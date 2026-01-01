Wdróż Wingfit jednym kliknięciem.
Minimalistyczna aplikacja fitness open-source do rejestrowania treningów, śledzenia ćwiczeń i prywatnego monitorowania osobistych postępów.
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Co możesz zbudować z Wingfit
Wingfit to minimalistyczna, samodzielnie hostowana aplikacja do śledzenia postępów w fitnessie, skupiająca się na prostocie i prywatności. Zapewnia przejrzysty interfejs do rejestrowania treningów, śledzenia serii i powtórzeń ćwiczeń oraz monitorowania osobistych postępów w fitnessie w czasie, bez reklam, subskrypcji i udostępniania danych usługom stron trzecich.
Samodzielne hostowanie Wingfit na VPS-ie sprawia, że wszystkie Twoje dane fitness pozostają całkowicie prywatne w Twojej własnej infrastrukturze. Lekka, jednousługowa implementacja nie wymaga zewnętrznej bazy danych, co sprawia, że konfiguracja jest szybka, a konserwacja minimalna, jednocześnie zapewniając Ci stały dziennik fitness dostępny z dowolnej przeglądarki.
Główne cechy Wingfit
Rejestrowanie treningów
Rejestruj poszczególne ćwiczenia z seriami, powtórzeniami i ciężarami, aby stworzyć pełny zapis każdej sesji treningowej.
Śledzenie postępów
Monitoruj trendy siły i objętości w czasie, aby mierzyć postępy w kondycji i identyfikować obszary do poprawy.
Prywatność przede wszystkim
Wszystkie dane fitness pozostają na Twoim VPS bez synchronizacji z chmurą stron trzecich, analiz czy reklam.
Lekkie wdrożenie
Kontener jednousługowy z minimalnymi wymaganiami zasobów sprawia, że Wingfit jest łatwy do uruchomienia obok innych aplikacji.
Dlaczego warto uruchomić Wingfit na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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