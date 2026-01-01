Wdróż phpMyAdmin jednym kliknięciem.
Internetowe narzędzie administracyjne do zarządzania bazami danych MySQL i MariaDB za pomocą intuicyjnego interfejsu graficznego.
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Co możesz zbudować z phpMyAdmin
phpMyAdmin jest najczęściej używanym internetowym narzędziem administracyjnym dla baz danych MySQL i MariaDB, któremu ufają miliony programistów i administratorów baz danych od ponad dwóch dekad. Zapewnia kompleksowy interfejs graficzny do przeglądania danych, wykonywania zapytań SQL, zarządzania tabelami i indeksami, obsługi uprawnień użytkowników oraz importowania lub eksportowania danych — wszystko bez dostępu z wiersza poleceń.
To wdrożenie działa w trybie dowolnego serwera, pozwalając Ci połączyć się z dowolną instancją MySQL lub MariaDB poprzez wprowadzenie danych uwierzytelniających podczas logowania. Samodzielne hostowanie phpMyAdmin na Twoim własnym VPS utrzymuje ruch baz danych w Twojej sieci i zapewnia zawsze dostępny dostęp zabezpieczony protokołem HTTPS.
Główne cechy phpMyAdmin
Wizualne zarządzanie bazami danych
Przeglądaj, wyszukuj, edytuj i usuwaj rekordy w bazach danych i tabelach za pomocą intuicyjnego interfejsu internetowego.
Edytor zapytań SQL
Wykonuj zapytania z podświetlaniem składni, autouzupełnianiem i wizualnym kreatorem zapytań dla złożonych operacji.
Import i eksport
Importuj i eksportuj dane za pomocą SQL, CSV, XML, JSON i innych popularnych formatów z konfigurowalnymi opcjami.
Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
Twórz i zarządzaj kontami użytkowników baz danych ze szczegółową kontrolą uprawnień na serwerach MySQL.
Obsługa wielu serwerów
Połącz się z różnymi instancjami MySQL i MariaDB z pojedynczej instalacji phpMyAdmin, używając dowolnego trybu serwera.
Monitorowanie serwera
Wyświetlaj statystyki bazy danych i tabel, śledź metryki stanu serwera i monitoruj wydajność w czasie rzeczywistym.
Dlaczego warto uruchomić phpMyAdmin na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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