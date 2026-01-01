iTop (Portal Operacji IT) to w pełni otwartoźródłowa, internetowa platforma do zarządzania usługami IT, zbudowana w oparciu o najlepsze praktyki ITIL. Łączy w sobie potężną bazę danych zarządzania konfiguracją z modułami helpdesku, zarządzania incydentami, problemami, zmianami i usługami — wszystko w jednej samodzielnie hostowanej aplikacji.

W przeciwieństwie do narzędzi SaaS ITSM, które pobierają opłaty za agenta, samodzielne hostowanie iTop na własnym VPS daje Twojemu zespołowi IT pełną kontrolę nad Twoimi danymi, dostosowaniem i integracjami. Możesz rozszerzyć iTop za pomocą add-ons z iTop Hub, aby dostosować go do Twoich specyficznych przepływów pracy operacyjnej.