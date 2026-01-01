PiGallery2 to samoobsługowa galeria zdjęć o otwartym kodzie źródłowym, która pobiera katalog obrazów z dysku i udostępnia go jako szybką, nowoczesną galerię internetową — bez potoku przesyłania, bez zastrzeżonej bazy danych, bez zależności od SaaS. Układ katalogów, którego już używasz, staje się strukturą albumów przeglądanych przez odwiedzających, dzięki czemu sprawdza się równie dobrze w przypadku osobistych archiwów zdjęć, galerii wydarzeń, rodzinnych albumów z wakacji i lekkich portfolio.

Samodzielne hostowanie PiGallery2 na własnym serwerze VPS przechowuje zdjęcia i metadane w infrastrukturze, którą kontrolujesz, zamiast w publicznej usłudze zdjęć, która wydobywa zawartość obrazów do rozpoznawania twarzy lub danych treningowych. Backend Node.js jest celowo lekki — został zaprojektowany tak, aby dobrze działać na Raspberry Pi — dzięki czemu mały plan VPS wygodnie hostuje dziesiątki tysięcy obrazów, jednocześnie zapewniając szybkie miniatury i bogaty interfejs użytkownika.