Do 69% zniżki na Grafana Loki

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Horyzontalnie skalowalny system agregacji logów, inspirowany Prometheus, zaprojektowany do efektywnego kosztowo indeksowania etykiet zamiast pełnego tekstu.

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400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
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KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Grafana Loki

Grafana Loki to system agregacji logów o otwartym kodzie źródłowym, stworzony przez Grafana Labs, który stosuje podejście Prometheus do logów — indeksuje tylko niewielki zestaw etykiet metadanych dla każdego strumienia, zamiast pełnej zawartości logów, co znacznie obniża koszty przechowywania i obciążenie operacyjne w porównaniu do tradycyjnych baz danych logów. Logi są przesyłane przez agentów, takich jak Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit lub Vector i odpytywane za pomocą LogQL.

Ten szablon łączy Loki z Grafaną wstępnie skonfigurowaną jako interfejs użytkownika i wstępnie udostępnia Loki jako domyślne źródło danych, dzięki czemu logi są przeszukiwalne w widoku Eksploruj od momentu uruchomienia stosu. Samodzielne hostowanie na VPS utrzymuje wrażliwe logi aplikacji i audytu w całości w Twojej własnej infrastrukturze, bez opłat za pozyskiwanie danych za GB.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Grafana Loki

Indeksowanie oparte na etykietach

Loki indeksuje tylko garść etykiet metadanych na strumień logów zamiast pełnego ładunku, zmniejszając koszty przechowywania i pamięci w porównaniu do silników typu Elasticsearch.

Język zapytań LogQL

Zapytania do logów z syntaktyką inspirowaną PromQL, która obsługuje filtrowanie, parsowanie i ekstrakcję metryk, dzięki czemu możesz tworzyć wykresy wskaźników błędów i opóźnień bezpośrednio z linii logów.

Zintegrowany interfejs użytkownika Grafana

Dołączona instancja Grafana zawiera Loki wstępnie skonfigurowane jako źródło danych, gotowe do widoku Eksploruj, pulpitów nawigacyjnych i ujednoliconego alertowania od pierwszego dnia.

Pobieranie danych przez wielu agentów

Akceptuj logi z Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash i dowolnego klienta korzystającego z API push Loki w celu elastycznego zbierania danych w całym Twoim stosie.

Ujednolicone powiadomienia

Zdefiniuj reguły alertów oparte na LogQL za pośrednictwem Grafany i kieruj powiadomienia do Slacka, PagerDuty, poczty e-mail i webhooków wraz z Twoimi istniejącymi alertami metryk.

Pamięć masowa oparta na systemie plików

Domyślny tryb jednobinarnego utrwala fragmenty i indeks TSDB na woluminie Docker na dysku, bez konieczności użycia zewnętrznego magazynu obiektów do rozpoczęcia pracy.

Dlaczego warto uruchomić Grafana Loki na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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