Stump to szybki, open source'owy serwer multimediów dla komiksów, mang i e-booków, zbudowany w Rust. Organizuje Twoje biblioteki EPUB, PDF, CBZ i CBR w przeglądalnym interfejsie webowym z wbudowanym czytnikiem, a także udostępnia katalog OPDS, dzięki czemu każdy kompatybilny czytnik e-booków lub aplikacja może przesyłać strumieniowo Twoją kolekcję bezpośrednio. Synchronizacja Kobo i KoReader utrzymuje postęp czytania w synchronizacji na różnych urządzeniach bez ręcznych zakładek.

Samodzielne hostowanie Stump na Twoim VPS oznacza, że cała Twoja biblioteka jest dostępna z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu, bez przesyłania plików do zewnętrznej usługi chmurowej. Serwer oparty na Rust działa na minimalnych zasobach, czyniąc go praktycznym nawet na podstawowych planach VPS.