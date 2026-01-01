Wdróż OpenVPN Access Server jednym kliknięciem.
Serwer VPN SSL klasy korporacyjnej z konsolą administracyjną webową, portalem klienta samoobsługowym i obsługą wszystkich głównych platform.
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Co możesz zbudować z OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server to komercyjne rozwiązanie VPN zbudowane na sprawdzonym w boju protokole OpenVPN o otwartym kodzie źródłowym. Dodaje potężny webowy interfejs administracyjny, automatyczną konfigurację klienta oraz uwierzytelnianie wieloskładnikowe, aby wdrożenie bezpiecznej sieci VPN było dostępne dla każdej organizacji. Dwa bezpłatne jednoczesne połączenia są domyślnie wliczone, z dostępnymi licencjami dla większych zespołów.
Samodzielne hostowanie Access Servera na własnym VPS-ie zapewnia dedykowany statyczny adres IP, pełną kontrolę nad kluczami szyfrowania i politykami dostępu oraz brak współdzielonej infrastruktury z innymi organizacjami. W przeciwieństwie do hostowanych usług VPN, Twój ruch sieciowy nigdy nie przechodzi przez stronę trzecią — co czyni go właściwym wyborem dla firm z rygorystycznymi wymogami bezpieczeństwa lub zgodności.
Główne cechy OpenVPN Access Server
Konsola administracyjna internetowa
Konfiguruj użytkowników, uwierzytelnianie, ustawienia sieciowe oraz zaawansowane ustawienia VPN za pomocą kompleksowego interfejsu opartego na przeglądarce, bez dotykania wiersza poleceń.
Pobieranie dla klientów jednym kliknięciem
Portal samoobsługowy dla klientów umożliwia użytkownikom pobieranie wstępnie skonfigurowanych klientów VPN dla systemów Windows, macOS, Linux, iOS i Android jednym kliknięciem.
Elastyczne Uwierzytelnianie
Obsługuje konta lokalne, LDAP, RADIUS, SAML i PAM, dzięki czemu Access Server integruje się z Twoją istniejącą infrastrukturą tożsamości bez duplikowania zarządzania użytkownikami.
Granularna kontrola dostępu
Zasady sieciowe dla poszczególnych użytkowników i grup pozwalają Ci ograniczyć, do jakich zasobów każdy użytkownik może uzyskać dostęp, wymuszając dostęp z najmniejszymi uprawnieniami w całej Twojej sieci.
Tunelowanie dzielone
Kieruj tylko określony ruch przez VPN, pozwalając innemu ruchowi korzystać bezpośrednio z połączenia lokalnego, równoważąc bezpieczeństwo z wydajnością dla pracowników zdalnych.
Dlaczego warto uruchomić OpenVPN Access Server na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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