Reiverr to front-end o otwartym kodzie źródłowym, który łączy odkrywanie mediów, ich zamawianie i odtwarzanie w jeden interfejs przyjazny dla telewizorów. Zamiast przełączać się między Jellyfin, TMDB, Sonarr i Radarr, użytkownicy przeglądają popularne tytuły, otrzymują spersonalizowane rekomendacje, zamawiają brakujące treści i strumieniują to, co już znajduje się w ich bibliotece — wszystko z jednej aplikacji zoptymalizowanej pod kątem pilotów i interfejsów 10-stopowych.

Samodzielne hostowanie Reiverr na własnym VPS pozwala zachować kontrolę nad każdym podłączonym kluczem API, historią oglądania i dziennikiem żądań. Architektura oparta na wtyczkach umożliwia dodawanie nowych źródeł strumieniowania bez modyfikowania rdzenia, a ten sam backend może zasilać zarówno aplikację internetową, jak i natywną kompilację na telewizorach Samsung Tizen smart TV.