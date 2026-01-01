Hermes WebUI to lekka, otwartoźródłowa aplikacja internetowa, która przenosi agenta AI Hermes — samodoskonalącego się, zawsze aktywnego agenta z Nous Research — do Twojej przeglądarki z niemal 1:1 parzystością CLI. Ten szablon łączy WebUI z bramą agenta Hermes, dzięki czemu pojedyncze wdrożenie zapewnia Ci zarówno interfejs czatu w przeglądarce, jak i długo działającego agenta, który go zasila.

Samodzielne hostowanie Hermes WebUI na Twoim własnym VPS przechowuje Twoje rozmowy, pamięć agenta, umiejętności i klucze API dostawców na infrastrukturze, którą kontrolujesz. Ty wybierasz dostawców modeli, Ty zachowujesz sesje i Ty bezpiecznie łączysz się z agentem z komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego bez wysyłania danych przez zewnętrzną usługę SaaS.