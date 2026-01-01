Wdróż Pinchflat jednym kliknięciem instalacji.
Menedżer multimediów YouTube hostowany samodzielnie, który automatycznie pobiera nowe filmy z Twoich ulubionych kanałów i playlist bez żadnego ręcznego wysiłku.
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Co możesz zbudować z Pinchflat
Pinchflat to hostowany samodzielnie menedżer treści YouTube, zbudowany na yt-dlp, który automatyzuje pobieranie i porządkowanie filmów z kanałów i list odtwarzania. Ustaw regułę raz — Pinchflat okresowo sprawdza dostępność nowych treści i pobiera je automatycznie, z pierwszorzędną obsługą bibliotek Plex, Jellyfin i Kodi, dzięki czemu Twoje centrum multimedialne pozostaje aktualne bez żadnej ręcznej pracy.
Uruchomienie Pinchflat na Twoim VPS utrzymuje pobieranie 24/7 bez obciążania Twojego domowego pasma lub komputera. Integracja SponsorBlock pomija sponsorowane segmenty, generowanie kanałów RSS zamienia kanały w kanały podcastów, a opcjonalne automatyczne usuwanie zarządza pamięcią masową automatycznie w miarę rozrastania się Twojej biblioteki.
Główne cechy Pinchflat
Automatyczne pobrania kanału
Ustaw zasady dla kanałów lub playlist, a Pinchflat okresowo sprawdza nowe materiały, pobierając je automatycznie bez ręcznego wyzwalania.
Integracja Centrum Mediów
Wysokiej klasy wsparcie dla Plex, Jellyfin i Kodi z potężnym systemem nazewnictwa, który organizuje pliki dokładnie tak, jak oczekuje Twój serwer multimediów.
SponsorBlock Wsparcie
Automatycznie pomija lub wycina sponsorowane segmenty, intra i outra z pobranych filmów, wykorzystując dane SponsorBlock pochodzące od społeczności.
Generowanie kanału RSS
Konwertuje kanały i playlisty YouTube na kanały RSS, dzięki czemu możesz śledzić twórców wideo w dowolnej aplikacji do podcastów lub czytnika kanałów.
Inteligentne Zarządzanie Pamięcią
Skonfiguruj automatyczne usuwanie starszych treści według wieku lub liczby, aby utrzymać zużycie dysku pod kontrolą w miarę rozrastania się Twojego archiwum.
Dlaczego warto uruchomić Pinchflat na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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