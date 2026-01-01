Wdróż Yopass jednym kliknięciem.
Zaszyfrowana usługa udostępniania poufnych danych do wysyłania haseł i wrażliwych danych za pośrednictwem samozniszczalnych jednorazowych linków.
Wybierz plan VPS dla Yopass
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Yopass
Yopass to otwartoźródłowa, szyfrowana usługa udostępniania poufnych danych, która pozwala bezpiecznie udostępniać hasła, tokeny i wrażliwe pliki, nie pozostawiając ich w wątkach e-mail, logach czatów ani zgłoszeniach do pomocy technicznej. Poufne dane są szyfrowane w przeglądarce za pomocą OpenPGP przed wysłaniem na serwer — klucz deszyfrujący nigdy nie dociera do serwera, więc nawet host nie może odczytać Twoich poufnych danych. Każda poufna dana otrzymuje unikalny, jednorazowy adres URL, który automatycznie ulega samozniszczeniu po wyświetleniu lub po konfigurowalnym okresie ważności.
Samodzielne hostowanie Yopass na Twoim VPS-ie zapewnia Twojej organizacji prywatny, podlegający audytowi kanał do udostępniania danych uwierzytelniających i wrażliwych danych konfiguracyjnych. Nie ma kont do zarządzania, śledzenia ani przechowywania danych w postaci jawnego tekstu — tylko przejrzysty interfejs do bezpiecznej wymiany poufnych danych w zespołach lub ze stronami zewnętrznymi.
Główne cechy Yopass
Kompleksowe szyfrowanie
Poufne dane są szyfrowane w przeglądarce za pomocą OpenPGP przed przesłaniem, co zapewnia, że serwer nigdy nie ma dostępu do niezaszyfrowanych danych.
Jednorazowe linki
Każdy sekret generuje unikalny adres URL, który jest trwale niszczony po pierwszym wyświetleniu, uniemożliwiając nieautoryzowany ponowny dostęp.
Konfigurowalne wygaśnięcie
Ustaw, aby sekrety wygasały automatycznie po godzinach, dniach lub tygodniach, aby zapomniane linki nie mogły być użyte do pobrania nieaktualnych wrażliwych danych.
Niestandardowa ochrona hasłem
Dodaj opcjonalne hasło do sekretu, aby uzyskać dodatkową warstwę ochrony poza samym jednorazowym linkiem.
Udostępnianie plików
Przesyłaj i udostępniaj zaszyfrowane pliki wraz z tajnymi tekstami, dzięki szyfrowaniu strumieniowemu, które zapewnia prywatność zawartości plików od początku do końca.
Nie są wymagane konta
Odbiorcy uzyskują dostęp do sekretów za pośrednictwem bezpośredniego linku, bez konieczności logowania, co sprawia, że udostępnianie danych uwierzytelniających zewnętrznym wykonawcom lub klientom jest bezproblemowe.
Dlaczego warto uruchomić Yopass na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Vaultwarden
Vaultwarden jest lekkim, samodzielnie hostowanym menedżerem haseł kompatybilnym z Bitwarden.
2FAuth
Samodzielnie hostowany menedżer kodów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla sieci i urządzeń mobilnych