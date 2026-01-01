Tinode to w pełni otwartoźródłowa platforma do komunikacji błyskawicznej, która dostarcza kompletny stos — zaplecze serwerowe Go, oficjalne klienty dla sieci, iOS, Androida i komputerów stacjonarnych oraz API gRPC do niestandardowych integracji. Obsługuje wiadomości jeden na jeden i grupowe, wskaźniki pisania, potwierdzenia odczytu, załączniki plików i opcjonalne szyfrowanie end-to-end, przenosząc zestaw funkcji komercyjnych platform komunikacyjnych do infrastruktury, którą posiadasz.

Samodzielne hostowanie Tinode na VPS oznacza, że Twoje rozmowy, dane użytkowników i transfery plików nigdy nie trafiają do zewnętrznej usługi komunikacyjnej. Użyj wbudowanego klienta internetowego zaraz po wdrożeniu lub połącz własne aplikacje mobilne i internetowe za pośrednictwem API gRPC lub REST.