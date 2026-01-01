Wdróż NocoDB jednym kliknięciem.
Open-source'owa alternatywa dla Airtable, która przekształca dowolną bazę danych SQL w arkusz kalkulacyjny do współpracy z automatycznie generowanymi API.
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Co możesz zbudować z NocoDB
NocoDB to wiodąca alternatywa dla Airtable typu open source, przekształcająca bazy danych PostgreSQL, MySQL i inne bazy danych SQL w intuicyjne interfejsy arkuszy kalkulacyjnych, którymi użytkownicy nietechniczni mogą zarządzać z pewnością. Oferuje widoki siatki, kanban, galerii, kalendarza i formularzy wraz z automatycznie generowanymi interfejsami API REST i GraphQL, bogatymi typami pól i współpracą w czasie rzeczywistym — wszystko bez opłat za użytkownika.
Samodzielne hostowanie NocoDB na Twoim VPS zapewnia, że wrażliwe dane biznesowe nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury, eliminuje ograniczenia cenowe związane z liczbą użytkowników i daje Twojemu zespołowi pełną moc relacyjnej bazy danych za front-endem no-code, którego każdy może używać.
Główne cechy NocoDB
Wiele typów widoku
Przełączaj się między widokami siatki, kanban, galerii, kalendarza i formularzy dla tych samych danych, pozwalając każdemu członkowi zespołu pracować w formacie, który odpowiada jego przepływowi pracy.
Automatycznie generowane API
Każda tabela automatycznie udostępnia punkty końcowe REST i GraphQL, umożliwiając programistom tworzenie niestandardowych integracji i interfejsów użytkownika bez pisania kodu zaplecza.
Bogate typy pól
Załączniki, formuły, wyszukiwania, sumowania i połączone rekordy przenoszą moc arkusza kalkulacyjnego do Twoich danych relacyjnych bez złożonych zapytań SQL.
Szczegółowa kontrola dostępu
Ustaw uprawnienia na poziomie obszaru roboczego, bazy i tabeli za pomocą zarządzania rolami, aby każdy członek zespołu widział tylko to, czego potrzebuje.
Automatyzacja webhooków
Automatycznie uruchamiaj zewnętrzne przepływy pracy i integracje, gdy dane się zmieniają, łącząc NocoDB z Twoimi istniejącymi narzędziami bez niestandardowego kodu.
Import Airtable
Migruj istniejące bazy Airtable, pliki CSV lub arkusze Excel z wykrywaniem schematu, ułatwiając przełączanie bez konieczności odbudowywania Twoich danych od podstaw.
Dlaczego warto uruchomić NocoDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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