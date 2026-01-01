PinePods to menedżer podcastów o otwartym kodzie źródłowym, stworzony dla gospodarstw domowych, zespołów i indywidualnych słuchaczy, którzy chcą przechowywać swoją historię słuchania z dala od serwerów stron trzecich. Łączy on dopracowany interfejs internetowy z natywnymi klientami na Androida, iOS i komputery stacjonarne, dzięki czemu każde urządzenie pozostaje zsynchronizowane bez polegania na komercyjnych platformach podcastowych.

To, co wyróżnia PinePods, to jego pierwszorzędny model wieloużytkownikowy w połączeniu z wbudowaną obsługą API gpodder i integracją z PodcastIndex. Każdy członek otrzymuje niezależne subskrypcje, kolejkę i historię odtwarzania, dzieląc jednocześnie jeden backend. Samodzielne hostowanie serwera na własnym VPS zapewnia, że Twoja lista subskrypcji, nawyki słuchania i pobrane odcinki pozostają całkowicie prywatne i wolne od trackerów reklamowych.