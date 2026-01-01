Wdróż Checkmk jednym kliknięciem.
Kompleksowe monitorowanie infrastruktury z automatycznym wykrywaniem, kontrolami bezagentowymi, pulpitami nawigacyjnymi i alertami dla serwerów, sieci i obciążeń w chmurze.
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Co możesz zbudować z Checkmk
Checkmk to kompleksowa platforma do monitorowania infrastruktury i aplikacji, która łączy wtyczki kompatybilne z Nagios z nowoczesnym interfejsem webowym (UI), automatycznym wykrywaniem usług i wbudowanymi pulpitami nawigacyjnymi. Wersja Community Edition (dawniej Raw Edition) jest w pełni otwartoźródłowa i zawiera kompletny silnik monitorujący, odbiorniki agentów, routing powiadomień oraz funkcje raportowania, wykorzystywane przez dziesiątki tysięcy organizacji do monitorowania serwerów, przełączników, hostów wirtualizacji i obciążeń w chmurze z jednego, centralnego panelu.
Samodzielne hostowanie Checkmk na Twoim VPS utrzymuje wszystkie dane uwierzytelniające, nazwy hostów i metryki w Twojej własnej infrastrukturze. Automatyczne wykrywanie skanuje hosty przy pierwszej rejestracji i proponuje odpowiednie sprawdzenia usług dla znalezionego systemu operacyjnego (OS) i oprogramowania, dramatycznie skracając czas konfiguracji w porównaniu do ręcznego konfigurowania każdej metryki.
Główne cechy Checkmk
Automatyczne wykrywanie usług
Dodaj hosta, a Checkmk sprawdzi go pod kątem systemu operacyjnego, usług, systemów plików, interfejsów sieciowych i oprogramowania, automatycznie proponując odpowiednie sprawdzenia monitorowania.
Sprawdzenia agentowe i bezagentowe
Monitoruj serwery za pomocą lekkich agentów na systemach Linux, Windows i Unix, lub użyj SNMP, IPMI, interfejsów API REST oraz dziesiątek integracji dla przełączników, hiperwizorów i usług chmurowych.
Pulpity nawigacyjne i raporty
Wstępnie skonfigurowane widoki obejmują przegląd hosta, stan problemów, wykresy wydajności i raportowanie SLA, z edytorem graficznym dla niestandardowych pulpitów nawigacyjnych i powiadomień.
Inteligentne powiadomienia
Kierowanie powiadomień z zasadami eskalacji, godzinami ciszy z uwzględnieniem okien czasowych, dostarczaniem wielokanałowym oraz konfigurowalnymi szablonami dla każdej grupy hostów i zespołu.
Rozproszone monitorowanie
Skaluj do wielu witryn z centralną administracją, zdalnymi serwerami satelitarnymi i zsynchronizowaną replikacją konfiguracji w różnych lokalizacjach geograficznych.
Dlaczego warto uruchomić Checkmk na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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