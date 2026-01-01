MaxKB to platforma open-source do tworzenia korporacyjnych agentów AI opartych na bazach wiedzy, zasilanych przez Retrieval-Augmented Generation (RAG). Przetwarza pliki PDF, Word, Excel, Markdown i HTML na osadzenia wektorowe i łączy je z wybranym przez Ciebie LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek lub modelem lokalnym. Wizualny silnik przepływu pracy pozwala zespołom wdrażać inteligentne agenty Q&A bez pisania kodu.

Samodzielne hostowanie MaxKB na Twoim własnym VPS utrzymuje zastrzeżone dokumenty, interakcje z klientami i wiedzę biznesową całkowicie w Twojej infrastrukturze, eliminując koszty chmury naliczane za zapytanie, jednocześnie dając Ci pełną kontrolę nad wyborem modelu i prywatnością danych.