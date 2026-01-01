Wdróż Hermes WebUI jednym kliknięciem.
Pełne wdrożenie Hermes, które łączy agenta AI Hermes z szybkim, samodzielnie hostowanym interfejsem czatu internetowego.
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Co możesz zbudować z Hermes WebUI
Hermes WebUI to lekka, otwartoźródłowa aplikacja internetowa, która przenosi agenta AI Hermes — samodoskonalącego się, zawsze aktywnego agenta z Nous Research — do Twojej przeglądarki z niemal 1:1 parzystością CLI. Ten szablon łączy WebUI z bramą agenta Hermes, dzięki czemu pojedyncze wdrożenie zapewnia Ci zarówno interfejs czatu w przeglądarce, jak i długo działającego agenta, który go zasila.
Samodzielne hostowanie Hermes WebUI na Twoim własnym VPS przechowuje Twoje rozmowy, pamięć agenta, umiejętności i klucze API dostawców na infrastrukturze, którą kontrolujesz. Ty wybierasz dostawców modeli, Ty zachowujesz sesje i Ty bezpiecznie łączysz się z agentem z komputera stacjonarnego lub urządzenia mobilnego bez wysyłania danych przez zewnętrzną usługę SaaS.
Główne cechy Hermes WebUI
W pakiecie Agent i WebUI
Dostarcza bramę Hermes Agent upstream oraz interfejs WebUI wraz ze współdzielonym woluminem stanu, dzięki czemu sesje, umiejętności i pamięć przetrwają ponowne uruchomienia i będą ponownie wykorzystywane przez obie powierzchnie.
Pełna zgodność CLI
Wszystko, co możesz zrobić w terminalu Hermes — czat, narzędzia, planowanie, pamięć, umiejętności — jest dostępne z tego samego interfejsu internetowego.
Trzypanelowy układ obszaru roboczego
Sesje i nawigacja po lewej, czat na środku oraz przeglądarka plików aktywnego obszaru roboczego po prawej z podglądami w tekście.
Streamowanie z Kartami Narzędzi
Strumieniowanie tokenów wysyłanych przez serwer, wbudowane karty wywołań narzędzi, diagramy Mermaid, podświetlanie składni oraz pierścień użycia kontekstu wbudowany w stopkę kompozytora.
PWA z priorytetem mobilnym
Responsywny układ mobilny z menu hamburgerowym i sterowaniem dotykowym — zainstaluj ją na Twoim ekranie głównym i zarządzaj Hermesem z Twojego telefonu.
Modele niezależne od dostawcy
Podłącz klucze OpenAI, Anthropic, Google lub OpenRouter w momencie wdrożenia i przełączaj się między modelami z dynamicznej listy rozwijanej w UI.
Dlaczego warto uruchomić Hermes WebUI na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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