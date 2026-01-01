Planka to darmowa, otwartoźródłowa aplikacja do tablicy kanban, stworzona dla grup roboczych, które potrzebują prostej, samodzielnie hostowanej alternatywy dla Trello. Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym, zarządzaniu kartami metodą „przeciągnij i upuść” oraz przejrzystemu interfejsowi, Planka pomaga zespołom organizować projekty, śledzić zadania i współpracować bez polegania na zastrzeżonych platformach SaaS lub płacenia opłat abonamentowych za użytkownika.

Samodzielne hostowanie Planki na Twoim własnym VPS pozwala zachować kontrolę nad wszystkimi danymi projektowymi, załącznikami i komunikacją zespołową. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL do niezawodnego przechowywania danych i integrację z Traefik dla bezpiecznego dostępu HTTPS. Konto administratora jest automatycznie tworzone przy pierwszym uruchomieniu z danymi uwierzytelniającymi, które konfigurujesz podczas wdrażania.