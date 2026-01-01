Wdróż teraz jednym kliknięciem.
Monitorowanie Docker i Kubernetes bez konfiguracji, obejmujące kondycję kontenerów, sprawdzanie punktów końcowych, certyfikaty i publiczną stronę statusu.
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Co możesz zbudować z Maintenant
Maintenant to otwarte, ujednolicone narzędzie do monitorowania, które zastępuje jednocześnie kilka samodzielnie hostowanych narzędzi. Wystarczy uruchomić jeden kontener, a automatycznie wykryje on każde obciążenie na Twoim hoście, śledząc stan kontenerów, zużycie zasobów, punkty końcowe HTTP i TCP, certyfikaty TLS, aktualizacje obrazów i zagrożenia bezpieczeństwa sieci z jednego pulpitu nawigacyjnego opartego na Go.
Zaprojektowany dla samodzielnych hosterów i małych zespołów, Maintenant jest dostarczany jako pojedynczy plik binarny wspierany przez SQLite, bez potrzeby zewnętrznej bazy danych czy narzędzia do przesyłania logów. Celowo jest dostarczany bez wbudowanego uwierzytelniania i ma działać za Twoim istniejącym odwrotnym proxy, dzięki czemu zachowujesz jedną warstwę tożsamości w całym swoim stosie, posiadając jednocześnie każdą metrykę, linię logu i alert bez opłat za hosta czy metrykę.
Główne cechy Maintenant
Automatyczne wykrywanie kontenerów
Wykrywa każdy kontener Docker i obciążenie Kubernetes w momencie uruchomienia, wraz ze zmianami stanu, pętlami ponownego uruchamiania i strumieniowaniem logów.
Punkt końcowy i kontrole pulsu
Definiuje monitory pulsu HTTP, TCP i cron za pośrednictwem etykiet Docker z konfigurowalnymi progami awarii i odzyskiwania.
Śledzenie certyfikatów TLS
Automatycznie importuje certyfikaty z monitorowanych punktów końcowych HTTPS i wysyła alerty na 30, 14, 7, 3 i 1 dzień przed wygaśnięciem.
Metryki zasobów
Wyświetla w czasie rzeczywistym wykresy użycia procesora, pamięci, sieci i operacji wejścia/wyjścia dysku dla każdego kontenera, z opóźnionymi alertami progowymi, aby zminimalizować szum.
Aktualizuj inteligencję
Skanuje rejestry OCI, aby porównać skróty obrazów, dzięki czemu dokładnie wiesz, które obciążenia mają dostępne nowsze wersje.
Publiczna strona stanu
Agreguje istotność monitora na stronę statusu w czasie rzeczywistym, zasilaną przez zdarzenia wysyłane z serwera, dla klientów i członków zespołu.
Dlaczego warto uruchomić Maintenant na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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