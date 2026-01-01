Wdróż PiGallery2 jednym kliknięciem.
Szybka, zorientowana na katalogi, samodzielnie hostowana galeria zdjęć, która zamienia folder ze zdjęciami na dysku w dopracowany album internetowy.
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Co możesz zbudować z PiGallery2
PiGallery2 to samoobsługowa galeria zdjęć o otwartym kodzie źródłowym, która pobiera katalog obrazów z dysku i udostępnia go jako szybką, nowoczesną galerię internetową — bez potoku przesyłania, bez zastrzeżonej bazy danych, bez zależności od SaaS. Układ katalogów, którego już używasz, staje się strukturą albumów przeglądanych przez odwiedzających, dzięki czemu sprawdza się równie dobrze w przypadku osobistych archiwów zdjęć, galerii wydarzeń, rodzinnych albumów z wakacji i lekkich portfolio.
Samodzielne hostowanie PiGallery2 na własnym serwerze VPS przechowuje zdjęcia i metadane w infrastrukturze, którą kontrolujesz, zamiast w publicznej usłudze zdjęć, która wydobywa zawartość obrazów do rozpoznawania twarzy lub danych treningowych. Backend Node.js jest celowo lekki — został zaprojektowany tak, aby dobrze działać na Raspberry Pi — dzięki czemu mały plan VPS wygodnie hostuje dziesiątki tysięcy obrazów, jednocześnie zapewniając szybkie miniatury i bogaty interfejs użytkownika.
Główne cechy PiGallery2
Model z priorytetem katalogu
Twoja istniejąca struktura folderów staje się hierarchią albumów — przeciągnij nowe zdjęcia za pomocą SCP, rsync lub narzędzia do synchronizacji, a pojawią się one w galerii automatycznie.
Szybkie miniatury
Indeksator działający w tle generuje miniatury w wielu rozmiarach, buforowane na dysku, dzięki czemu odwiedzający mogą płynnie przewijać, nawet przy pierwszym ładowaniu.
EXIF i widok mapy
Odczytuje metadane EXIF, aby zasilać strony informacyjne dla każdego zdjęcia, widoki map z geotagami oraz wyszukiwanie według aparatu, daty lub tagu.
Wyszukiwanie i filtrowanie
Wyszukuj według zakresu dat, lokalizacji, twarzy, tagów, ocen lub nazwy pliku bez zewnętrznych indeksatorów — wszystkie metadane pozostają w lokalnej bazie danych SQLite.
Udostępnianie i prywatność
Generuj linki do udostępniania dla każdego albumu z opcjonalnymi hasłami i datami ważności, lub ogranicz dostęp do albumów tylko dla uwierzytelnionych użytkowników.
Biblioteka tylko do odczytu
Katalog zdjęć jest zamontowany tylko do od odczytu, dzięki czemu serwer nie może przypadkowo modyfikować ani usuwać oryginalnych zdjęć podczas skanowania lub generowania miniatur.
Dlaczego warto uruchomić PiGallery2 na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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