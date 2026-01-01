SmokePing to długoterminowy monitor opóźnień, który bada cele w regularnych odstępach czasu i przedstawia wyniki w postaci „zadymionych” wykresów RRD, gdzie pasmo koloru wokół mediany wizualizuje jitter i utratę pakietów na pierwszy rzut oka. Stworzony przez Tobiasa Oetikera (autora MRTG i RRDtool), od ponad dwudziestu lat jest de facto narzędziem do sprawdzania dostępności sieci dla dostawców usług internetowych (ISP), dostawców hostingu i domowych laboratoriów.

Samodzielne hostowanie SmokePing na własnym VPS zapewnia stały punkt obserwacyjny do mierzenia, jak stała lokalizacja widzi resztę internetu — przydatne do diagnozowania problemów z dostawcą usług internetowych (ISP), porównywania dostawców tranzytu, monitorowania zgodności z SLA dla zdalnych witryn i prowadzenia długoterminowego rejestru dostępności Twoich usług. Wdrożenie zawiera trwałe woluminy zarówno dla konfiguracji, jak i historycznej bazy danych RRD.