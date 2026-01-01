Casdoor to platforma zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) typu open-source, która działa jako scentralizowany serwer uwierzytelniania dla Twoich aplikacji. Zbudowany z wbudowaną obsługą OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML i LDAP, pozwala każdej aplikacji delegować logowanie użytkownika do jednej zaufanej usługi — eliminując systemy logowania dla poszczególnych aplikacji i zapewniając użytkownikom jeden zestaw danych uwierzytelniających w całym Twoim stosie technologicznym.

Samodzielne hostowanie Casdoor utrzymuje dane uwierzytelniające i dane sesji Twoich użytkowników w pełni pod Twoją kontrolą, bez opłat za użytkownika i bez uzależnienia od dostawcy. Wbudowane uwierzytelnianie wieloskładnikowe, integracje z logowaniem społecznościowym i szczegółowe uprawnienia za pośrednictwem Casbin sprawiają, że jest to kompletna platforma tożsamości dla zespołów każdej wielkości.