CitrineOS to system zarządzania stacjami ładowania (CSMS) o otwartym kodzie źródłowym LF Energy, zbudowany w oparciu o protokół OCPP 2.0.1, z wsteczną kompatybilnością dla OCPP 1.6. Serwer kieruje wiadomości WebSocket z ładowarek EV, utrwala transakcje i konfigurację w PostgreSQL z PostGIS oraz udostępnia interfejsy API REST i GraphQL poprzez warstwę Hasura dla integracji operatorów.

Samodzielne hostowanie CitrineOS na Twoim VPS-ie utrzymuje telemetrię stacji, autoryzacje kierowców i historię transakcji pod Twoją kontrolą, zamiast w chmurze dostawcy. Konsola Hasura GraphQL pozwala Ci na zapytania i zarządzanie danymi stacji ładowania bezpośrednio w przeglądarce, podczas gdy porty WebSocket OCPP pozostają otwarte dla ładowarek, aby mogły się połączyć.