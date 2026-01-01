OpenVPN Access Server to komercyjne rozwiązanie VPN zbudowane na sprawdzonym w boju protokole OpenVPN o otwartym kodzie źródłowym. Dodaje potężny webowy interfejs administracyjny, automatyczną konfigurację klienta oraz uwierzytelnianie wieloskładnikowe, aby wdrożenie bezpiecznej sieci VPN było dostępne dla każdej organizacji. Dwa bezpłatne jednoczesne połączenia są domyślnie wliczone, z dostępnymi licencjami dla większych zespołów.

Samodzielne hostowanie Access Servera na własnym VPS-ie zapewnia dedykowany statyczny adres IP, pełną kontrolę nad kluczami szyfrowania i politykami dostępu oraz brak współdzielonej infrastruktury z innymi organizacjami. W przeciwieństwie do hostowanych usług VPN, Twój ruch sieciowy nigdy nie przechodzi przez stronę trzecią — co czyni go właściwym wyborem dla firm z rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa lub zgodności.