Grimmory to kompleksowy, samodzielnie hostowany menedżer kolekcji książek, który przekształca rozproszone pliki cyfrowe w pięknie zorganizowaną bibliotekę. Obsługuje e-booki (EPUB, MOBI, AZW), pliki PDF, komiksy (CBZ, CBR) i audiobooki (M4B, MP3), a także automatycznie pobiera tytuły, okładki, opisy i gatunki z Google Books, Open Library i Amazon w momencie dodania plików.

Samodzielne hostowanie na Twoim VPS eliminuje limity pamięci masowej, blokady platform i monitorowanie treści, typowe dla komercyjnych usług e-booków. Cała Twoja biblioteka — wraz z postępami w czytaniu, wyróżnieniami i kontami wielu użytkowników — pozostaje na sprzęcie, który posiadasz, dostępna z dowolnej przeglądarki lub synchronizowana z czytnikami e-booków Kobo za pośrednictwem OPDS.