Polaris to serwer strumieniowania muzyki o otwartym kodzie źródłowym, napisany w Rust, stworzony, aby udostępnić osobistą bibliotekę muzyczną z dowolnej przeglądarki lub urządzenia mobilnego przy minimalnym sprzęcie. Rdzeń Rust utrzymuje niskie zużycie pamięci i obciążenie procesora, wystarczająco niskie, aby działać komfortowo na podstawowych planach VPS, jednocześnie wygodnie indeksując biblioteki z dziesiątkami tysięcy utworów w formatach FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV i AIFF.

Samodzielne hostowanie Polaris sprawia, że każdy album, rip i pobrany plik z Bandcamp pozostaje pod Twoją kontrolą, bez miesięcznych opłat, bez rotacji katalogu i bez danych o słuchaniu sprzedawanych stronom trzecim. Pierwsza osoba, która otworzy interfejs użytkownika sieciowego, przechodzi krótki kreator konfiguracji, który łączy ścieżkę biblioteki z kontem administratora, dzięki czemu początkowe dane uwierzytelniające nigdy nie pojawiają się w logach ani w szablonie wdrożenia.