Wdróż DeepWiki Open jednym kliknięciem.
Generator wiki AI typu open-source, który przekształca dowolne repozytorium GitHub, GitLab lub Bitbucket w interaktywną witrynę dokumentacji.
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Co możesz zbudować z DeepWiki Open
DeepWiki Open to samodzielnie hostowana implementacja oryginalnej koncepcji DeepWiki, która automatycznie przekształca publiczne lub prywatne repozytoria kodu w pięknie zorganizowane, nawigowalne wiki. Analizuje bazę kodu, generuje kompleksowe wyjaśnienia architektury i modułów oraz renderuje interaktywne diagramy pokazujące, jak łączą się komponenty — oszczędzając zespołom godziny ręcznej pracy nad dokumentacją.
Samodzielne hostowanie DeepWiki Open utrzymuje zastrzeżony kod źródłowy, osadzenia i wygenerowaną dokumentację na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze. Dostarczasz własne klucze dostawcy LLM dla Google Gemini, OpenAI lub OpenRouter, więc płacisz tylko za wykorzystywane wnioskowanie i unikasz wysyłania prywatnych repozytoriów przez zewnętrzną usługę SaaS.
Główne cechy DeepWiki Open
Automatyczne generowanie wiki
Skieruj go na dowolne repozytorium GitHub, GitLab lub Bitbucket i uzyskaj ustrukturyzowane, wielostronicowe wiki bez pisania ani jednej linijki dokumentacji ręcznie.
Wizualne diagramy architektury
Diagramy Mermaid są generowane wraz z prozą, aby wizualizować przepływ danych, relacje między modułami i ścieżki wywołań, dzięki czemu czytelnicy mogą szybciej zrozumieć bazę kodu.
Użyj własnego LLM
Podłącz modele Google Gemini, OpenAI, OpenRouter lub lokalne modele Ollama, aby kontrolować zarówno jakość modelu, jak i koszt za token.
Wsparcie dla prywatnych repozytoriów
Uwierzytelnij się za pomocą osobistych tokenów dostępu, aby analizować prywatne repozytoria na posiadanej przez Ciebie infrastrukturze, chroniąc zastrzeżony kod przed usługami stron trzecich.
Wbudowana funkcja zadawania pytań
Zapytaj indeksowane repozytorium w języku naturalnym z generowaniem rozszerzonym o wyszukiwanie, które opiera odpowiedzi na rzeczywistym kodzie źródłowym, a nie na halucynacjach.
Fakultatywna kontrola dostępu
Włącz wymóg kodu autoryzacyjnego, aby ograniczyć dostęp do generatora wiki, gdy działa na publicznie dostępnej domenie.
Dlaczego warto uruchomić DeepWiki Open na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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