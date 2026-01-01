Wdróż Grafana Loki w instalacji jednym kliknięciem.
Horyzontalnie skalowalny system agregacji logów, inspirowany Prometheus, zaprojektowany do efektywnego kosztowo indeksowania etykiet zamiast pełnego tekstu.
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Co możesz zbudować z Grafana Loki
Grafana Loki to system agregacji logów o otwartym kodzie źródłowym, stworzony przez Grafana Labs, który stosuje podejście Prometheus do logów — indeksuje tylko niewielki zestaw etykiet metadanych dla każdego strumienia, zamiast pełnej zawartości logów, co znacznie obniża koszty przechowywania i obciążenie operacyjne w porównaniu do tradycyjnych baz danych logów. Logi są przesyłane przez agentów, takich jak Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit lub Vector i odpytywane za pomocą LogQL.
Ten szablon łączy Loki z Grafaną wstępnie skonfigurowaną jako interfejs użytkownika i wstępnie udostępnia Loki jako domyślne źródło danych, dzięki czemu logi są przeszukiwalne w widoku Eksploruj od momentu uruchomienia stosu. Samodzielne hostowanie na VPS utrzymuje wrażliwe logi aplikacji i audytu w całości w Twojej własnej infrastrukturze, bez opłat za pozyskiwanie danych za GB.
Główne cechy Grafana Loki
Indeksowanie oparte na etykietach
Loki indeksuje tylko garść etykiet metadanych na strumień logów zamiast pełnego ładunku, zmniejszając koszty przechowywania i pamięci w porównaniu do silników typu Elasticsearch.
Język zapytań LogQL
Zapytania do logów z syntaktyką inspirowaną PromQL, która obsługuje filtrowanie, parsowanie i ekstrakcję metryk, dzięki czemu możesz tworzyć wykresy wskaźników błędów i opóźnień bezpośrednio z linii logów.
Zintegrowany interfejs użytkownika Grafana
Dołączona instancja Grafana zawiera Loki wstępnie skonfigurowane jako źródło danych, gotowe do widoku Eksploruj, pulpitów nawigacyjnych i ujednoliconego alertowania od pierwszego dnia.
Pobieranie danych przez wielu agentów
Akceptuj logi z Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit, Vector, Logstash i dowolnego klienta korzystającego z API push Loki w celu elastycznego zbierania danych w całym Twoim stosie.
Ujednolicone powiadomienia
Zdefiniuj reguły alertów oparte na LogQL za pośrednictwem Grafany i kieruj powiadomienia do Slacka, PagerDuty, poczty e-mail i webhooków wraz z Twoimi istniejącymi alertami metryk.
Pamięć masowa oparta na systemie plików
Domyślny tryb jednobinarnego utrwala fragmenty i indeks TSDB na woluminie Docker na dysku, bez konieczności użycia zewnętrznego magazynu obiektów do rozpoczęcia pracy.
Dlaczego warto uruchomić Grafana Loki na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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