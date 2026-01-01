Wdróż Casdoor jednym kliknięciem.
Platforma typu open-source do zarządzania tożsamością i dostępem z OAuth 2.0, OIDC i SAML do scentralizowanego jednokrotnego logowania.
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Co możesz zbudować z Casdoor
Casdoor to platforma zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) typu open-source, która działa jako scentralizowany serwer uwierzytelniania dla Twoich aplikacji. Zbudowany z wbudowaną obsługą OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML i LDAP, pozwala każdej aplikacji delegować logowanie użytkownika do jednej zaufanej usługi — eliminując systemy logowania dla poszczególnych aplikacji i zapewniając użytkownikom jeden zestaw danych uwierzytelniających w całym Twoim stosie technologicznym.
Samodzielne hostowanie Casdoor utrzymuje dane uwierzytelniające i dane sesji Twoich użytkowników w pełni pod Twoją kontrolą, bez opłat za użytkownika i bez uzależnienia od dostawcy. Wbudowane uwierzytelnianie wieloskładnikowe, integracje z logowaniem społecznościowym i szczegółowe uprawnienia za pośrednictwem Casbin sprawiają, że jest to kompletna platforma tożsamości dla zespołów każdej wielkości.
Główne cechy Casdoor
Uniwersalne protokoły SSO
Obsługa OAuth 2.0, OpenID Connect i SAML pozwala Casdoor działać jako dostawca tożsamości dla praktycznie każdej aplikacji bez dodatkowej konfiguracji.
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe
Wymuś TOTP, klucze sprzętowe WebAuthn, kody SMS lub Face ID we wszystkich połączonych aplikacjach za pomocą zasad MFA dla poszczególnych aplikacji.
Dostawcy logowania społecznościowego
Wbudowane łączniki dla GitHub, Google, Microsoft i dziesiątek innych dostawców umożliwiają użytkownikom logowanie się za pomocą istniejących kont.
Szczegółowa kontrola dostępu
Polityki ACL, RBAC i ABAC oparte na Casbin dokładnie kontrolują, którzy użytkownicy i jakie role mogą uzyskać dostęp do jakich zasobów w całym Twoim stosie.
Obsługa wielu organizacji
Zarządzaj wieloma izolowanymi organizacjami z oddzielnymi pulami użytkowników, aplikacjami i politykami z poziomu jednej instancji Casdoor.
Dlaczego warto uruchomić Casdoor na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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