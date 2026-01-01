FusionAuth to platforma do zarządzania tożsamością i dostępem klientów, zbudowana specjalnie dla programistów — samodzielnie hostowana alternatywa dla Auth0, Okta i Cognito, która zapewnia OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, logowanie społecznościowe, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, logowanie bezhasłowe oraz kompleksowe API REST. Pierwotnie stworzona przez Inversoft dla aplikacji konsumenckich o dużym ruchu, skaluje się od jednego dzierżawcy do milionów użytkowników w ramach tego samego wdrożenia.

Samodzielne hostowanie FusionAuth na Twoim VPS przechowuje każde konto użytkownika, skrót hasła, token OAuth i dziennik audytu w Twojej własnej infrastrukturze, zamiast polegać na zewnętrznym dostawcy tożsamości, który mógłby zmienić ceny lub warunki. Community Edition jest całkowicie darmowa i zawiera podstawowe funkcje uwierzytelniania i autoryzacji używane w większości wdrożeń produkcyjnych.