Wdróż Uptrace jednym kliknięciem.
Platforma APM typu open source dla rozproszonych śladów, metryk i logów, zbudowana natywnie na OpenTelemetry.
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Co możesz zbudować z Uptrace
Uptrace to platforma do monitorowania wydajności aplikacji (APM) o otwartym kodzie źródłowym, która ujednolica rozproszone ślady, metryki i logi z aplikacji instrumentowanych za pomocą OpenTelemetry w jednym interfejsie. Zbudowana na ClickHouse do przechowywania telemetrii o wysokiej przepustowości i PostgreSQL do metadanych, zapewnia możliwości obserwacji Datadog i New Relic bez opłat licencyjnych za hosta lub obaw o rezydencję danych.
Samodzielne hostowanie Uptrace na Twoim VPS utrzymuje wszystkie dane telemetryczne na Twojej własnej infrastrukturze bez opłat za ślad lub log. Każda aplikacja instrumentowana za pomocą OpenTelemetry SDK — w Go, Pythonie, Node.js, Javie, .NET i innych — może wysyłać dane bezpośrednio przez OTLP bez dodatkowej konfiguracji.
Główne cechy Uptrace
Śledzenie rozproszone
Wizualizuj przepływy żądań między mikrousługami z pełnymi szczegółowymi danymi śledzenia, wykresami płomieniowymi i mapami zależności usług, aby precyzyjnie określić wąskie gardła opóźnień.
Metryki i pulpity nawigacyjne
Silnik metryk kompatybilny z PromQL z ponad 50 gotowymi pulpitami nawigacyjnymi dla popularnych frameworków, baz danych i komponentów infrastruktury.
Scentralizowane wyszukiwanie logów
Pobieraj i przeszukuj pełnotekstowo ustrukturyzowane logi wraz ze skorelowanymi śladami i metrykami w jednym ujednoliconym interfejsie zapytań.
Alerty i powiadomienia
Ustaw alerty oparte na progach lub alerty o anomaliach z przekierowaniem do poczty e-mail, Slacka, PagerDuty lub niestandardowych punktów końcowych webhook.
OTLP-natywne pozyskiwanie
Akceptuj telemetrię z dowolnego SDK OpenTelemetry za pośrednictwem gRPC lub HTTP bez niestandardowych adapterów, kolektorów lub zastrzeżonych agentów.
Dlaczego warto uruchomić Uptrace na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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