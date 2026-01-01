OrangeHRM to w pełni otwartoźródłowa platforma do zarządzania zasobami ludzkimi, używana przez tysiące organizacji na całym świecie. Obejmuje ona cały cykl życia HR — od ewidencji pracowników i zarządzania urlopami po oceny wydajności, procesy rekrutacyjne i śledzenie czasu pracy — w jednej samodzielnie hostowanej aplikacji.

Hostowanie OrangeHRM na własnym serwerze VPS pozwala zachować wszystkie dane pracowników, informacje o płacach i rejestry HR pod Twoją bezpośrednią kontrolą, bez opłat SaaS za użytkownika. Uzyskujesz pełny dostęp do bazy danych w celu tworzenia niestandardowych raportów i integracji, zachowując jednocześnie pełną własność wrażliwych danych dotyczących siły roboczej.