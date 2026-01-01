Wdróż SmokePing jednym kliknięciem.
Długoterminowy monitor opóźnień i utraty pakietów, który wizualizuje niestabilność sieci i jej dostępność jako zadymione wykresy RRD.
Wybierz plan VPS dla SmokePing
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z SmokePing
SmokePing to długoterminowy monitor opóźnień, który bada cele w regularnych odstępach czasu i przedstawia wyniki w postaci „zadymionych” wykresów RRD, gdzie pasmo koloru wokół mediany wizualizuje jitter i utratę pakietów na pierwszy rzut oka. Stworzony przez Tobiasa Oetikera (autora MRTG i RRDtool), od ponad dwudziestu lat jest de facto narzędziem do sprawdzania dostępności sieci dla dostawców usług internetowych (ISP), dostawców hostingu i domowych laboratoriów.
Samodzielne hostowanie SmokePing na własnym VPS zapewnia stały punkt obserwacyjny do mierzenia, jak stała lokalizacja widzi resztę internetu — przydatne do diagnozowania problemów z dostawcą usług internetowych (ISP), porównywania dostawców tranzytu, monitorowania zgodności z SLA dla zdalnych witryn i prowadzenia długoterminowego rejestru dostępności Twoich usług. Wdrożenie zawiera trwałe woluminy zarówno dla konfiguracji, jak i historycznej bazy danych RRD.
Główne cechy SmokePing
Przydymione wykresy RRD
Wykreśl medianę opóźnienia z kolorowym pasmem, które pokazuje wariancję i utratę pakietów na jednym obrazie, czyniąc jitter i spadki napięcia natychmiast widocznymi.
Różne typy sond
Połącz sondy ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing i Curl w jednej instancji, aby monitorować ścieżki sieciowe i dostępność aplikacji jednocześnie.
Cele hierarchiczne
Grupuj cele w sekcje drzewiaste, aby pulpity nawigacyjne pozostały czytelne, gdy monitorujesz wiele hostów w różnych regionach, witrynach lub u dostawców.
Alerty progowe
Wyzwól alerty e-mailowe lub oparte na skryptach, gdy cel przekroczy konfigurowalne progi utraty pakietów lub opóźnień przez dłuższy czas.
Sondy główne / podrzędne
Uruchom dodatkowe węzły SmokePing jako podrzędne w odległych punktach obserwacyjnych i agreguj ich wyniki w głównym interfejsie użytkownika do monitorowania z wielu lokalizacji.
Długoterminowe utrzymanie
Bazy danych RRD typu round-robin przechowują widoki dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne przy stałym zużyciu dysku, idealne do wykrywania długotrwałych degradacji.
Dlaczego warto uruchomić SmokePing na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.