z własnymi listami i członkami.
Dlaczego warto uruchomić Planka na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.