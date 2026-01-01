Grafana Loki to system agregacji logów o otwartym kodzie źródłowym, stworzony przez Grafana Labs, który stosuje podejście Prometheus do logów — indeksuje tylko niewielki zestaw etykiet metadanych dla każdego strumienia, zamiast pełnej zawartości logów, co znacznie obniża koszty przechowywania i obciążenie operacyjne w porównaniu do tradycyjnych baz danych logów. Logi są przesyłane przez agentów, takich jak Promtail, Grafana Alloy, Fluent Bit lub Vector i odpytywane za pomocą LogQL.

Ten szablon łączy Loki z Grafaną wstępnie skonfigurowaną jako interfejs użytkownika i wstępnie udostępnia Loki jako domyślne źródło danych, dzięki czemu logi są przeszukiwalne w widoku Eksploruj od momentu uruchomienia stosu. Samodzielne hostowanie na VPS utrzymuje wrażliwe logi aplikacji i audytu w całości w Twojej własnej infrastrukturze, bez opłat za pozyskiwanie danych za GB.