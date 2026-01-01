Wingfit to minimalistyczna, samodzielnie hostowana aplikacja do śledzenia postępów w fitnessie, skupiająca się na prostocie i prywatności. Zapewnia przejrzysty interfejs do rejestrowania treningów, śledzenia serii i powtórzeń ćwiczeń oraz monitorowania osobistych postępów w fitnessie w czasie, bez reklam, subskrypcji i udostępniania danych usługom stron trzecich.

Samodzielne hostowanie Wingfit na VPS-ie sprawia, że wszystkie Twoje dane fitness pozostają całkowicie prywatne w Twojej własnej infrastrukturze. Lekka, jednousługowa implementacja nie wymaga zewnętrznej bazy danych, co sprawia, że konfiguracja jest szybka, a konserwacja minimalna, jednocześnie zapewniając Ci stały dziennik fitness dostępny z dowolnej przeglądarki.