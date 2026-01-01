Yopass to otwartoźródłowa, szyfrowana usługa udostępniania poufnych danych, która pozwala bezpiecznie udostępniać hasła, tokeny i wrażliwe pliki, nie pozostawiając ich w wątkach e-mail, logach czatów ani zgłoszeniach do pomocy technicznej. Poufne dane są szyfrowane w przeglądarce za pomocą OpenPGP przed wysłaniem na serwer — klucz deszyfrujący nigdy nie dociera do serwera, więc nawet host nie może odczytać Twoich poufnych danych. Każda poufna dana otrzymuje unikalny, jednorazowy adres URL, który automatycznie ulega samozniszczeniu po wyświetleniu lub po konfigurowalnym okresie ważności.

Samodzielne hostowanie Yopass na Twoim VPS-ie zapewnia Twojej organizacji prywatny, podlegający audytowi kanał do udostępniania danych uwierzytelniających i wrażliwych danych konfiguracyjnych. Nie ma kont do zarządzania, śledzenia ani przechowywania danych w postaci jawnego tekstu — tylko przejrzysty interfejs do bezpiecznej wymiany poufnych danych w zespołach lub ze stronami zewnętrznymi.