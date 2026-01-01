Do 69% zniżki na OpenVPN Access Server

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Serwer VPN SSL klasy korporacyjnej z konsolą administracyjną webową, portalem klienta samoobsługowym i obsługą wszystkich głównych platform.

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23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server to komercyjne rozwiązanie VPN zbudowane na sprawdzonym w boju protokole OpenVPN o otwartym kodzie źródłowym. Dodaje potężny webowy interfejs administracyjny, automatyczną konfigurację klienta oraz uwierzytelnianie wieloskładnikowe, aby wdrożenie bezpiecznej sieci VPN było dostępne dla każdej organizacji. Dwa bezpłatne jednoczesne połączenia są domyślnie wliczone, z dostępnymi licencjami dla większych zespołów.

Samodzielne hostowanie Access Servera na własnym VPS-ie zapewnia dedykowany statyczny adres IP, pełną kontrolę nad kluczami szyfrowania i politykami dostępu oraz brak współdzielonej infrastruktury z innymi organizacjami. W przeciwieństwie do hostowanych usług VPN, Twój ruch sieciowy nigdy nie przechodzi przez stronę trzecią — co czyni go właściwym wyborem dla firm z rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa lub zgodności.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy OpenVPN Access Server

Konsola administracyjna internetowa

Konfiguruj użytkowników, uwierzytelnianie, ustawienia sieciowe oraz zaawansowane ustawienia VPN za pomocą kompleksowego interfejsu opartego na przeglądarce, bez dotykania wiersza poleceń.

Pobieranie dla klientów jednym kliknięciem

Portal samoobsługowy dla klientów umożliwia użytkownikom pobieranie wstępnie skonfigurowanych klientów VPN dla systemów Windows, macOS, Linux, iOS i Android jednym kliknięciem.

Elastyczne Uwierzytelnianie

Obsługuje konta lokalne, LDAP, RADIUS, SAML i PAM, dzięki czemu Access Server integruje się z Twoją istniejącą infrastrukturą tożsamości bez duplikowania zarządzania użytkownikami.

Granularna kontrola dostępu

Zasady sieciowe dla poszczególnych użytkowników i grup pozwalają Ci ograniczyć, do jakich zasobów każdy użytkownik może uzyskać dostęp, wymuszając dostęp z najmniejszymi uprawnieniami w całej Twojej sieci.

Tunelowanie dzielone

Kieruj tylko określony ruch przez VPN, pozwalając innemu ruchowi korzystać bezpośrednio z połączenia lokalnego, równoważąc bezpieczeństwo z wydajnością dla pracowników zdalnych.

Dlaczego warto uruchomić OpenVPN Access Server na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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