Cloudflared to demon kliencki dla Cloudflare Tunnel, tworzący szyfrowane połączenia tylko wychodzące z Twojego VPS do sieci brzegowej Cloudflare. Kierując cały ruch przez Cloudflare, zanim dotrze on do Twojego źródła, zyskujesz wbudowaną ochronę przed atakami DDoS i pokrycie WAF bez otwierania przychodzących portów zapory sieciowej ani ujawniania adresu IP Twojego serwera.

Samodzielne hostowanie demona Cloudflared na VPS zapewnia stabilny, zawsze aktywny tunel, który nie podlega ograniczeniom niezawodności domowych połączeń internetowych. Twoje tokeny Cloudflare i konfiguracja tunelu są przechowywane na infrastrukturze, którą kontrolujesz, a dołączony interfejs użytkownika sieciowego sprawia, że początkowa konfiguracja i bieżące zarządzanie są proste, bez użycia wiersza poleceń.