phpMyAdmin jest najczęściej używanym internetowym narzędziem administracyjnym dla baz danych MySQL i MariaDB, któremu ufają miliony programistów i administratorów baz danych od ponad dwóch dekad. Zapewnia kompleksowy interfejs graficzny do przeglądania danych, wykonywania zapytań SQL, zarządzania tabelami i indeksami, obsługi uprawnień użytkowników oraz importowania lub eksportowania danych — wszystko bez dostępu z wiersza poleceń.

To wdrożenie działa w trybie dowolnego serwera, pozwalając Ci połączyć się z dowolną instancją MySQL lub MariaDB poprzez wprowadzenie danych uwierzytelniających podczas logowania. Samodzielne hostowanie phpMyAdmin na Twoim własnym VPS utrzymuje ruch baz danych w Twojej sieci i zapewnia zawsze dostępny dostęp zabezpieczony protokołem HTTPS.