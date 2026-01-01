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Monitorowanie Docker i Kubernetes bez konfiguracji, obejmujące kondycję kontenerów, sprawdzanie punktów końcowych, certyfikaty i publiczną stronę statusu.

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KVM 1
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23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Maintenant

Maintenant to otwarte, ujednolicone narzędzie do monitorowania, które zastępuje jednocześnie kilka samodzielnie hostowanych narzędzi. Wystarczy uruchomić jeden kontener, a automatycznie wykryje on każde obciążenie na Twoim hoście, śledząc stan kontenerów, zużycie zasobów, punkty końcowe HTTP i TCP, certyfikaty TLS, aktualizacje obrazów i zagrożenia bezpieczeństwa sieci z jednego pulpitu nawigacyjnego opartego na Go.

Zaprojektowany dla samodzielnych hosterów i małych zespołów, Maintenant jest dostarczany jako pojedynczy plik binarny wspierany przez SQLite, bez potrzeby zewnętrznej bazy danych czy narzędzia do przesyłania logów. Celowo jest dostarczany bez wbudowanego uwierzytelniania i ma działać za Twoim istniejącym odwrotnym proxy, dzięki czemu zachowujesz jedną warstwę tożsamości w całym swoim stosie, posiadając jednocześnie każdą metrykę, linię logu i alert bez opłat za hosta czy metrykę.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Maintenant

Automatyczne wykrywanie kontenerów

Wykrywa każdy kontener Docker i obciążenie Kubernetes w momencie uruchomienia, wraz ze zmianami stanu, pętlami ponownego uruchamiania i strumieniowaniem logów.

Punkt końcowy i kontrole pulsu

Definiuje monitory pulsu HTTP, TCP i cron za pośrednictwem etykiet Docker z konfigurowalnymi progami awarii i odzyskiwania.

Śledzenie certyfikatów TLS

Automatycznie importuje certyfikaty z monitorowanych punktów końcowych HTTPS i wysyła alerty na 30, 14, 7, 3 i 1 dzień przed wygaśnięciem.

Metryki zasobów

Wyświetla w czasie rzeczywistym wykresy użycia procesora, pamięci, sieci i operacji wejścia/wyjścia dysku dla każdego kontenera, z opóźnionymi alertami progowymi, aby zminimalizować szum.

Aktualizuj inteligencję

Skanuje rejestry OCI, aby porównać skróty obrazów, dzięki czemu dokładnie wiesz, które obciążenia mają dostępne nowsze wersje.

Publiczna strona stanu

Agreguje istotność monitora na stronę statusu w czasie rzeczywistym, zasilaną przez zdarzenia wysyłane z serwera, dla klientów i członków zespołu.

Dlaczego warto uruchomić Maintenant na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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