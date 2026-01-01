Wdróż Apache Tika jednym kliknięciem.
Zestaw narzędzi do analizy treści open-source, który wykrywa i wyodrębnia metadane oraz tekst z ponad tysiąca typów plików.
Wybierz plan VPS dla Apache Tika
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Apache Tika
Apache Tika to framework do wykrywania i analizy treści, który udostępnia pojedyncze API REST do ekstrakcji tekstu, metadanych i struktury z ponad tysiąca formatów plików, w tym PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, obrazów, plików audio, wideo i archiwów. Zamiast integrować dziesiątki bibliotek parserów dla każdego formatu, aplikacje wysyłają surowe bajty do Tika Server i otrzymują znormalizowane dane wyjściowe.
Samodzielne hostowanie Tika Server na własnym VPS pozwala zachować zawartość dokumentów na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze — co jest ważne w przypadku poufnych umów, wewnętrznych rejestrów i danych regulowanych — jednocześnie eliminując opłaty za dokument i limity szybkości naliczane przez hostowane API ekstrakcji. Pełny obraz zawiera Tesseract OCR i GDAL, dzięki czemu zeskanowane pliki PDF i obrazy są przeszukiwalne od razu po uruchomieniu.
Główne cechy Apache Tika
Ponad tysiąc formatów
Analizuj pliki PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, obrazy, audio, wideo i dziesiątki formatów archiwów za pośrednictwem jednego spójnego interfejsu REST.
Wbudowane OCR
Pełny obraz zawiera Tesseract z pakietami językowymi angielskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i hiszpańskiego, dzięki czemu zeskanowane pliki PDF i obrazy dają tekst z możliwością wyszukiwania bez dodatkowych usług.
Serwer REST API
Punkty końcowe do ekstrakcji tekstu, metadanych, wykrywania języka i identyfikacji typu MIME umożliwiają każdemu zapleczu zintegrowanie przetwarzania dokumentów za pomocą prostego żądania HTTP POST.
Wykrywanie języka
Automatycznie identyfikuj język każdego wyodrębnionego tekstu, umożliwiając dalsze indeksowanie wyszukiwania, tłumaczenie i potoki routingu bez dołączania dodatkowych bibliotek.
Potok gotowy
Służy jako etap ekstrakcji dla platform wyszukiwania, pozyskiwania danych RAG, przepływów pracy e-discovery oraz systemów cyfrowej archiwizacji, które potrzebują znormalizowanego tekstu z heterogenicznych dokumentów.
Dlaczego warto uruchomić Apache Tika na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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