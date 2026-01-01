Wdróż Reiverr jednym kliknięciem.
Ujednolicony interfejs przyjazny dla telewizorów dla Jellyfin, TMDB, Sonarr i Radarr, który zastępuje odkrywanie w stylu Overseerr.
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Co możesz zbudować z Reiverr
Reiverr to front-end o otwartym kodzie źródłowym, który łączy odkrywanie mediów, ich zamawianie i odtwarzanie w jeden interfejs przyjazny dla telewizorów. Zamiast przełączać się między Jellyfin, TMDB, Sonarr i Radarr, użytkownicy przeglądają popularne tytuły, otrzymują spersonalizowane rekomendacje, zamawiają brakujące treści i strumieniują to, co już znajduje się w ich bibliotece — wszystko z jednej aplikacji zoptymalizowanej pod kątem pilotów i interfejsów 10-stopowych.
Samodzielne hostowanie Reiverr na własnym VPS pozwala zachować kontrolę nad każdym podłączonym kluczem API, historią oglądania i dziennikiem żądań. Architektura oparta na wtyczkach umożliwia dodawanie nowych źródeł strumieniowania bez modyfikowania rdzenia, a ten sam backend może zasilać zarówno aplikację internetową, jak i natywną kompilację na telewizorach Samsung Tizen smart TV.
Główne cechy Reiverr
TMDB Odkrywanie
Przeglądaj popularne filmy i seriale, spersonalizowane rekomendacje, obsadę, oceny i zwiastuny dostarczane przez The Movie Database.
Jellyfin Odtwarzanie
Przesyłaj strumieniowo treści, które są już w Twojej bibliotece Jellyfin, bezpośrednio w Reiverr, bez przełączania aplikacji lub sesji.
Żądania Sonarr i Radarr
Wyślij brakujące tytuły bezpośrednio do Sonarr lub Radarr w celu automatycznego pobrania i importu do biblioteki, bez otwierania żadnego z interfejsów użytkownika.
Interfejs zorientowany na telewizory
Nawigacja przyjazna dla pilota, duża typografia i podświetlanie aktywnego elementu, zaprojektowane od podstaw dla telewizorów smart TV i dekoderów.
Podłącz Architektura
Upuść dodatkowe wtyczki odtwarzania lub źródłowe do zamontowanego folderu wtyczek, aby rozszerzyć Reiverr bez przebudowy obrazu.
Kompilacja Tizen Smart TV
Sparuj hostowany backend z oficjalną kompilacją Tizen, aby zainstalować Reiverr jako natywną aplikację na telewizorach Samsung Smart TV.
Dlaczego warto uruchomić Reiverr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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