Wdróż MaxKB jednym kliknięciem.
Platforma typu open-source RAG do tworzenia agentów bazy wiedzy AI z Twoich dokumentów i źródeł danych.
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Co możesz zbudować z MaxKB
MaxKB to platforma open-source do tworzenia korporacyjnych agentów AI opartych na bazach wiedzy, zasilanych przez Retrieval-Augmented Generation (RAG). Przetwarza pliki PDF, Word, Excel, Markdown i HTML na osadzenia wektorowe i łączy je z wybranym przez Ciebie LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek lub modelem lokalnym. Wizualny silnik przepływu pracy pozwala zespołom wdrażać inteligentne agenty Q&A bez pisania kodu.
Samodzielne hostowanie MaxKB na Twoim własnym VPS utrzymuje zastrzeżone dokumenty, interakcje z klientami i wiedzę biznesową całkowicie w Twojej infrastrukturze, eliminując koszty chmury naliczane za zapytanie, jednocześnie dając Ci pełną kontrolę nad wyborem modelu i prywatnością danych.
Główne cechy MaxKB
Pytania i odpowiedzi oparte na RAG
Automatycznie przetwarza dokumenty na osadzenia wektorowe w celu uzyskania dokładnych, opartych na źródłach odpowiedzi na złożone zapytania.
Pozyskiwanie wielu formatów
Importuje pliki PDF, Word, Excel, Markdown, HTML oraz zwykły tekst — a także przeszukuje sieć, aby tworzyć bazy wiedzy z treści online.
Elastyczność modelu
Współpracuje z OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek i lokalnie hostowanymi modelami, dzięki czemu Ty wybierasz najlepsze rozwiązanie pod kątem kosztów i prywatności.
Wizualny silnik przepływu pracy
Organizuj wielostopniowe procesy AI i integruj agentów z systemami obsługi klienta lub HR bez pisania kodu.
Integracja API
Pełne REST API i fragmenty kodu do osadzania ułatwiają dodanie agenta AI do dowolnej istniejącej strony internetowej lub aplikacji.
Dlaczego warto uruchomić MaxKB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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