مدير رمز المصادقة الثنائية ذاتي الاستضافة للويب والجوالاختر
9router VPS | وكيل AI API بنقرة واحدة وكيل لتوجيه AI API مع تحسين الرموز لأكثر من 40 مزودًا لنماذج LLMاختر
Ackee هي أداة تحليل Node.js مستضافة ذاتيًا لتتبع مواقع الويب التي تركز على الخصوصية.اختر
أتمتة سير عمل مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية مع أكثر من 200 تكامل للتطبيقاتاختر
تطبيق تمويل شخصي يركز على الخصوصية مع ميزانية المغلفاتاختر
واجهة إدارة قواعد بيانات كاملة الميزات تدعم أكثر من 11 نظام قاعدة بياناتاختر
أداة تتبع السفر والتخطيط للرحلات ذاتية الاستضافة مع خرائط تفاعليةاختر
مساحة عمل شاملة تجمع بين المستندات والسبورات البيضاء وقواعد البيانات بالذكاء الاصطناعياختر
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryاختر
منصة LLMOps مفتوحة المصدر للمطالبات والتقييم ومراقبة LLMاختر
ذاكرة دائمة لوكلاء برمجة الذكاء الاصطناعي مع بحث هجين BM25 متجه ورسم بيانياختر
بث مكتبات الموسيقى الشخصية عبر خادم API متوافق مع Subsonicاختر
سجل رحلات شخصي مع خريطة تفاعلية وإحصائيات ودعم متعدد المستخدميناختر
وكيل تسويق محتوى بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر للنشر متعدد المنصات وتحقيق الدخلاختر
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersاختر
منصة إدارة التنبيهات مفتوحة المصدر لتوحيد تنبيهات المراقبةاختر
قاعدة معرفية مستضافة ذاتيًا مع Markdown ممتد وأذونات لكل مستنداختر
خادم قائمة ملفات وWebDAV مستضاف ذاتيًا مع دعم لأكثر من 30 واجهة تخزين خلفيةاختر
واجهة ويب لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب ومواقع أخرىاختر
Ampache هو تطبيق بث صوتي/مرئي عبر الويب ومدير وسائطاختر
ويكي خفيف الوزن ذاتي الاستضافة بصفحات مدعومة بـ Git وتحرير Markdownاختر
AnonUpload هو تطبيق آمن لمشاركة الملفات بشكل مجهول دون متطلبات قاعدة بياناتاختر
تطبيق ذكاء اصطناعي شامل لـ RAG، والوكلاء، وروبوتات الدردشة مع أي مزود لـ LLMاختر
منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر لمشاركة المعرفة الجماعية وبناء المجتمعاختر
منصة مفتوحة المصدر لمقاييس DORA وتحليلات فريق الهندسةاختر
بوابة سطح مكتب بعيد عبر الويب بدون عميل لـ RDP و VNC و SSH و Telnetاختر
منصة بحث مفتوحة المصدر للمؤسسات مبنية على Apache Luceneاختر
Apache Superset هو منصة حديثة لاستكشاف البيانات وتصورها لذكاء الأعمالاختر
AppFlowy هو مساحة عمل مفتوحة المصدر مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبديل لـ Notionاختر
REST API خفيفة الوزن لإرسال إشعارات الدفع إلى أكثر من 120 خدمةاختر
منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء الأدوات والتطبيقات الداخليةاختر
تحليلات SDK تركز على الخصوصية لتطبيقات الجوال، سطح المكتب، والويباختر
قاعدة بيانات متعددة النماذج أصلية للرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح والقيمةاختر
قاعدة بيانات متعددة النماذج للرسوم البيانية والمستندات والمفتاح-القيمة وبيانات السلاسل الزمنيةاختر
حل أرشفة إنترنت مستضاف ذاتيًا لحفظ صفحات الويب والوسائطاختر
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsاختر
نظام تعليقات خفيف الوزن ذاتي الاستضافة مع واجهة خلفية Go وودجت JS قابل للتضميناختر
AstrBot عبارة عن إطار عمل مفتوح المصدر متعدد المنصات لروبوت الدردشة AIاختر
خادم للكتب الصوتية والبودكاست مستضاف ذاتيًا مع دعم متعدد المستخدميناختر
مزود هوية مفتوح المصدر يركز على المرونة والتنوعاختر
خادم مصادقة مفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا مع تسجيل الدخول الاجتماعي والمصادقة متعددة العوامل والتحكم في الوصول المستند إلى الدوراختر
منصة قاعدة بيانات كخدمة مفتوحة المصدر وذاتية الاستضافة لأتمتة PostgreSQLاختر
أداة حديثة لأتمتة التنزيل لملفات التورنت و Usenet مع مراقبة IRC في الوقت الفعلياختر
بديل Zapier مفتوح المصدر لربط التطبيقات وأتمتة سير العملاختر
تطبيق تتبع الأطفال يساعد الآباء على مراقبة الأنشطة اليومية والصحةاختر
واجهة مستخدم الويب لنسخ restic الاحتياطية مع الجدولة والتشفير والاستعادة على مستوى الملفاتاختر
خادم CalDAV و CardDAV مستضاف ذاتيًا للتقويمات وجهات الاتصالاختر
مدير وصفات الكوكتيل المستضاف ذاتيًا ومتتبع مخزون البار المنزلياختر
قاعدة بيانات مفتوحة المصدر بدون كود وبديل لـ Airtable للفرقاختر
إدارة الترجمات التلقائية ورفيق التنزيل لـ Sonarr و Radarrاختر
متتبع عادات بسيط ذاتي الاستضافة يركز على تسجيلات الدخول اليومية والسلاسل المتتاليةاختر
مجموعة أدوات PDF تعتمد على المتصفح وتراعي الخصوصية لدمج وتقسيم وتحويل وتعديل ملفات PDFاختر
منصة مراقبة الخادم خفيفة الوزن مع إحصائيات وتنبيهات Dockerاختر
وكيل مراقبة خفيف الوزن لنظام مراقبة خادم Beszelاختر
تخزين سحابي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع مزامنة الملفات ودعم CalDAV/CardDAVاختر
منصة محاسبة مالية ذاتية الاستضافة مع تقارير ذكية ودعم العملات المتعددةاختر
خادم بث موسيقى مستضاف ذاتيًا مع مشغل ويب وتطبيقات جوالاختر
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteاختر
منصة لتدوين الملاحظات والتدوين المصغر مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع دعم Markdown وإدارة المهاماختر
خادم البيانات الشخصية لشبكة التواصل الاجتماعي اللامركزية Blueskyاختر
مساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي مستضاف ذاتيًا لتوليد تطبيقات كاملة المكدس في المتصفحاختر
مدير مجموعة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، وإحياء مجتمعي لـ Readarrاختر
ويكي منظم وذاتي الاستضافة للفرق، يتضمن كتبًا وفصولًا وصفحات وبحثًا.اختر
حوّل أي قناة تليجرام عامة إلى مدونة مصغرة صديقة لمحركات البحث مع RSSاختر
متصفح Chrome بدون واجهة رسومية كخدمة لاستخلاص بيانات الويب والأتمتةاختر
تطبيق ميزانية التمويل الشخصي لتتبع النفقات والتخطيط المالياختر
منصة تطوير بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الأعمال وسير العمل في دقائقاختر
منصة تتبع الأخطاء ذاتية الاستضافة لمراقبة التطبيقاتاختر
إطار عمل CI/CD ذاتي الاستضافة لعمليات الإنشاء والنشر المؤتمتةاختر
منصة مفتوحة المصدر لإدارة تغيير مخططات قواعد البيانات و DevOpsاختر
منصة مفتوحة المصدر لتكامل API منخفضة التعليمات البرمجية وأتمتة سير العملاختر
مدير مقتطفات التعليمات البرمجية المستضاف ذاتيًا مع تمييز بناء الجملة والبحثاختر
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsاختر
Calibre-Web هو تطبيق ويب لتصفح وقراءة وإدارة مكتبة كتبك الإلكترونيةاختر
بديل CAPTCHA لإثبات العمل يركز على الخصوصية مع عدم وجود تتبعاختر
منصة إدارة الهوية والوصول مفتوحة المصدر مع دعم SSO و OAuth 2.0 و OIDC و SAMLاختر
منصة استضافة بودكاست مفتوحة المصدر مع تحليلات وميزات اجتماعيةاختر
Centrifugo هو خادم مراسلة في الوقت الفعلي قابل للتطوير لإنشاء تطبيقات مباشرةاختر
أداة اكتشاف ومراقبة التغييرات في المواقع الإلكترونية مع تحديد بصري وإشعاراتاختر
محرر مخططات قواعد بيانات مفتوح المصدر مع تصدير DDL مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتصور المخططاختر
واجهة ويب ChatGPT تركز على الخصوصية مع تخزين محلي للبيانات وإدارة المحادثاتاختر
مراقبة شاملة لوقت التشغيل والبنية التحتية مع صفحات حالة عامةاختر
تطبيق مفتوح المصدر لمراقبة الخادم وتتبع وقت التشغيلاختر
مراقبة البنية التحتية والتطبيقات مع الاكتشاف التلقائي والتنبيهاتاختر
خزنة ملفات مستضافة ذاتيًا لرفع ومشاركة الملفات بروابط قابلة للمشاركةاختر
منصة مفتوحة المصدر لتهيئة الموظفين مع روبوت Slack وأتمتة سير العملاختر
قاعدة بيانات تضمين مفتوحة المصدر لتطبيقات AI والبحث الدلالياختر
ووردبريس يركّز على الاستقرار دون الاعتماد على Gutenbergاختر
قاعدة بيانات OLAP عمودية للتحليلات في الوقت الفعلي مع زمن استجابة للاستعلام بالمللي ثانيةاختر
أداة إدارة قواعد البيانات المستندة إلى الويب للإدارة الشاملة للبياناتاختر
خفي Cloudflare Tunnel للوصول الآمن عن بعد دون فتح منافذاختر
منصة تخزين سحابي ذاتية الاستضافة مع إدارة الملفات وإمكانيات المشاركةاختر
منصة CMS خفيفة الوزن بدون واجهة عرض لإدارة المحتوى وAPIsاختر
VS Code يعمل في المتصفح للتطوير عن بُعد من أي جهازاختر
منصة مفتوحة المصدر لتوفير بيئات تطوير سحابية ذاتية الاستضافةاختر
محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي للتوثيق وتدوين الملاحظاتاختر
حزمة مكتبية مستضافة ذاتيًا وتعمل عبر المتصفح للتحرير التعاوني للمستنداتاختر
قارئ RSS مستضاف ذاتيًا مستوحى من Google Reader مع اختصارات لوحة المفاتيح وتطبيقات الهاتف المحمولاختر
محول ملفات عبر الإنترنت ذاتي الاستضافة يدعم أكثر من 1000 صيغةاختر
منصة قاعدة بيانات تفاعلية مفتوحة المصدر لتطوير التطبيقات الحديثةاختر
خادم PHP OPDS و HTML خفيف الوزن يعرض مكتبة Calibre للكتب الإلكترونية للقراء المتنقلين والمتصفحاتاختر
لوحة تحكم ذاتية الاستضافة لإدارة الخوادم ووقت التشغيل والبنية التحتية للشبكةاختر
تحليلات المنتجات التي تراعي الخصوصية أولاً لتطبيقات الجوال والويب وسطح المكتباختر
أداة استخلاص ويب مفتوح المصدر لتطبيقات AI مع مخرجات جاهزة لنموذج اللغة الكبير (LLM)اختر
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceاختر
منصة OSINT تجمع 27 مصدر بيانات عالمي في الوقت الفعلي في لوحة تحكم موحدةاختر
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteاختر
حزمة مكتبية تعاونية مشفرة من طرف إلى طرف مع تخزين بمعرفة صفريةاختر
أداة مستندة إلى الويب للتشفير والترميز والضغط وعمليات تحليل البياناتاختر
مجدول سير عمل يعتمد على DAG بواجهة مستخدم ويب لإدارة مهام كرون وخطوط أنابيب المهام.اختر
مدير صور مستضاف ذاتيًا مع التعرف على الوجه واكتشاف الكائناتاختر
لوحة معلومات خادم مبسطة مع إحصائيات في الوقت الفعلي لوحدة المعالجة المركزية، وذاكرة الوصول العشوائي، والتخزين، والشبكةاختر
لوحة تحكم شخصية قابلة للاستضافة الذاتية مع أدوات مصغرة وسمات ومراقبة للحالةاختر
تطبيق مراسلة موحد ذاتي الاستضافة مع التشفير الشامل ومحادثات قائمة على المواضيعاختر
Databasus هي أداة لنسخ قواعد البيانات احتياطياً لـ PostgreSQL و MySQL و MongoDBاختر
واجهة دردشة SQL مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف وتصور أي قاعدة بياناتاختر
أداة تتبع سجل المواقع ذاتية الاستضافة مع خرائط حرارية وإحصائيات السفراختر
DB Browser for SQLite هي أداة مرئية لإنشاء وتصميم وتحرير ملفات قواعد بيانات SQLite.اختر
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportاختر
قاعدة بيانات Denoland للمفتاح والقيمة لـ Deno Deployاختر
منصة مفتوحة المصدر لبناء تطبيقات LLM مع RAG، والوكلاء، وسير العملاختر
نظام إدارة المحتوى بدون واجهة عرض يغلف قواعد البيانات بـAPI ديناميكي وتطبيق إدارةاختر
منصة تفاعل العملاء مفتوحة المصدر للمراسلة الآلية متعددة القنواتاختر
مُخطر تحديث صور Docker لتلقي الإشعارات عند تحديث الصوراختر
نظام خبير مفتوح المصدر للمقابلات الموجهة وتجميع المستندات الآلياختر
سجل Docker خاص لتخزين وتوزيع صور الحاوياتاختر
Dockge هو مدير مكدس Docker Compose ذاتي الاستضافة، أنيق، سهل الاستخدام، وتفاعلياختر
ويكي تشاركي ومنصة توثيق مع تحرير آنياختر
منظم مستندات ذاتي الاستضافة مع التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، واستخراج NLP، وبحث نصي كاملاختر
منصة مفتوحة المصدر لتوقيع المستندات من أجل التوقيعات الرقميةاختر
منصة مفتوحة المصدر لتوقيع المستندات مع إمكانيات التوقيع الإلكترونياختر
منصة مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي صوتية في دقائقاختر
منصة ويكي خفيفة الوزن تعتمد على الملفات للتوثيق وقواعد المعرفةاختر
منصة ERP/CRM مفتوحة المصدر لإدارة العمليات التجاريةاختر
منصة موحدة لإدارة ومراقبة محافظ أسماء الدوميناختر
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesاختر
نزّل موسيقى Spotify من YouTube مع صورة الألبوم وكلمات الأغاني والبيانات الوصفيةاختر
واجهة مستخدم ويب خفيفة الوزن لعرض سجلات حاويات Docker في الوقت الفعلياختر
مخزن بيانات عالي الأداء متوافق مع Redis في الذاكرة للأجهزة الحديثةاختر
أداة رسم تخطيطي مجانية ومفتوحة المصدر لمخططات التدفق و UML ومخططات الشبكةاختر
محرر مخططات قواعد البيانات المستند إلى المتصفح مع تصدير واستيراد SQLاختر
Drizzle Studio مجاني ومستضاف ذاتيًا ومعزز لإدارة قواعد البياناتاختر
نظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر لإنشاء وإدارة مواقع إلكترونية ديناميكيةاختر
خدمة DNS ديناميكية مجانية لتعيين عناوين IP بالنطاقاتاختر
DumbDo هي قائمة مهام ذاتية الاستضافة بسيطة جدا تعمل ببساطةاختر
حل نسخ احتياطي مشفر يدعم التخزين السحابي والخوادم البعيدةاختر
نظام مجاني لجدولة المواعيد للشركات والمهنييناختر
وسيط MQTT خفيف الوزن لتطبيقات إنترنت الأشياء والمراسلةاختر
قاعدة بيانات رسومية علائقية من الجيل التالي مبنية على PostgreSQLاختر
محرّك بحث وتحليلات موزّع مبني على Apache Luceneاختر
عميل Matrix آمن مع التشفير الشامل والمراسلة عبر الأنظمة الأساسيةاختر
وكيل واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني المستضاف ذاتيًا يربط IMAP و SMTP بنقاط نهاية RESTاختر
Personal media server with automatic streaming and device conversionاختر
أداة إحصائيات وتحليلات لخوادم وسائط Emby و Jellyfinاختر
تطبيق ويب بسيط لإرسال ملاحظات مشفرة خاصة وآمنةاختر
خادم IPTV مستضاف ذاتيًا ينشئ قنوات بث مباشر من مكتبة الوسائط الخاصة بكاختر
منصة مشاركة ملفات مستضافة ذاتيًا مع حماية بكلمة مرور وضوابط انتهاء الصلاحيةاختر
نظام للتحكم في وحدات التحكم الدقيقة ESP8266/ESP32 باستخدام YAMLاختر
نظام CRM مجاني ومفتوح المصدر لإدارة جهات الاتصال والصفقات وعلاقات العملاءاختر
محرر مستندات تعاوني في الوقت الفعلي مع التحرير المباشر وسجل الإصداراتاختر
منصة تجارة إلكترونية حديثة مفتوحة المصدر مبنية على Node.js و React و GraphQL و PostgreSQLاختر
واتساب API مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة والأتمتة وتكاملات المراسلةاختر
بوابة API واتساب عالية الأداء مكتوبة بلغة Go لأتمتة الرسائلاختر
لوح أبيض افتراضي لتخطيط الرسوم البيانية المرسومة باليد والعصف الذهني التعاونياختر
تطبيق تتبع النفقات الشخصية والعائليةاختر
متتبع مصاريف شخصي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع لوحة تحكم واستيراد ملفات CSVاختر
يحول توصيات ListenBrainz إلى قوائم تشغيل في مكتبة الموسيقى الخاصة بكاختر
متتبع مالي شخصي خفيف الوزن مع PWA للجوال ومسح الإيصالاتاختر
منصة مفتوحة المصدر لإدارة الثغرات الأمنية لفرق الأمناختر
مدير سجلات طبية إلكترونية شخصية وعائلية مستضاف ذاتيًااختر
منصة ملاحظات مفتوحة المصدر لجمع وإدارة ملاحظات المستخدميناختر
مدير ملفات قائم على الويب لتصفح ورفع وإدارة الملفات على الخادم الخاص بكاختر
مشاركة الملفات اللامركزية من نظير إلى نظير باستخدام تقنية IPFSاختر
معالج ملفات وسائط آلي يقلل أحجام الملفات بنسبة تصل إلى 90%اختر
مدير ملفات متعدد المستخدمين مستضاف ذاتيًا مع أذونات قائمة على الأدوار وبدون قاعدة بياناتاختر
مدير ملفات ذاتي الاستضافة لـ FTP و SFTP و S3 و WebDAV وأكثر من 20 نظام تخزين خلفياختر
خادم WireGuard VPN بسيط مع واجهة إدارة الويباختر
مدير تمويل شخصي وميزانية احترافي مستضاف ذاتيًااختر
متصفح فايرفوكس مستضاف ذاتيًا يمكن الوصول إليه عبر واجهة الويباختر
خدمة مفتوحة المصدر لعلامات الميزات والتكوين عن بعد مع اختبار A/Bاختر
صفحة بدء ولوحة معلومات للتطبيقات مستضافة ذاتيًا لمختبرك المنزلياختر
خادم وكيل لتجاوز حماية Cloudflare لكشط الويباختر
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesاختر
تطبيق لتدوين الملاحظات باستخدام Markdown بدون قاعدة بيانات مع روابط ويكي والبحث عن النص الكاملاختر
منصة إدارة الأجهزة وأمان نقطة النهاية مفتوحة المصدر مدعومة بواسطة osqueryاختر
أداة أتمتة مدعومة بـ YAML لتنزيل الوسائط من RSS، والتورنت، ويوزنتاختر
منصة إدارة علامات الميزات ذاتية الاستضافة مع تكامل Gitاختر
أداة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية لبناء تدفقات تنسيق LLM ووكلاء AIاختر
أداة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر مع لوحات كانبان وجداول وطرق عرض التقويماختر
خدمة Git خفيفة الوزن ذاتية الاستضافة مع واجهة ويب وميزات تعاونيةاختر
منصة مفتوحة المصدر لإنشاء النماذج وإدارة البيانات مزودة بواجهة برمجة تطبيقات RESTاختر
منصة استبيانات مفتوحة المصدر لملاحظات داخل التطبيق، والروابط، والمواقع الإلكترونية، والبريد الإلكترونياختر
أداة رسم تخطيطي متساوي القياس تعتمد على المتصفح لتصور البنية التحتيةاختر
طاولة لعب افتراضية ذاتية الاستضافة لحملات ألعاب تقمص الأدوار عبر الإنترنت مع الخرائط والنرداختر
مصمم نماذج CAD ثلاثية الأبعاد بارامتري يمكن الوصول إليه عبر المتصفح للهندسة والتصميماختر
نظام دعم فني وصندوق بريد مشترك خفيف الوزن ومفتوح المصدراختر
مجمع خلاصات RSS ذاتي الاستضافة لإدارة وقراءة خلاصاتكاختر
صفحة حالة موجهة للمطورين مع مراقبة وقت التشغيل متعددة البروتوكولات والتنبيهاتاختر
نظام مراجعة شفرة برمجة قائم على الويب بمستوى المؤسسات، مبني على Gitاختر
Ghost هي منصة قوية للنشر الاحترافياختر
برنامج مفتوح المصدر لإدارة الثروات لتتبع المحافظ الاستثماريةاختر
محرر صور احترافي وأداة تصميم رسومي يمكن الوصول إليهما عبر المتصفحاختر
Gitea هو منصة استضافة Git خفيفة الوزن ومفتوحة المصدراختر
محول نصي من Git إلى نص متوافق مع LLM لتحليل الكود المدعوم بالـAI.اختر
GitLab هي منصة DevOps كاملة لإدارة مستودعات Git و CI/CDاختر
لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا تضع جميع خلاصاتك في مكان واحداختر
Glances هي أداة لمراقبة النظام متعددة المنصات بواجهة ويباختر
منصة لتتبع الأخطاء ومراقبة الأداء متوافقة مع Sentryاختر
برنامج مفتوح المصدر لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات ومكتب المساعدة لعمليات تكنولوجيا المعلوماتاختر
تحليلات الويب المرتكزة على الخصوصية بدون ملفات تعريف الارتباط أو تتبع البيانات الشخصيةاختر
خادم التسليم المستمر مع تخطيط تدفق القيمة ونمذجة خط الأنابيباختر
Gogs هي خدمة Git ذاتية الاستضافة لإدارة المشاريع بسهولة.اختر
خادم مشاركة ملفات مستضاف ذاتيًا مع روابط تنتهي صلاحيتها ودعم S3اختر
خادم بث موسيقى Subsonic خفيف الوزن وذاتي الاستضافة مكتوب بلغة Goاختر
API عديمة الحالة تعمل بـ Docker لتحويل وإنشاء ملفات PDF بسلاسةاختر
خادم إشعارات دفع مستضاف ذاتيًا مع واجهة برمجة تطبيقات REST بسيطةاختر
واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp REST وواجهة الويب لأتمتة المراسلة متعددة الأجهزةاختر
منصة مراقبة مفتوحة المصدر لتصور المقاييس ورصدهااختر
منصة أنساب مستضافة ذاتيًا لبناء ومشاركة أشجار العائلةاختر
نظام إدارة محتوى حديث يعتمد على الملفات المسطحة، لا يتطلب قاعدة بيانات، بل مجرد ملفات ومجلدات.اختر
مدير مجموعة كتب مستضاف ذاتيًا مع قارئ مدمج ومزامنة الأجهزةاختر
مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع استخلاص تلقائي للبيانات الوصفية وبحث بالنص الكاملاختر
هجين جدول بيانات وقاعدة بيانات مفتوح المصدر لبناء تطبيقات البياناتاختر
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryاختر
منصة مفتوحة المصدر لإدارة الميزات واختبار A/Bاختر
مدير مهام مُلَعَّب يحوّل الإنتاجية إلى مغامرة RPGاختر
نظام إدارة محتوى (CMS) حديث مفتوح المصدر مع سوق للمكونات الإضافية ومحرر قائم على الكتلاختر
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsاختر
محرك GraphQL مفتوح المصدر بواجهات برمجة تطبيقات فورية على أي قاعدة بياناتاختر
خادم تحكم مستضاف ذاتيًا ومتوافق مع Tailscale لشبكة WireGuard المتشابكةاختر
مراقبة مهام Cron مفتوحة المصدر ومهام الخلفية مع تنبيهات فوريةاختر
محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي لتوثيق الفريقاختر
لوحة معلومات التطبيق لتنظيم خدمات الويب الخاصة بك والوصول إليهااختر
وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التحسين مع حلقة تعلم مدمجة ومراسلة متعددة المنصاتاختر
وكيل هيرميس للذكاء الاصطناعي وواجهة مستخدم الدردشة عبر الويب ذاتي الاستضافة مدمجان في عملية نشر Docker واحدةاختر
مركز قيادة واجهة مستخدم الويب مفتوح المصدر لوكيل هيرميس للذكاء الاصطناعياختر
منشئ نماذج محادثة مفتوح المصدر مع منطق شرطي وتحليلاتاختر
منصة مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة لإدارة الفعاليات وإصدار التذاكراختر
لوحة تحكم حديثة ذاتية الاستضافة لتنظيم ومراقبة جميع خدماتكاختر
منصة أتمتة المنزل مفتوحة المصدر للتحكم في الأجهزة الذكيةاختر
نظام الجرد والتنظيم مصمم للمستخدمين المنزلييناختر
جسر HomeKit لأجهزة المنزل الذكية غير التابعة لـ Apple باستخدام الإضافاتاختر
لوحة تحكم تطبيق حديثة وقابلة للتخصيص مع تكامل Dockerاختر
لوحة معلومات ثابتة وبسيطة تستضيفها بنفسك لتنظيم جميع خدمات الخادم الخاصة بك.اختر
بوابة الوصول إلى البنية التحتية مع إخفاء البيانات التلقائي ومسارات التدقيقاختر
Open-source API development and testing platform for developers and teamsاختر
نظام إدارة النباتات ذاتي الاستضافة لتتبع إجراءات الرعاية وتنظيم الحديقةاختر
منصة أتمتة ذاتية الاستضافة لبناء وكلاء المراقبةاختر
مولد مواقع ثابتة فائق السرعة مبني بلغة Goاختر
منصة شبكة اجتماعية للمؤسسات وإنترانت مفتوحة المصدر للفرقاختر
خادم سريع لمعالجة الصور الفورية لتغيير الحجم والقص وتحويل التنسيقاختر
Immich هو حل لإدارة الصور ومقاطع الفيديو مستضاف ذاتيًا وعالي الأداءاختر
مدير الأسرار مفتوح المصدر لمزامنة متغيرات البيئة ومفاتيح API عبر الفرق والبنية التحتيةاختر
منصة سلسلة زمنية موحدة مع استعلامات Flux وواجهة مستخدم ويب متكاملةاختر
محرر رسومات متجه يمكن الوصول إليه عبر المتصفح للرسوم التوضيحية وتصميم SVGاختر
منصة خلفية مفتوحة المصدر مع مصادقة وقاعدة بيانات وتخزين لوكلاء الذكاء الاصطناعياختر
منصة مفتوحة المصدر لإدارة مخزون القطع وقوائم المواد لفرق الهندسةاختر
واجهة أمامية بديلة تراعي الخصوصية لـ YouTube بدون إعلانات أو تتبعاختر
نظام فواتير مبسط مستضاف ذاتيًا للمستقلين والفرق الصغيرةاختر
منصة إصدار الفواتير والفوترة مفتوحة المصدر للمستقلين والشركات الصغيرةاختر
منصة فواتير مفتوحة المصدر مع تقديرات ومصاريف وبوابة دفعاختر
بديل خفيف الوزن وذاتي الاستضافة لـ Disqus للمدونات والمواقع الثابتةاختر
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsاختر
منصة PSA مفتوحة المصدر لـ MSPs مع توثيق تكنولوجيا المعلومات، ونظام التذاكر، والفوترة.اختر
منصة ITSM مفتوحة المصدر و CMDB لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتيةاختر
وكيل تعقب التورنت الذي يترجم الاستعلامات لـ Sonarr و Radarr وأدوات الأتمتة الأخرىاختر
Jaeger هو نظام تتبع موزع مفتوح المصدر لمراقبة الخدمات المصغرةاختر
خادم وسائط مجاني ومفتوح المصدر لتنظيم وبث مكتبة الوسائط الخاصة بكاختر
أداة إدارة طلبات الوسائط لـ Jellyfin و Emby و Plex مع سير عمل الموافقةاختر
Jenkins هو خادم أتمتة مفتوح المصدر لمسارات CI/CDاختر
منصة مؤتمرات فيديو مستضافة ذاتيًا مع مشاركة الشاشة والتسجيلاختر
منصة بيانات العملاء مفتوحة المصدر ومسار تدفق الأحداث للمهندسيناختر
نظام بحث عن وظائف مستضاف ذاتيًا يبحث في منصات التوظيف ويخصص السير الذاتيةاختر
نظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر لإنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات ويب ديناميكيةاختر
خادم مزامنة ذاتي الاستضافة لتطبيق Joplin لتدوين الملاحظاتاختر
تطبيق خفيف الوزن لتدوين الملاحظات وقوائم المهام مع ماركداون ولوحات كانباناختر
خادم تقارير مستضاف ذاتيًا لملفات PDF و Excel و DOCX من قوالب HTMLاختر
بوابة وصول مميز مركزية لجلسات SSH و RDP وقواعد البياناتاختر
بيئة ويب تفاعلية للكود المباشر وتحليل البيانات والتصوراتاختر
JupyterLab هي بيئة تطوير تفاعلية قائمة على الويب لدفاتر الملاحظات والتعليمات البرمجيةاختر
موجّه إشعارات ذاتي الاستضافة يربط خطافات الويب بمنصات المراسلةاختر
لوحة كانبان مفتوحة المصدر وأداة لإدارة المشاريع، بديل لـ Trelloاختر
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareاختر
إدارة المشاريع مفتوحة المصدر مع لوحات كانبان وتكامل GitHubاختر
مدير قصص مصورة ذاتي الاستضافة للتنزيل والتنظيم التلقائياختر
Karakeep هو مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع وضع علامات وبحث مدعومين بالـAIاختر
مكتبة رقمية ذاتية الاستضافة للقصص المصورة والمانجا والكتب الإلكترونيةاختر
منصة رسائل إخبارية ذاتية الاستضافة مع محرر سحب وإفلات وتسليم SMTPاختر
منصة مفتوحة المصدر لصفحة الحالة ومراقبة وقت التشغيل مع إدارة الحوادثاختر
منصة مفتوحة المصدر لتنسيق سير العمل لخطوط أنابيب البيانات والأتمتةاختر
إدارة الهوية والوصول مفتوحة المصدر مع SSO و OAuth2 و SAMLاختر
مساعد ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر للدردشة مع مستنداتك والويباختر
واجهة مستخدم مفتوحة المصدر للتصور لـ Elasticsearch مع لوحات معلومات وبحثاختر
منصة فوترة ودفع الاشتراكات مفتوحة المصدر للبرمجيات كخدمة والأسواقاختر
تتبع الوقت المستضاف ذاتيًا للمستقلين والوكالات والفرقاختر
قائمة تسوق مشتركة مستضافة ذاتيًا، ومدير وصفات، ومخطط وجباتاختر
مدير مجموعات ذاتي الاستضافة لفهرسة الكتب والألعاب والفينيل والمزيداختر
لوحة تحكم خفيفة الوزن لمراقبة الخادم ذاتية الاستضافة مع مقاييس في الوقت الفعلياختر
خادم وسائط مستضاف ذاتيًا للقصص المصورة، المانجا، المجلات، والكتب الإلكترونية مع دعم OPDS والمزامنةاختر
بوابة واجهة برمجة تطبيقات (API) سحابية أصيلة مصممة لبيئات السحابة الهجينة والمتعددةاختر
روبوت دردشة للأسئلة والأجوبة حول المستندات مفتوح المصدر مع دعم نماذج لغوية كبيرة متعددة والتعرف الضوئي على الحروف (OCR)اختر
واجهة برمجة تطبيقات موحدة للرسوم البيانية كتعليمات برمجية تعرض أكثر من 30 نوعًا من الرسوم البيانية عبر HTTPاختر
أداة اختصار روابط عصرية مستضافة ذاتيًا، مع نطاقات مخصصة وتحليلات وواجهة برمجة تطبيقات REST.اختر
منصة مفتوحة المصدر لتصنيف البيانات والتعليق عليها لمشاريع التعلم الآلياختر
منصة فوترة مفتوحة المصدر قائمة على القياس والاستخداماختر
Langflow هو منشئ سير عمل مرئي للذكاء الاصطناعي لإنشاء تطبيقات LLMاختر
منصة هندسة نماذج اللغة الكبيرة مفتوحة المصدر للمراقبة والتقييماختر
مدقق نحوي وأسلوبي وإملائي مفتوح المصدر لأكثر من 25 لغةاختر
أتمتة ذاتية الاستضافة لتنزيلات الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية مع تتبع المؤلفيناختر
نظام إدارة مشاريع مفتوح المصدر مصمم لغير مديري المشاريعاختر
مجمع روابط اتحادي ومنصة نقاش للمنتديات ذاتية الاستضافةاختر
LibreChat هي واجهة دردشة AI مع دعم RAG للاستخدام مع نماذج لغوية كبيرة متعددة المزوديناختر
مكتب مساعدة مفتوح المصدر مع نظام تذاكر متعدد القنوات، ودردشة مباشرة، وإدارة اتفاقيات مستوى الخدمةاختر
إدارة صور ذاتية الاستضافة مع التعرف على الوجه وبحث مدعوم بالذكاء الاصطناعياختر
خادم اختبار سرعة الإنترنت HTML5 مستضاف ذاتيًا مع قاعدة بيانات نتائج مدمجةاختر
API ترجمة آلية مجانية ومفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا بالكاملاختر
مدير ومنظم آلي لمجموعة الموسيقى ليوزنت والتورنتاختر
منصة ذكاء أعمال مفتوحة المصدر مبنية حول dbt لاستكشاف البيانات ولوحات المعلوماتاختر
منصة استبيانات احترافية عبر الإنترنت لإنشاء وإدارة الاستبياناتاختر
Linkding هو مدير إشارات مرجعية بسيط وسريع وذاتي الاستضافةاختر
بديل Linktree ذاتي الاستضافة لصفحات الرابط في البايو ذات العلامة التجاريةاختر
Linkwarden هو مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع أرشفة الصفحات الكاملةاختر
مدير رسائل إخبارية وقوائم بريدية ذاتي الاستضافة وعالي الأداءاختر
LiteLLM هي بوابة AI للاتصال بأكثر من 100 نموذج لغوي كبير باستخدام تنسيق OpenAIاختر
دفاتر ملاحظات إكسير مفتوحة المصدر لعلوم البيانات وتعلم الآلة والتعاون في الوقت الفعلياختر
خادم مصادقة خفيف الوزن يوفر واجهة خلفية LDAP مبسطة للتطبيقات المستضافة ذاتيًااختر
خادم بث موسيقى خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا مع Subsonic APIاختر
إطار عمل دردشة حديث مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي يدعم العديد من مزودي نماذج اللغة الكبيرةاختر
مساعد بحث عميق بالذكاء الاصطناعي ذاتي الاستضافة مدعوم من مزودي LLM السحابييناختر
خادم API مستضاف ذاتيًا ومتوافق مع OpenAI لاستدلال نماذج الذكاء الاصطناعي المحليةاختر
أداة اختبار حمل موزع تعتمد على بايثون مع واجهة مستخدم ويب في الوقت الفعلياختر
قاعدة معرفية مستضافة ذاتيًا تركز على الخصوصية ومنظم أفكار قائم على الكتلاختر
Logto هو منصة شاملة للهوية والمصادقة مع دعم OAuth و OIDCاختر
نظام شامل لصيانة المركبات وإدارة الوقوداختر
منصة لإدارة الصور ذاتية الاستضافة مع تنظيم الألبومات، وتصفح بيانات EXIF، وضوابط مشاركة دقيقة.اختر
Mage AI هي أداة لخط أنابيب البيانات لبناء وإدارة سير عمل ETLاختر
أرشفة البريد الإلكتروني ذاتية الاستضافة مع مزامنة IMAP، وبحث نصي كامل، وتصديراختر
أداة اختبار بريد إلكتروني SMTP مفتوحة المصدر مع صندوق بريد وارد عبر المتصفح للمطوريناختر
قاعدة بيانات تسجيل استماع للموسيقى ذاتية الاستضافة مع مخططات استماع شخصيةاختر
محرك بحث مفتوح المصدر مع بحث نصي كامل وبحث متجه عبر بروتوكول MySQLاختر
خادم قاعدة بيانات علائقية مفتوح المصدر وبديل مباشر لـ MySQLاختر
دفتر ملاحظات بايثون تفاعلي مفتوح المصدر مع دعم SQL وتنفيذ قابل للتكراراختر
وكيل مقالات مستضاف ذاتيًا لقراءة نظيفة وخالية من الإعلانات مع التخزين المؤقت الذكياختر
خادم تدوين مصغر اتحادي مستضاف ذاتيًا يعتمد على معيار ActivityPubاختر
واجهة ويب شبيهة بجدول البيانات لاستكشاف وتعديل قواعد بيانات PostgreSQLاختر
منصة تحليلات ويب رائدة مفتوحة المصدر تتمتع بملكية كاملة للبيانات والخصوصيةاختر
خادم Matrix المنزلي مفتوح المصدر للاتصالات اللامركزية والمشفرةاختر
منصة تعاون جماعي مفتوحة المصدر تُقدم خدمات مراسلة ومشاركة ملفات وتكاملاتاختر
أتمتة التسويق مفتوحة المصدر لحملات البريد الإلكتروني، وتسجيل نقاط العملاء المحتملين، والرحلاتاختر
MaxKB عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لبناء وكلاء قاعدة معارف AI على مستوى المؤسساتاختر
إدارة مستندات مفتوحة المصدر مع التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والبحث بالنص الكامل، وسير العملاختر
تطبيق مفتوح المصدر للتمويل الشخصي وإدارة الثرواتاختر
مُحسِّن صور قائم على المتصفح مع تحويل الصيغة وتجريد بيانات EXIFاختر
Mealie هو مدير وصفات ذاتي الاستضافة مع تخطيط الوجبات وقوائم التسوقاختر
مدير مكتبة الفيديو التلقائي للمسلسلات التلفزيونية مع دعم Plex و Jellyfinاختر
محرك بحث فائق السرعة للتطبيقات الحديثةاختر
قاعدة بيانات رسوم بيانية في الذاكرة لتحليلات الوقت الفعلي على البيانات المترابطةاختر
Memos هو تطبيق لتدوين الملاحظات خفيف الوزن ويراعي الخصوصية أولاًاختر
منصة ذاتية الاستضافة للمراقبة والإدارة عن بُعد لأجهزة الكمبيوتر المكتبي والخوادم وأجهزة إنترنت الأشياءاختر
منصة مفتوحة المصدر لتحليل الأعمال لتصور البيانات والتحليلاتاختر
محطة تداول ميتاتريدر 5 متاحة عبر المتصفح لتداول الفوركس وعقود الفروقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوعاختر
MeTube هو أداة تنزيل فيديو مستندة إلى الويب لـ YouTube ومنصات أخرىاختر
باستبين خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، ومشارك ملفات، ومختصر عناوين URL بلغة Rust.اختر
قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر مصممة لتطبيقات AI والبحث عن التشابهاختر
MindsDB عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي لبناء نماذج التعلم الآلي من بيانات المؤسسات.اختر
مولد رمز الاستجابة السريعة مستضاف ذاتيًا بأنماط مخصصة وتصدير مجمعاختر
قارئ خلاصات RSS مبسط وذو توجه خاص بواجهة ويب نظيفةاختر
محرك تنبؤ بالذكاء الاصطناعي مدعوم بمحاكاة ذكاء السرب متعدد الوكلاءاختر
مؤتمرات فيديو P2P ذاتية الاستضافة مع غرف غير محدودة ومشاركة الشاشةاختر
واجهة مستخدم إدارية لـ MongoDB قائمة على الويب لتصفح قواعد البيانات وتحريرها وإدارتهااختر
قاعدة بيانات NoSQL مستندية التوجه مع تخزين مستندات شبيه بـ JSONاختر
نظام إدارة العلاقات الشخصية لتوثيق حياتكاختر
خلاط مشهد صوتي محيطي مع أدوات إنتاجية للتركيز العميق والاسترخاءاختر
نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يثق به أكثر من 489 مليون مستخدم حول العالماختر
محرك بحث AI مفتوح المصدر مع إجابات توليدية واستشهادات المصدراختر
خادم بث موسيقى خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا مع تطبيقات iOS و Android أصليةاختر
أداة تنزيل كتب قصص مصورة آلية مستضافة ذاتيًا ومدير مكتبةاختر
قاعدة بيانات علائقية سريعة وموثوقة ومفتوحة المصدر لأعباء عمل الويب والتطبيقاتاختر
منصة أتمتة سير العمل بواجهة مرئية قائمة على العقداختر
منصة مفتوحة المصدر لتكامل OAuth وAPI لأكثر من 300 خدمةاختر
نظام مراسلة سحابي أصيل مع نشر/اشتراك، وطلب-رد، و JetStreamاختر
Navidrome هو خادم موسيقى مستضاف ذاتيًا مع بث عبر الويب والجوالاختر
متصفح افتراضي ذاتي الاستضافة لتصفح الويب التعاوني والبثاختر
قاعدة البيانات الرسومية مفتوحة المصدر الرائدة عالمياً للبيانات المترابطةاختر
عميل VPN شبكي آمن مستند إلى WireGuard مع SSO وضوابط وصول دقيقةاختر
نمذجة البنية التحتية للشبكة مفتوحة المصدر لـ IPAM و DCIM والتوثيقاختر
وكيل مراقبة البنية التحتية لحظيًا مع أكثر من 800 عملية تكاملاختر
API جديد هو بوابة LLM ونظام إدارة أصول الذكاء الاصطناعي لمقدمي خدمات متعدديناختر
نكست كلاود هو منصة إنتاجية قوية مستضافة ذاتيًااختر
إدارة الخوادم القائمة على المتصفح لاتصالات SSH و VNC و RDPاختر
مدير مستودع القطع الأثرية الشامل لـ Maven و npm و Docker و PyPIاختر
NocoBase هي منصة قابلة للتوسيع لا تتطلب برمجة/تتطلب برمجة قليلة لبناء التطبيقاتاختر
بديل Airtable مفتوح المصدر يحول قواعد البيانات إلى جداول بيانات ذكيةاختر
أداة مرئية قليلة التعليمات البرمجية لربط أجهزة إنترنت الأشياء وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات عبر الإنترنتاختر
NodeBB هو منصة مناقشة حديثة وفي الوقت الفعلي لبناء منتديات مجتمعية.اختر
مدير وصفات مستضاف ذاتيًا مع استيراد من وسائل التواصل الاجتماعي ومزامنة منزليةاختر
قاعدة معرفية بماركداون ذاتية الاستضافة مع عرض بياني وتكامل الذكاء الاصطناعياختر
منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني ذاتية الاستضافة والبريد الإلكتروني للمعاملاتاختر
بنية تحتية مفتوحة المصدر للإشعارات لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفوريةاختر
خادم إشعارات دفع مستضاف ذاتيًا لإرسال التنبيهات عبر طلبات HTTP بسيطةاختر
محمّل ثنائي فعال لـ Usenet بلغة C++ مع إصلاح PAR2 وواجهة مستخدم ويباختر
مجمع بحث ميتا لـ Usenet يوحد الفهارس خلف واجهة برمجة تطبيقات Newznab واحدةاختر
نظام إدارة محتوى (CMS) مبني بلغة PHP ويعتمد على Laravel لإنشاء مواقع وتطبيقات ويب مرنة.اختر
منصة مفتوحة المصدر لـ ERP و CRM لإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونيةاختر
مساحة عمل للذكاء الاصطناعي ذاتية الاستضافة مع دردشة، ووكلاء، وبحث عميق، وذاكرة دائمةاختر
واجهة مستخدم ويب مستضافة ذاتيًا لتشغيل أوامر shell محددة مسبقًا بأماناختر
شغّل نماذج اللغة الكبيرة محليًا باستخدام API بسيط لتطبيقات AI.اختر
نظام طلبات مستضاف ذاتيًا لـ Plex و Emby و Jellyfin مع التلبية التلقائيةاختر
OmniTools هي مجموعة أدوات ويب شاملة ومتكاملة تضم أكثر من 80 أداة مساعدة للمهام اليومية.اختر
OneDev هو خادم Git ذاتي الاستضافة مع CI/CD مدمج وإدارة المشاريع.اختر
شارك الأسرار ذاتية التدمير عبر روابط مشاهدة لمرة واحدةاختر
مجموعة مكتبية عبر الإنترنت مستضافة ذاتيًا مع تحرير تعاوني متوافق مع MS Officeاختر
منصة دردشة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر وبحث للمؤسسات تعمل مع كل LLMاختر
منصة مفتوحة المصدر لإدارة المجلات الأكاديمية والنشر ذي الوصول المفتوحاختر
تطبيق دفتر ملاحظات مدمج بالذكاء الاصطناعي للكتابة والبحث وتنظيم المعرفة في مساحة عمل واحدةاختر
واجهة دردشة بالذكاء الاصطناعي ذاتية الاستضافة تدعم العديد من مزودي نماذج اللغة الكبيرة (LLM) مع إمكانيات RAG.اختر
مدير أسرار مفتوح المصدر لتخزين والوصول إلى بيانات الاعتماد الحساسةاختر
مساعد AI شخصي مع دعم مراسلة متعدد القنوات (سابقًا Moltbot/Clawdbot)اختر
مزامنة الملفات والتعاون مفتوح المصدر مع إدارة هوية مدمجةاختر
سجلات صحية إلكترونية وإدارة ممارسات مفتوحة المصدر للعياداتاختر
باستبين ذاتي الاستضافة يعمل بواسطة Git، بديل مفتوح المصدر لـ GitHub Gistاختر
وكيل ذكاء اصطناعي مستقل مفتوح المصدر لمهام هندسة البرمجياتاختر
نواة ذكاء اصطناعي شخصية ذاتية الاستضافة مع ذاكرة ووكلاء وأكثر من 118 تكاملًا للتطبيقاتاختر
منصة مراقبة سحابية الأصل للسجلات والمقاييس والتتبعات ولوحات المعلوماتاختر
تحليلات المنتج التي تضع الخصوصية أولاً مع لوحات معلومات في الوقت الفعلي وإعادة تشغيل الجلسةاختر
إدارة المشاريع مفتوحة المصدر مع مخططات جانت ولوحات أجايل وتتبع الوقتاختر
محرك بحث وتحليلات مفتوح المصدر، نسخة مجتمعية من Elasticsearchاختر
بديل مجاني ومفتوح المصدر لـ DocuSign لتوقيع المستندات الملزمة قانونًااختر
اختبار سرعة الشبكة بتقنية HTML5 مستضاف ذاتيًا بدون فلاش أو جافااختر
OpenViking عبارة عن قاعدة بيانات سياقية مفتوحة المصدر مصممة لوكلاء الذكاء الاصطناعي.اختر
خادم VPN كامل الميزات مع إدارة عبر الويب وإدارة العملاءاختر
منشئ نماذج مفتوح المصدر مع منطق شرطي وتضمينات وإدارة الاستجاباتاختر
منصة موارد بشرية مفتوحة المصدر لإدارة الموظفين والإجازات والتوظيفاختر
أوتلاين هو ويكي فريق حديث وقاعدة معرفية مع تعاون في الوقت الفعلياختر
محرر LaTeX تعاوني مفتوح المصدر للكتابة العلمية والأكاديميةاختر
أداة إدارة واكتشاف طلبات الوسائط لـ Plex مع سير عمل الموافقةاختر
خادم بث مباشر ودردشة مستضاف ذاتيًا مع دعم RTMP و Fediverseاختر
منصة ذاتية الاستضافة لمزامنة الملفات ومشاركتها والتعاون للفرقاختر
تخزين سحابي خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا مبني على Rust مع دعم عميل Nextcloudاختر
PairDrop هو أداة لمشاركة الملفات عبر الويب لإجراء عمليات نقل فورية بين الأجهزةاختر
متتبع مالي شخصي مع محاسبة القيد المزدوج وتتبع الاستثماراتاختر