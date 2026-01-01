Wdróż MySQL jednym kliknięciem.
Najpopularniejsza na świecie relacyjna baza danych typu open source, napędzająca aplikacje i platformy internetowe na całym świecie.
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Co możesz zbudować z MySQL
MySQL to najczęściej używana na świecie otwarta relacyjna baza danych, której zaufały niezliczone strony internetowe, produkty SaaS i aplikacje biznesowe jako warstwie danych. Łączy pełną zgodność z ACID poprzez silnik pamięci masowej InnoDB ze sprawdzoną replikacją, dojrzałym dialektem SQL i szerokim wsparciem sterowników dla każdego głównego języka programowania, dzięki czemu aplikacje i frameworki, których już używasz, łączą się z nią bez zmian.
Uruchomienie MySQL na Twoim własnym VPS daje Ci dedykowany procesor, pamięć i dysk dla Twoich zapytań, pełną kontrolę nad konfiguracją i optymalizacją oraz jeden współdzielony serwer baz danych dla wszystkich Twoich aplikacji — bez cyklicznych opłat i limitów zasobów zarządzanych usług baz danych.
Główne cechy MySQL
Transakcje ACID
Silnik InnoDB zapewnia w pełni atomowe, spójne, izolowane i trwałe transakcje, zachowując poprawność Twoich danych podczas równoczesnych zapisów i awarii.
Szeroki Ekosystem
Natywne sterowniki dla PHP, Pythona, Javy, Node.js, Go i innych oznaczają, że niemal każdy framework i narzędzie łączy się z MySQL od razu po wyjęciu z pudełka.
Replikacja i Skalowanie
Wbudowana replikacja źródło-replika i replikacja grupowa pozwala skalować odczyty i tworzyć topologie wysokiej dostępności w miarę wzrostu obciążenia.
Obsługa dokumentów JSON
Natywny typ danych JSON z indeksowaniem umożliwia przechowywanie elastycznych danych dokumentów obok tabel relacyjnych w jednej bazie danych.
Dojrzały silnik SQL
Funkcje okienkowe, CTEs i optymalizator oparty na kosztach zapewniają szybkie, ekspresyjne zapytania do wszystkiego, od prostych wyszukiwań po złożone analizy.
Dlaczego warto uruchomić MySQL na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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