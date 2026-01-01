Do 69% zniżki na Yopass

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Zaszyfrowana usługa udostępniania poufnych danych do wysyłania haseł i wrażliwych danych za pośrednictwem samozniszczalnych jednorazowych linków.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Yopass

Yopass to otwartoźródłowa, szyfrowana usługa udostępniania poufnych danych, która pozwala bezpiecznie udostępniać hasła, tokeny i wrażliwe pliki, nie pozostawiając ich w wątkach e-mail, logach czatów ani zgłoszeniach do pomocy technicznej. Poufne dane są szyfrowane w przeglądarce za pomocą OpenPGP przed wysłaniem na serwer — klucz deszyfrujący nigdy nie dociera do serwera, więc nawet host nie może odczytać Twoich poufnych danych. Każda poufna dana otrzymuje unikalny, jednorazowy adres URL, który automatycznie ulega samozniszczeniu po wyświetleniu lub po konfigurowalnym okresie ważności.

Samodzielne hostowanie Yopass na Twoim VPS-ie zapewnia Twojej organizacji prywatny, podlegający audytowi kanał do udostępniania danych uwierzytelniających i wrażliwych danych konfiguracyjnych. Nie ma kont do zarządzania, śledzenia ani przechowywania danych w postaci jawnego tekstu — tylko przejrzysty interfejs do bezpiecznej wymiany poufnych danych w zespołach lub ze stronami zewnętrznymi.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Yopass

Kompleksowe szyfrowanie

Poufne dane są szyfrowane w przeglądarce za pomocą OpenPGP przed przesłaniem, co zapewnia, że serwer nigdy nie ma dostępu do niezaszyfrowanych danych.

Jednorazowe linki

Każdy sekret generuje unikalny adres URL, który jest trwale niszczony po pierwszym wyświetleniu, uniemożliwiając nieautoryzowany ponowny dostęp.

Konfigurowalne wygaśnięcie

Ustaw, aby sekrety wygasały automatycznie po godzinach, dniach lub tygodniach, aby zapomniane linki nie mogły być użyte do pobrania nieaktualnych wrażliwych danych.

Niestandardowa ochrona hasłem

Dodaj opcjonalne hasło do sekretu, aby uzyskać dodatkową warstwę ochrony poza samym jednorazowym linkiem.

Udostępnianie plików

Przesyłaj i udostępniaj zaszyfrowane pliki wraz z tajnymi tekstami, dzięki szyfrowaniu strumieniowemu, które zapewnia prywatność zawartości plików od początku do końca.

Nie są wymagane konta

Odbiorcy uzyskują dostęp do sekretów za pośrednictwem bezpośredniego linku, bez konieczności logowania, co sprawia, że udostępnianie danych uwierzytelniających zewnętrznym wykonawcom lub klientom jest bezproblemowe.

Dlaczego warto uruchomić Yopass na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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