MySQL to najczęściej używana na świecie otwarta relacyjna baza danych, której zaufały niezliczone strony internetowe, produkty SaaS i aplikacje biznesowe jako warstwie danych. Łączy pełną zgodność z ACID poprzez silnik pamięci masowej InnoDB ze sprawdzoną replikacją, dojrzałym dialektem SQL i szerokim wsparciem sterowników dla każdego głównego języka programowania, dzięki czemu aplikacje i frameworki, których już używasz, łączą się z nią bez zmian.

Uruchomienie MySQL na Twoim własnym VPS daje Ci dedykowany procesor, pamięć i dysk dla Twoich zapytań, pełną kontrolę nad konfiguracją i optymalizacją oraz jeden współdzielony serwer baz danych dla wszystkich Twoich aplikacji — bez cyklicznych opłat i limitów zasobów zarządzanych usług baz danych.