Wdróż ownCloud jednym kliknięciem.
Platforma do synchronizacji i udostępniania plików typu open-source, która zapewnia Ci prywatną chmurę na Twoje dokumenty, zdjęcia i dane.
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Co możesz zbudować z ownCloud
ownCloud to samodzielnie hostowana platforma do synchronizacji i udostępniania plików, która zapewnia wygodę przechowywania w chmurze — dostęp z dowolnego miejsca, synchronizację między urządzeniami, udostępnianie członkom zespołu — całkowicie w Twojej własnej infrastrukturze. W przeciwieństwie do Google Drive czy Dropbox, ownCloud przechowuje Twoje pliki na Twoim własnym serwerze, zachowując wrażliwe dokumenty i dane pod Twoją bezpośrednią kontrolą.
Używany przez firmy, uniwersytety i osoby dbające o prywatność na całym świecie, ownCloud obsługuje wersjonowanie plików, szczegółowe uprawnienia do udostępniania oraz klienty synchronizacji dla systemów Windows, macOS, Linux, iOS i Android. To wdrożenie obejmuje MariaDB do niezawodnego przechowywania danych i Redis do buforowania wydajności.
Główne cechy ownCloud
Synchronizacja między urządzeniami
Aplikacje desktopowe dla systemów Windows, macOS i Linux oraz aplikacje na iOS i Androida automatycznie synchronizują pliki na wszystkich Twoich urządzeniach.
Szczegółowe udostępnianie plików
Udostępniaj pliki i foldery użytkownikom wewnętrznym lub zewnętrznym gościom, z kontrolą nad uprawnieniami do przeglądania, edycji, ponownego udostępniania oraz datami wygaśnięcia linków.
Wersjonowanie plików
Każda edycja pliku tworzy nową wersję, którą możesz przeglądać i przywracać, chroniąc przed przypadkowymi nadpisaniami i utratą danych.
Dostęp WebDAV
Zamontuj ownCloud jako dysk sieciowy w dowolnym systemie operacyjnym, używając wbudowanego serwera WebDAV, bez instalowania dedykowanego klienta synchronizacji.
Rynek aplikacji
Rozszerz funkcjonalność dzięki aplikacjom do edycji dokumentów biurowych, skanowania antywirusowego, uwierzytelniania LDAP i logowania dwuskładnikowego z platformy ownCloud.
Dlaczego warto uruchomić ownCloud na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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