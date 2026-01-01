Maintenant to otwarte, ujednolicone narzędzie do monitorowania, które zastępuje jednocześnie kilka samodzielnie hostowanych narzędzi. Wystarczy uruchomić jeden kontener, a automatycznie wykryje on każde obciążenie na Twoim hoście, śledząc stan kontenerów, zużycie zasobów, punkty końcowe HTTP i TCP, certyfikaty TLS, aktualizacje obrazów i zagrożenia bezpieczeństwa sieci z jednego pulpitu nawigacyjnego opartego na Go.

Zaprojektowany dla samodzielnych hosterów i małych zespołów, Maintenant jest dostarczany jako pojedynczy plik binarny wspierany przez SQLite, bez potrzeby zewnętrznej bazy danych czy narzędzia do przesyłania logów. Celowo jest dostarczany bez wbudowanego uwierzytelniania i ma działać za Twoim istniejącym odwrotnym proxy, dzięki czemu zachowujesz jedną warstwę tożsamości w całym swoim stosie, posiadając jednocześnie każdą metrykę, linię logu i alert bez opłat za hosta czy metrykę.