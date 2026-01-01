Wdróż Stump jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany serwer komiksów, mangi i e-booków z obsługą OPDS, synchronizacją czytników e-booków i wbudowaną przeglądarką internetową.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Stump
Stump to szybki, open source'owy serwer multimediów dla komiksów, mang i e-booków, zbudowany w Rust. Organizuje Twoje biblioteki EPUB, PDF, CBZ i CBR w przeglądalnym interfejsie webowym z wbudowanym czytnikiem, a także udostępnia katalog OPDS, dzięki czemu każdy kompatybilny czytnik e-booków lub aplikacja może przesyłać strumieniowo Twoją kolekcję bezpośrednio. Synchronizacja Kobo i KoReader utrzymuje postęp czytania w synchronizacji na różnych urządzeniach bez ręcznych zakładek.
Samodzielne hostowanie Stump na Twoim VPS oznacza, że cała Twoja biblioteka jest dostępna z dowolnego urządzenia, w dowolnym miejscu, bez przesyłania plików do zewnętrznej usługi chmurowej. Serwer oparty na Rust działa na minimalnych zasobach, czyniąc go praktycznym nawet na podstawowych planach VPS.
Główne cechy Stump
Obsługa EPUB, PDF, CBZ/CBR
Czytaj komiksy, mangi, pliki PDF i e-booki bezpośrednio w przeglądarce za pomocą responsywnego, wbudowanego czytnika zoptymalizowanego dla każdego formatu.
Obsługa katalogu OPDS
Udostępnij swoją bibliotekę za pośrednictwem OPDS i OPDS Page Streaming, aby każda kompatybilna aplikacja — Moon+ Reader, Kybook, Panels — mogła przeglądać i strumieniować Twoją kolekcję.
Synchronizacja Kobo i KoReader
Synchronizuj postępy czytania i zakładki z czytnikami Kobo i KoReader automatycznie, zachowując spójność pozycji na wszystkich urządzeniach.
Szczegółowa kontrola dostępu
Zarządzaj wieloma kontami użytkowników z uprawnieniami opartymi na rolach, kontrolując, do których bibliotek każdy użytkownik ma dostęp i co może modyfikować.
Kolekcje i listy do czytania
Organizuj serie w kolekcje i twórz uporządkowane listy lektur, aby prowadzić czytelników przez wielotomowe serie lub historie crossoverowe.
Dlaczego warto uruchomić Stump na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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