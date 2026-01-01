Wdróż Grimmory jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer biblioteki cyfrowej dla e-booków, komiksów i audiobooków z automatycznymi metadanymi i wbudowanym czytnikiem.
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Co możesz zbudować z Grimmory
Grimmory to kompleksowy, samodzielnie hostowany menedżer kolekcji książek, który przekształca rozproszone pliki cyfrowe w pięknie zorganizowaną bibliotekę. Obsługuje e-booki (EPUB, MOBI, AZW), pliki PDF, komiksy (CBZ, CBR) i audiobooki (M4B, MP3), a także automatycznie pobiera tytuły, okładki, opisy i gatunki z Google Books, Open Library i Amazon w momencie dodania plików.
Samodzielne hostowanie na Twoim VPS eliminuje limity pamięci masowej, blokady platform i monitorowanie treści, typowe dla komercyjnych usług e-booków. Cała Twoja biblioteka — wraz z postępami w czytaniu, wyróżnieniami i kontami wielu użytkowników — pozostaje na sprzęcie, który posiadasz, dostępna z dowolnej przeglądarki lub synchronizowana z czytnikami e-booków Kobo za pośrednictwem OPDS.
Główne cechy Grimmory
Automatyczne wzbogacanie metadanych
Okładka, szczegóły autora, opisy i gatunki są pobierane automatycznie z Google Books, Open Library i Amazon po zaimportowaniu książek.
Wbudowany czytnik wieloformatowy
Czytaj pliki EPUB, MOBI, AZW, PDF, CBZ i CBR bezpośrednio w przeglądarce z konfigurowalnymi motywami, rozmiarami czcionek i śledzeniem postępów czytania.
Kobo i Synchronizacja OPDS
Synchronizuj swoją bibliotekę i pozycję czytania z czytnikami e-booków Kobo i dowolną aplikacją kompatybilną z OPDS dla płynnego czytania offline na dedykowanych urządzeniach.
BookDrop Automatyczny import
Upuść nowe pliki do monitorowanego folderu, a Grimmory zaimportuje je automatycznie — bez konieczności ręcznego przesyłania lub wprowadzania metadanych.
Obsługa wielu użytkowników
Twórz indywidualne konta z oddzielnymi historiami czytania i poziomami uprawnień, dzięki czemu Grimmory jest idealne dla rodzin i grup czytelniczych dzielących jedną bibliotekę.
Dlaczego warto uruchomić Grimmory na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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