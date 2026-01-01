Slash to samodzielnie hostowany menedżer skrótów linków dla osób indywidualnych i zespołów, które chcą czystszego sposobu udostępniania i uzyskiwania dostępu do adresów URL. Zamiast zakładek rozrzuconych po przeglądarkach lub trudnych do zapamiętania linków przekierowujących, Slash pozwala definiować skróty z prefiksem s/ — wpisz s/docs w pasku adresu przeglądarki (z zainstalowanym rozszerzeniem) i wyląduj bezpośrednio w miejscu docelowym. Skróty można tagować, grupować w kolekcje do udostępniania i ograniczać do Twojego zespołu lub zachować jako prywatne.

W przeciwieństwie do hostowanych skracaczy linków, które rejestrują Twój ruch i monetyzują Twoje dane, samodzielne hostowanie Slash na VPS-ie utrzymuje wszystkie analizy skrótów i dane użytkowania na infrastrukturze, którą kontrolujesz — nie jest wymagana subskrypcja, nie ma zewnętrznej usługi, której trzeba ufać, i nie ma limitu liczby skrótów, które możesz utworzyć.