Wdróż PinePods jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer podcastów dla wielu użytkowników z synchronizacją między urządzeniami, wyszukiwaniem PodcastIndex i natywnymi aplikacjami mobilnymi.
Wybierz plan VPS dla PinePods
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z PinePods
PinePods to menedżer podcastów o otwartym kodzie źródłowym, stworzony dla gospodarstw domowych, zespołów i indywidualnych słuchaczy, którzy chcą przechowywać swoją historię słuchania z dala od serwerów stron trzecich. Łączy on dopracowany interfejs internetowy z natywnymi klientami na Androida, iOS i komputery stacjonarne, dzięki czemu każde urządzenie pozostaje zsynchronizowane bez polegania na komercyjnych platformach podcastowych.
To, co wyróżnia PinePods, to jego pierwszorzędny model wieloużytkownikowy w połączeniu z wbudowaną obsługą API gpodder i integracją z PodcastIndex. Każdy członek otrzymuje niezależne subskrypcje, kolejkę i historię odtwarzania, dzieląc jednocześnie jeden backend. Samodzielne hostowanie serwera na własnym VPS zapewnia, że Twoja lista subskrypcji, nawyki słuchania i pobrane odcinki pozostają całkowicie prywatne i wolne od trackerów reklamowych.
Główne cechy PinePods
Konta wielu użytkowników
Każdy członek ma niezależne subskrypcje, kolejki i historię słuchania, wspierane przez wspólny serwer — idealne dla rodzin lub wspólnych gospodarstw domowych.
Synchronizacja między urządzeniami
Pozycja odtwarzania, kolejka i subskrypcje synchronizują się w czasie rzeczywistym między klientami webowymi, Android, iOS i desktopowymi za pośrednictwem wbudowanego API gpodder.
Wyszukiwanie PodcastIndex
Odkrywaj nowe programy dzięki otwartemu katalogowi PodcastIndex lub wyszukiwarce iTunes bez wysyłania zapytań do katalogów wspieranych reklamami.
Pobrania odcinków
Pobierz odcinki na serwer do słuchania offline, archiwizowania i ochrony przed znikaniem programów z publicznych kanałów.
kanały YouTube
Subskrybuj kanały YouTube tak, jakby były podcastami, z ekstrakcją audio, abyś mógł słuchać w ten sam sposób, w jaki słuchasz zwykłych programów.
Import i kopia zapasowa OPML
Przenieś swoje istniejące subskrypcje podcastów za pośrednictwem OPML, zaplanuj automatyczne kopie zapasowe i wyeksportuj wszystko, kiedy tego potrzebujesz.
Dlaczego warto uruchomić PinePods na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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