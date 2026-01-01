Wdróż Polaris jednym kliknięciem.
Lekki serwer do strumieniowania muzyki, oparty na Rust, który umieszcza Twoją osobistą kolekcję na każdym posiadanym przez Ciebie urządzeniu.
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Co możesz zbudować z Polaris
Polaris to serwer strumieniowania muzyki o otwartym kodzie źródłowym, napisany w Rust, stworzony, aby udostępnić osobistą bibliotekę muzyczną z dowolnej przeglądarki lub urządzenia mobilnego przy minimalnym sprzęcie. Rdzeń Rust utrzymuje niskie zużycie pamięci i obciążenie procesora, wystarczająco niskie, aby działać komfortowo na podstawowych planach VPS, jednocześnie wygodnie indeksując biblioteki z dziesiątkami tysięcy utworów w formatach FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV i AIFF.
Samodzielne hostowanie Polaris sprawia, że każdy album, rip i pobrany plik z Bandcamp pozostaje pod Twoją kontrolą, bez miesięcznych opłat, bez rotacji katalogu i bez danych o słuchaniu sprzedawanych stronom trzecim. Pierwsza osoba, która otworzy interfejs użytkownika sieciowego, przechodzi krótki kreator konfiguracji, który łączy ścieżkę biblioteki z kontem administratora, dzięki czemu początkowe dane uwierzytelniające nigdy nie pojawiają się w logach ani w szablonie wdrożenia.
Główne cechy Polaris
Wydajność Rust
Natywna implementacja Rust utrzymuje niskie zużycie pamięci i procesora, dzięki czemu duża biblioteka działa płynnie nawet na najmniejszych planach VPS.
Obsługa formatu bezstratnego
Przesyła strumieniowo FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV i AIFF w oryginalnej jakości, bez wymuszonego ponownego kodowania Twoich masterów.
Kreator konfiguracji przy pierwszej wizycie
Prowadzony proces powitalny łączy Twój folder muzyczny z kontem administratora przy pierwszym uruchomieniu, bez zakodowanych na stałe domyślnych danych uwierzytelniających w obrazie.
Wieloużytkownikowe listy odtwarzania
Każdy członek gospodarstwa domowego otrzymuje własne konto, playlisty i historię słuchania bez mieszania się bibliotek na wspólnym serwerze.
Kompatybilne z Subsonic API
Udostępnia API kompatybilne z Subsonic, dzięki czemu dziesiątki klientów społecznościowych na iOS, Androida i komputery stacjonarne mogą się połączyć bez zastrzeżonej aplikacji.
Przeglądarkowy panel administracyjny
Cała konfiguracja — użytkownicy, punkty montowania, DDNS, zasady dotyczące okładek albumów — jest edytowalna z poziomu interfejsu sieciowego bez konieczności logowania się do kontenera przez shella.
Dlaczego warto uruchomić Polaris na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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