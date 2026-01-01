Uptrace to platforma do monitorowania wydajności aplikacji (APM) o otwartym kodzie źródłowym, która ujednolica rozproszone ślady, metryki i logi z aplikacji instrumentowanych za pomocą OpenTelemetry w jednym interfejsie. Zbudowana na ClickHouse do przechowywania telemetrii o wysokiej przepustowości i PostgreSQL do metadanych, zapewnia możliwości obserwacji Datadog i New Relic bez opłat licencyjnych za hosta lub obaw o rezydencję danych.

Samodzielne hostowanie Uptrace na Twoim VPS utrzymuje wszystkie dane telemetryczne na Twojej własnej infrastrukturze bez opłat za ślad lub log. Każda aplikacja instrumentowana za pomocą OpenTelemetry SDK — w Go, Pythonie, Node.js, Javie, .NET i innych — może wysyłać dane bezpośrednio przez OTLP bez dodatkowej konfiguracji.