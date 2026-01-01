DeepWiki Open to samodzielnie hostowana implementacja oryginalnej koncepcji DeepWiki, która automatycznie przekształca publiczne lub prywatne repozytoria kodu w pięknie zorganizowane, nawigowalne wiki. Analizuje bazę kodu, generuje kompleksowe wyjaśnienia architektury i modułów oraz renderuje interaktywne diagramy pokazujące, jak łączą się komponenty — oszczędzając zespołom godziny ręcznej pracy nad dokumentacją.

Samodzielne hostowanie DeepWiki Open utrzymuje zastrzeżony kod źródłowy, osadzenia i wygenerowaną dokumentację na kontrolowanej przez Ciebie infrastrukturze. Dostarczasz własne klucze dostawcy LLM dla Google Gemini, OpenAI lub OpenRouter, więc płacisz tylko za wykorzystywane wnioskowanie i unikasz wysyłania prywatnych repozytoriów przez zewnętrzną usługę SaaS.