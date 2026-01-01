Apache Tika to framework do wykrywania i analizy treści, który udostępnia pojedyncze API REST do ekstrakcji tekstu, metadanych i struktury z ponad tysiąca formatów plików, w tym PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, obrazów, plików audio, wideo i archiwów. Zamiast integrować dziesiątki bibliotek parserów dla każdego formatu, aplikacje wysyłają surowe bajty do Tika Server i otrzymują znormalizowane dane wyjściowe.

Samodzielne hostowanie Tika Server na własnym VPS pozwala zachować zawartość dokumentów na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze — co jest ważne w przypadku poufnych umów, wewnętrznych rejestrów i danych regulowanych — jednocześnie eliminując opłaty za dokument i limity szybkości naliczane przez hostowane API ekstrakcji. Pełny obraz zawiera Tesseract OCR i GDAL, dzięki czemu zeskanowane pliki PDF i obrazy są przeszukiwalne od razu po uruchomieniu.