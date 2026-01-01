Wdróż Slash w jednoklikowej instalacji.
Samodzielnie hostowany menedżer skrótów, który zamienia długie adresy URL w łatwe do zapamiętania linki s/, dostępne bezpośrednio z paska adresu Twojej przeglądarki.
Wybierz plan VPS dla Slash
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Slash
Slash to samodzielnie hostowany menedżer skrótów linków dla osób indywidualnych i zespołów, które chcą czystszego sposobu udostępniania i uzyskiwania dostępu do adresów URL. Zamiast zakładek rozrzuconych po przeglądarkach lub trudnych do zapamiętania linków przekierowujących, Slash pozwala definiować skróty z prefiksem s/ — wpisz s/docs w pasku adresu przeglądarki (z zainstalowanym rozszerzeniem) i wyląduj bezpośrednio w miejscu docelowym. Skróty można tagować, grupować w kolekcje do udostępniania i ograniczać do Twojego zespołu lub zachować jako prywatne.
W przeciwieństwie do hostowanych skracaczy linków, które rejestrują Twój ruch i monetyzują Twoje dane, samodzielne hostowanie Slash na VPS-ie utrzymuje wszystkie analizy skrótów i dane użytkowania na infrastrukturze, którą kontrolujesz — nie jest wymagana subskrypcja, nie ma zewnętrznej usługi, której trzeba ufać, i nie ma limitu liczby skrótów, które możesz utworzyć.
Główne cechy Slash
Skróty paska adresu przeglądarki
Rozszerzenia przeglądarki dla Chrome i Firefox pozwalają wpisać s/shortcut bezpośrednio w pasku adresu, aby przejść do dowolnego zapisanego adresu URL — bez dodatkowych kliknięć ani wyszukiwania.
Kolekcje do udostępniania
Grupuj powiązane skróty w wyselekcjonowane kolekcje i udostępniaj je swojemu zespołowi lub publicznie za pomocą jednego linku.
Raporty linków
Śledź, jak często używane są poszczególne skróty i zobacz źródła ruchu, dzięki czemu wiesz, które linki są aktywnie używane, a które można wycofać.
Organizacja oparta na etykietkach
Dodaj tagi do skrótów, aby szybko filtrować i odkrywać treści w rosnącej bibliotece linków wewnętrznych i zespołowych.
Udostępnianie skrótów zespołu
Twórz skróty widoczne dla wszystkich członków obszaru roboczego lub ogranicz je tylko do siebie — przechowując linki wewnętrzne i osobiste uporządkowane w jednym miejscu.
Dlaczego warto uruchomić Slash na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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