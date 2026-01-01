Wdróż FusionAuth jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do zarządzania tożsamością i dostępem klientów z OAuth, SAML, logowaniem społecznościowym, MFA i API zorientowanym na deweloperów.
Wybierz plan VPS dla FusionAuth
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z FusionAuth
FusionAuth to platforma do zarządzania tożsamością i dostępem klientów, zbudowana specjalnie dla programistów — samodzielnie hostowana alternatywa dla Auth0, Okta i Cognito, która zapewnia OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, logowanie społecznościowe, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, logowanie bezhasłowe oraz kompleksowe API REST. Pierwotnie stworzona przez Inversoft dla aplikacji konsumenckich o dużym ruchu, skaluje się od jednego dzierżawcy do milionów użytkowników w ramach tego samego wdrożenia.
Samodzielne hostowanie FusionAuth na Twoim VPS przechowuje każde konto użytkownika, skrót hasła, token OAuth i dziennik audytu w Twojej własnej infrastrukturze, zamiast polegać na zewnętrznym dostawcy tożsamości, który mógłby zmienić ceny lub warunki. Community Edition jest całkowicie darmowa i zawiera podstawowe funkcje uwierzytelniania i autoryzacji używane w większości wdrożeń produkcyjnych.
Główne cechy FusionAuth
OAuth, OIDC i SAML
Pełny serwer OAuth 2.0, OpenID Connect i SAML 2.0 z przepływami autoryzacji kodu, PKCE, urządzenia i poświadczeń klienta, gotowy do użycia.
Logowanie społecznościowe i korporacyjne
Natywne logowanie społecznościowe dla Google, Facebooka, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn i Twittera plus ogólna federacja OIDC i SAML dla klientów korporacyjnych.
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe
Aplikacje uwierzytelniające TOTP, SMS, e-mail i klucze dostępu FIDO2 WebAuthn z adaptacyjnymi zasadami, które dostosowują się na podstawie sygnałów ryzyka.
Wielodostępny z założenia
Izoluj użytkowników, aplikacje i konfiguracje w oddzielnych dzierżawach dla wielodzierżawności SaaS, separacji klientów agencji lub kont partnerów B2B.
Strony logowania z motywami
Dostosuj hostowane strony logowania, rejestracji i zarządzania kontem za pomocą Twoich kolorów marki, logo i treści, korzystając z edytora szablonów Mustache.
REST API do wszystkiego
Każda operacja w interfejsie administratora jest również dostępna poprzez udokumentowane API REST oraz dedykowane biblioteki klienckie dla Java, Node, Python, Go i innych.
Dlaczego warto uruchomić FusionAuth na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Vaultwarden
Vaultwarden jest lekkim, samodzielnie hostowanym menedżerem haseł kompatybilnym z Bitwarden.
2FAuth
Samodzielnie hostowany menedżer kodów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla sieci i urządzeń mobilnych