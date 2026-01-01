Wdróż Tinode jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa platforma do komunikacji błyskawicznej z klientami mobilnymi i webowymi, czatem w czasie rzeczywistym i obsługą szyfrowania end-to-end.
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Co możesz zbudować z Tinode
Tinode to w pełni otwartoźródłowa platforma do komunikacji błyskawicznej, która dostarcza kompletny stos — zaplecze serwerowe Go, oficjalne klienty dla sieci, iOS, Androida i komputerów stacjonarnych oraz API gRPC do niestandardowych integracji. Obsługuje wiadomości jeden na jeden i grupowe, wskaźniki pisania, potwierdzenia odczytu, załączniki plików i opcjonalne szyfrowanie end-to-end, przenosząc zestaw funkcji komercyjnych platform komunikacyjnych do infrastruktury, którą posiadasz.
Samodzielne hostowanie Tinode na VPS oznacza, że Twoje rozmowy, dane użytkowników i transfery plików nigdy nie trafiają do zewnętrznej usługi komunikacyjnej. Użyj wbudowanego klienta internetowego zaraz po wdrożeniu lub połącz własne aplikacje mobilne i internetowe za pośrednictwem API gRPC lub REST.
Główne cechy Tinode
Wiadomości w czasie rzeczywistym
Dostarcza wiadomości błyskawiczne ze wskaźnikami pisania, potwierdzeniami odczytu i reakcjami na wiadomości jednocześnie na klientach internetowych, iOS, Android i desktopowych.
Czaty grupowe i kanały
Twórz rozmowy grupowe z konfigurowalnym członkostwem, rolami i uprawnieniami dla zespołów i społeczności dowolnej wielkości.
Kompleksowe szyfrowanie
Opcjonalne szyfrowanie E2E zapewnia prywatność treści wiadomości — nieczytelne dla serwera i wszelkich pośredników, nawet Twoich własnych.
Udostępnianie plików i mediów
Udostępniaj obrazy, pliki i załączniki bezpośrednio w rozmowach, przechowywane w Twoim własnym systemie plików lub w zasobniku kompatybilnym z S3.
Wideo i rozmowy głosowe
Wbudowana obsługa WebRTC umożliwia połączenia wideo i głosowe bezpośrednio w interfejsie czatu bez przełączania się do oddzielnej aplikacji.
gRPC i REST API
Pełne interfejsy API gRPC i REST pozwalają Ci osadzić wiadomości Tinode w niestandardowych aplikacjach lub zintegrować je z istniejącymi procesami biznesowymi.
Dlaczego warto uruchomić Tinode na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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