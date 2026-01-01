Wdróż CitrineOS jednym kliknięciem.
Open-source OCPP 2.0.1 system zarządzania stacjami ładowania dla operatorów sieci pojazdów elektrycznych.
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Co możesz zbudować z CitrineOS
CitrineOS to system zarządzania stacjami ładowania (CSMS) o otwartym kodzie źródłowym LF Energy, zbudowany w oparciu o protokół OCPP 2.0.1, z wsteczną kompatybilnością dla OCPP 1.6. Serwer kieruje wiadomości WebSocket z ładowarek EV, utrwala transakcje i konfigurację w PostgreSQL z PostGIS oraz udostępnia interfejsy API REST i GraphQL poprzez warstwę Hasura dla integracji operatorów.
Samodzielne hostowanie CitrineOS na Twoim VPS-ie utrzymuje telemetrię stacji, autoryzacje kierowców i historię transakcji pod Twoją kontrolą, zamiast w chmurze dostawcy. Konsola Hasura GraphQL pozwala Ci na zapytania i zarządzanie danymi stacji ładowania bezpośrednio w przeglądarce, podczas gdy porty WebSocket OCPP pozostają otwarte dla ładowarek, aby mogły się połączyć.
Główne cechy CitrineOS
OCPP 2.0.1 natywny
Implementuje najnowszy Open Charge Point Protocol z certyfikowanymi podstawowymi i zaawansowanymi profilami bezpieczeństwa, a także wsteczną kompatybilność ze stacjami OCPP 1.6.
Konsola danych GraphQL
Hasura automatycznie generuje typizowane GraphQL API i konsolę na podstawie schematu CitrineOS, umożliwiając zapytania w czasie rzeczywistym dotyczące sesji, wartości liczników i statusu stacji.
Modułowy router wiadomości
System modułowy oparty na dekoratorach kieruje wiadomości OCPP przez RabbitMQ, dzięki czemu moduły autoryzacji, transakcji i raportowania skalują się niezależnie od warstwy WebSocket.
Dostęp do danych GraphQL
Hasura automatycznie generuje typizowane API GraphQL na podstawie schematu PostgreSQL CitrineOS, udostępniając subskrypcje w czasie rzeczywistym dla sesji, wartości liczników i statusu stacji.
Pamięć masowa kompatybilna z S3
Wbudowana instancja MinIO przechowuje obrazy oprogramowania układowego, dzienniki stacji i pakiety certyfikatów za pośrednictwem standardowego interfejsu API S3, gotowa do późniejszej wymiany na AWS S3 lub GCS.
Dlaczego warto uruchomić CitrineOS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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