Wdróż OrangeHRM za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
System zarządzania zasobami ludzkimi typu open-source do zarządzania pracownikami, urlopami, rekrutacją i procesami HR.
Wybierz plan VPS dla OrangeHRM
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z OrangeHRM
OrangeHRM to w pełni otwartoźródłowa platforma do zarządzania zasobami ludzkimi, używana przez tysiące organizacji na całym świecie. Obejmuje ona cały cykl życia HR — od ewidencji pracowników i zarządzania urlopami po oceny wydajności, procesy rekrutacyjne i śledzenie czasu pracy — w jednej samodzielnie hostowanej aplikacji.
Hostowanie OrangeHRM na własnym serwerze VPS pozwala zachować wszystkie dane pracowników, informacje o płacach i rejestry HR pod Twoją bezpośrednią kontrolą, bez opłat SaaS za użytkownika. Uzyskujesz pełny dostęp do bazy danych w celu tworzenia niestandardowych raportów i integracji, zachowując jednocześnie pełną własność wrażliwych danych dotyczących siły roboczej.
Główne cechy OrangeHRM
Zarządzanie pracownikami
Utrzymuj scentralizowany katalog pracowników z historią zatrudnienia, dokumentami, kwalifikacjami i strukturą organizacyjną w jednym miejscu.
Urlopy i obecność
Zarządzaj uprawnieniami do urlopów, przepływami pracy zatwierdzania, kalendarzami świąt i rejestrami obecności dla całej Twojej siły roboczej.
Moduł rekrutacyjny
Śledź oferty pracy, aplikacje kandydatów, etapy rozmów kwalifikacyjnych i decyzje o zatrudnieniu bez oddzielnego narzędzia ATS.
Oceny wydajności
Przeprowadzaj ustrukturyzowane cykle oceny z wyznaczaniem celów, informacją zwrotną 360 stopni i konfigurowalnymi przepływami pracy przeglądów.
Czas i śledzenie projektów
Rejestruj karty czasu pracy dla projektów i klientów, z przepływami zatwierdzania i eksportowalnymi raportami do rozliczeń lub listy płac.
Dlaczego warto uruchomić OrangeHRM na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.