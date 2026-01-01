Wdróż Cloudflared jednym kliknięciem.
Demon Cloudflare Tunnel, który bezpiecznie udostępnia usługi w internecie bez otwierania portów zapory sieciowej.
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Co możesz zbudować z Cloudflared
Cloudflared to demon kliencki dla Cloudflare Tunnel, tworzący szyfrowane połączenia tylko wychodzące z Twojego VPS do sieci brzegowej Cloudflare. Kierując cały ruch przez Cloudflare, zanim dotrze on do Twojego źródła, zyskujesz wbudowaną ochronę przed atakami DDoS i pokrycie WAF bez otwierania przychodzących portów zapory sieciowej ani ujawniania adresu IP Twojego serwera.
Samodzielne hostowanie demona Cloudflared na VPS zapewnia stabilny, zawsze aktywny tunel, który nie podlega ograniczeniom niezawodności domowych połączeń internetowych. Twoje tokeny Cloudflare i konfiguracja tunelu są przechowywane na infrastrukturze, którą kontrolujesz, a dołączony interfejs użytkownika sieciowego sprawia, że początkowa konfiguracja i bieżące zarządzanie są proste, bez użycia wiersza poleceń.
Główne cechy Cloudflared
Brak portów przychodzących
Wszystkie połączenia pochodzą z Twojego serwera, eliminując potrzebę otwierania reguł zapory sieciowej lub konfigurowania przekierowania portów NAT.
Ochrona źródłowego IP
Ruch dociera do Twojego serwera tylko przez Cloudflare, ukrywając Twój adres IP VPS przed skanerami i próbami bezpośrednich ataków.
Wbudowana ochrona DDoS
Cloudflare neutralizuje ataki wolumetryczne na brzegu sieci, zanim jakikolwiek ruch dotrze do Twojego serwera źródłowego.
Integracja Zero Trust
Sparuj tunele z Cloudflare Access, aby wymusić uwierzytelnianie oparte na tożsamości w dowolnej usłudze wewnętrznej bez VPN.
Konfiguracja webowa
Zarządzaj tokenami tunelu i trasami za pośrednictwem dołączonego interfejsu internetowego, bez konieczności używania wiersza poleceń.
Dlaczego warto uruchomić Cloudflared na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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