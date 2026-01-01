ownCloud to samodzielnie hostowana platforma do synchronizacji i udostępniania plików, która zapewnia wygodę przechowywania w chmurze — dostęp z dowolnego miejsca, synchronizację między urządzeniami, udostępnianie członkom zespołu — całkowicie w Twojej własnej infrastrukturze. W przeciwieństwie do Google Drive czy Dropbox, ownCloud przechowuje Twoje pliki na Twoim własnym serwerze, zachowując wrażliwe dokumenty i dane pod Twoją bezpośrednią kontrolą.

Używany przez firmy, uniwersytety i osoby dbające o prywatność na całym świecie, ownCloud obsługuje wersjonowanie plików, szczegółowe uprawnienia do udostępniania oraz klienty synchronizacji dla systemów Windows, macOS, Linux, iOS i Android. To wdrożenie obejmuje MariaDB do niezawodnego przechowywania danych i Redis do buforowania wydajności.