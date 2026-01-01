Checkmk to kompleksowa platforma do monitorowania infrastruktury i aplikacji, która łączy wtyczki kompatybilne z Nagios z nowoczesnym interfejsem webowym (UI), automatycznym wykrywaniem usług i wbudowanymi pulpitami nawigacyjnymi. Wersja Community Edition (dawniej Raw Edition) jest w pełni otwartoźródłowa i zawiera kompletny silnik monitorujący, odbiorniki agentów, routing powiadomień oraz funkcje raportowania, wykorzystywane przez dziesiątki tysięcy organizacji do monitorowania serwerów, przełączników, hostów wirtualizacji i obciążeń w chmurze z jednego, centralnego panelu.

Samodzielne hostowanie Checkmk na Twoim VPS utrzymuje wszystkie dane uwierzytelniające, nazwy hostów i metryki w Twojej własnej infrastrukturze. Automatyczne wykrywanie skanuje hosty przy pierwszej rejestracji i proponuje odpowiednie sprawdzenia usług dla znalezionego systemu operacyjnego (OS) i oprogramowania, dramatycznie skracając czas konfiguracji w porównaniu do ręcznego konfigurowania każdej metryki.