NocoDB to wiodąca alternatywa dla Airtable typu open source, przekształcająca bazy danych PostgreSQL, MySQL i inne bazy danych SQL w intuicyjne interfejsy arkuszy kalkulacyjnych, którymi użytkownicy nietechniczni mogą zarządzać z pewnością. Oferuje widoki siatki, kanban, galerii, kalendarza i formularzy wraz z automatycznie generowanymi interfejsami API REST i GraphQL, bogatymi typami pól i współpracą w czasie rzeczywistym — wszystko bez opłat za użytkownika.

Samodzielne hostowanie NocoDB na Twoim VPS zapewnia, że wrażliwe dane biznesowe nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury, eliminuje ograniczenia cenowe związane z liczbą użytkowników i daje Twojemu zespołowi pełną moc relacyjnej bazy danych za front-endem no-code, którego każdy może używać.