Pinchflat to hostowany samodzielnie menedżer treści YouTube, zbudowany na yt-dlp, który automatyzuje pobieranie i porządkowanie filmów z kanałów i list odtwarzania. Ustaw regułę raz — Pinchflat okresowo sprawdza dostępność nowych treści i pobiera je automatycznie, z pierwszorzędną obsługą bibliotek Plex, Jellyfin i Kodi, dzięki czemu Twoje centrum multimedialne pozostaje aktualne bez żadnej ręcznej pracy.

Uruchomienie Pinchflat na Twoim VPS utrzymuje pobieranie 24/7 bez obciążania Twojego domowego pasma lub komputera. Integracja SponsorBlock pomija sponsorowane segmenty, generowanie kanałów RSS zamienia kanały w kanały podcastów, a opcjonalne automatyczne usuwanie zarządza pamięcią masową automatycznie w miarę rozrastania się Twojej biblioteki.