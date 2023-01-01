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التطبيقات الشائعة

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Hermes Agent

Hermes Agent

وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التحسين مع حلقة تعلم مدمجة ومراسلة متعددة المنصات

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n8n

n8n

منصة أتمتة سير العمل بواجهة مرئية قائمة على العقد

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OpenClaw

OpenClaw

مساعد AI شخصي مع دعم مراسلة متعدد القنوات (سابقًا Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip هي منصة تنسيق AI/ML للفرق المستقلة

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2FAuth

2FAuth

مدير رمز المصادقة الثنائية ذاتي الاستضافة للويب والجوال

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9router

9router

9router VPS | وكيل AI API بنقرة واحدة وكيل لتوجيه AI API مع تحسين الرموز لأكثر من 40 مزودًا لنماذج LLM

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Ackee

Ackee

Ackee هي أداة تحليل Node.js مستضافة ذاتيًا لتتبع مواقع الويب التي تركز على الخصوصية.

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Activepieces

Activepieces

أتمتة سير عمل مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية مع أكثر من 200 تكامل للتطبيقات

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Actual Budget

Actual Budget

تطبيق تمويل شخصي يركز على الخصوصية مع ميزانية المغلفات

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Adminer

Adminer

واجهة إدارة قواعد بيانات كاملة الميزات تدعم أكثر من 11 نظام قاعدة بيانات

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AdventureLog

AdventureLog

أداة تتبع السفر والتخطيط للرحلات ذاتية الاستضافة مع خرائط تفاعلية

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AFFiNE

AFFiNE

مساحة عمل شاملة تجمع بين المستندات والسبورات البيضاء وقواعد البيانات بالذكاء الاصطناعي

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

منصة LLMOps مفتوحة المصدر للمطالبات والتقييم ومراقبة LLM

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agentmemory

agentmemory

ذاكرة دائمة لوكلاء برمجة الذكاء الاصطناعي مع بحث هجين BM25 متجه ورسم بياني

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

بث مكتبات الموسيقى الشخصية عبر خادم API متوافق مع Subsonic

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AirTrail

AirTrail

سجل رحلات شخصي مع خريطة تفاعلية وإحصائيات ودعم متعدد المستخدمين

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AiToEarn

AiToEarn

وكيل تسويق محتوى بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر للنشر متعدد المنصات وتحقيق الدخل

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

منصة إدارة التنبيهات مفتوحة المصدر لتوحيد تنبيهات المراقبة

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Alexandrie

Alexandrie

قاعدة معرفية مستضافة ذاتيًا مع Markdown ممتد وأذونات لكل مستند

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AList

AList

خادم قائمة ملفات وWebDAV مستضاف ذاتيًا مع دعم لأكثر من 30 واجهة تخزين خلفية

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AllTube

AllTube

واجهة ويب لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب ومواقع أخرى

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Ampache

Ampache

Ampache هو تطبيق بث صوتي/مرئي عبر الويب ومدير وسائط

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

ويكي خفيف الوزن ذاتي الاستضافة بصفحات مدعومة بـ Git وتحرير Markdown

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload هو تطبيق آمن لمشاركة الملفات بشكل مجهول دون متطلبات قاعدة بيانات

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AnythingLLM

AnythingLLM

تطبيق ذكاء اصطناعي شامل لـ RAG، والوكلاء، وروبوتات الدردشة مع أي مزود لـ LLM

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Apache Answer

Apache Answer

منصة أسئلة وأجوبة مفتوحة المصدر لمشاركة المعرفة الجماعية وبناء المجتمع

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Apache DevLake

Apache DevLake

منصة مفتوحة المصدر لمقاييس DORA وتحليلات فريق الهندسة

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

بوابة سطح مكتب بعيد عبر الويب بدون عميل لـ RDP و VNC و SSH و Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

منصة بحث مفتوحة المصدر للمؤسسات مبنية على Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset هو منصة حديثة لاستكشاف البيانات وتصورها لذكاء الأعمال

اختر
AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy هو مساحة عمل مفتوحة المصدر مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبديل لـ Notion

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Apprise API

Apprise API

REST API خفيفة الوزن لإرسال إشعارات الدفع إلى أكثر من 120 خدمة

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Appsmith

Appsmith

منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء الأدوات والتطبيقات الداخلية

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Aptabase

Aptabase

تحليلات SDK تركز على الخصوصية لتطبيقات الجوال، سطح المكتب، والويب

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ArangoDB

ArangoDB

قاعدة بيانات متعددة النماذج أصلية للرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح والقيمة

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ArcadeDB

ArcadeDB

قاعدة بيانات متعددة النماذج للرسوم البيانية والمستندات والمفتاح-القيمة وبيانات السلاسل الزمنية

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ArchiveBox

ArchiveBox

حل أرشفة إنترنت مستضاف ذاتيًا لحفظ صفحات الويب والوسائط

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

نظام تعليقات خفيف الوزن ذاتي الاستضافة مع واجهة خلفية Go وودجت JS قابل للتضمين

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AstrBot

AstrBot

AstrBot عبارة عن إطار عمل مفتوح المصدر متعدد المنصات لروبوت الدردشة AI

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

خادم للكتب الصوتية والبودكاست مستضاف ذاتيًا مع دعم متعدد المستخدمين

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Authentik

Authentik

مزود هوية مفتوح المصدر يركز على المرونة والتنوع

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Authorizer

Authorizer

خادم مصادقة مفتوح المصدر مستضاف ذاتيًا مع تسجيل الدخول الاجتماعي والمصادقة متعددة العوامل والتحكم في الوصول المستند إلى الدور

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Autobase

Autobase

منصة قاعدة بيانات كخدمة مفتوحة المصدر وذاتية الاستضافة لأتمتة PostgreSQL

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autobrr

autobrr

أداة حديثة لأتمتة التنزيل لملفات التورنت و Usenet مع مراقبة IRC في الوقت الفعلي

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Automatisch

Automatisch

بديل Zapier مفتوح المصدر لربط التطبيقات وأتمتة سير العمل

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Baby Buddy

Baby Buddy

تطبيق تتبع الأطفال يساعد الآباء على مراقبة الأنشطة اليومية والصحة

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Backrest

Backrest

واجهة مستخدم الويب لنسخ restic الاحتياطية مع الجدولة والتشفير والاستعادة على مستوى الملفات

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Baikal

Baikal

خادم CalDAV و CardDAV مستضاف ذاتيًا للتقويمات وجهات الاتصال

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Bar Assistant

Bar Assistant

مدير وصفات الكوكتيل المستضاف ذاتيًا ومتتبع مخزون البار المنزلي

اختر
Baserow

Baserow

قاعدة بيانات مفتوحة المصدر بدون كود وبديل لـ Airtable للفرق

اختر
Bazarr

Bazarr

إدارة الترجمات التلقائية ورفيق التنزيل لـ Sonarr و Radarr

اختر
BeaverHabits

BeaverHabits

متتبع عادات بسيط ذاتي الاستضافة يركز على تسجيلات الدخول اليومية والسلاسل المتتالية

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BentoPDF

BentoPDF

مجموعة أدوات PDF تعتمد على المتصفح وتراعي الخصوصية لدمج وتقسيم وتحويل وتعديل ملفات PDF

اختر
Beszel

Beszel

منصة مراقبة الخادم خفيفة الوزن مع إحصائيات وتنبيهات Docker

اختر
Beszel Agent

Beszel Agent

وكيل مراقبة خفيف الوزن لنظام مراقبة خادم Beszel

اختر
bewCloud

bewCloud

تخزين سحابي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع مزامنة الملفات ودعم CalDAV/CardDAV

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Bigcapital

Bigcapital

منصة محاسبة مالية ذاتية الاستضافة مع تقارير ذكية ودعم العملات المتعددة

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Black Candy

Black Candy

خادم بث موسيقى مستضاف ذاتيًا مع مشغل ويب وتطبيقات جوال

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

منصة لتدوين الملاحظات والتدوين المصغر مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع دعم Markdown وإدارة المهام

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

خادم البيانات الشخصية لشبكة التواصل الاجتماعي اللامركزية Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

مساعد برمجة بالذكاء الاصطناعي مستضاف ذاتيًا لتوليد تطبيقات كاملة المكدس في المتصفح

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Bookshelf

Bookshelf

مدير مجموعة الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية، وإحياء مجتمعي لـ Readarr

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BookStack

BookStack

ويكي منظم وذاتي الاستضافة للفرق، يتضمن كتبًا وفصولًا وصفحات وبحثًا.

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

حوّل أي قناة تليجرام عامة إلى مدونة مصغرة صديقة لمحركات البحث مع RSS

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Browserless

Browserless

متصفح Chrome بدون واجهة رسومية كخدمة لاستخلاص بيانات الويب والأتمتة

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Budge

Budge

تطبيق ميزانية التمويل الشخصي لتتبع النفقات والتخطيط المالي

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Budibase

Budibase

منصة تطوير بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الأعمال وسير العمل في دقائق

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BugSink

BugSink

منصة تتبع الأخطاء ذاتية الاستضافة لمراقبة التطبيقات

اختر
Buildbot

Buildbot

إطار عمل CI/CD ذاتي الاستضافة لعمليات الإنشاء والنشر المؤتمتة

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Bytebase

Bytebase

منصة مفتوحة المصدر لإدارة تغيير مخططات قواعد البيانات و DevOps

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ByteChef

ByteChef

منصة مفتوحة المصدر لتكامل API منخفضة التعليمات البرمجية وأتمتة سير العمل

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ByteStash

ByteStash

مدير مقتطفات التعليمات البرمجية المستضاف ذاتيًا مع تمييز بناء الجملة والبحث

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web هو تطبيق ويب لتصفح وقراءة وإدارة مكتبة كتبك الإلكترونية

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Cap

Cap

بديل CAPTCHA لإثبات العمل يركز على الخصوصية مع عدم وجود تتبع

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Casdoor

Casdoor

منصة إدارة الهوية والوصول مفتوحة المصدر مع دعم SSO و OAuth 2.0 و OIDC و SAML

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Castopod

Castopod

منصة استضافة بودكاست مفتوحة المصدر مع تحليلات وميزات اجتماعية

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo هو خادم مراسلة في الوقت الفعلي قابل للتطوير لإنشاء تطبيقات مباشرة

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changedetection.io

changedetection.io

أداة اكتشاف ومراقبة التغييرات في المواقع الإلكترونية مع تحديد بصري وإشعارات

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ChartDB

ChartDB

محرر مخططات قواعد بيانات مفتوح المصدر مع تصدير DDL مدعوم بالذكاء الاصطناعي وتصور المخطط

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Chatpad AI

Chatpad AI

واجهة ويب ChatGPT تركز على الخصوصية مع تخزين محلي للبيانات وإدارة المحادثات

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Checkcle

Checkcle

مراقبة شاملة لوقت التشغيل والبنية التحتية مع صفحات حالة عامة

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Checkmate

Checkmate

تطبيق مفتوح المصدر لمراقبة الخادم وتتبع وقت التشغيل

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Checkmk

Checkmk

مراقبة البنية التحتية والتطبيقات مع الاكتشاف التلقائي والتنبيهات

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Chibisafe

Chibisafe

خزنة ملفات مستضافة ذاتيًا لرفع ومشاركة الملفات بروابط قابلة للمشاركة

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

منصة مفتوحة المصدر لتهيئة الموظفين مع روبوت Slack وأتمتة سير العمل

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Chroma

Chroma

قاعدة بيانات تضمين مفتوحة المصدر لتطبيقات AI والبحث الدلالي

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ClassicPress

ClassicPress

ووردبريس يركّز على الاستقرار دون الاعتماد على Gutenberg

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ClickHouse

ClickHouse

قاعدة بيانات OLAP عمودية للتحليلات في الوقت الفعلي مع زمن استجابة للاستعلام بالمللي ثانية

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CloudBeaver

CloudBeaver

أداة إدارة قواعد البيانات المستندة إلى الويب للإدارة الشاملة للبيانات

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Cloudflared

Cloudflared

خفي Cloudflare Tunnel للوصول الآمن عن بعد دون فتح منافذ

اختر
Cloudreve

Cloudreve

منصة تخزين سحابي ذاتية الاستضافة مع إدارة الملفات وإمكانيات المشاركة

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

منصة CMS خفيفة الوزن بدون واجهة عرض لإدارة المحتوى وAPIs

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Code-Server

Code-Server

VS Code يعمل في المتصفح للتطوير عن بُعد من أي جهاز

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Coder

Coder

منصة مفتوحة المصدر لتوفير بيئات تطوير سحابية ذاتية الاستضافة

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CodiMD

CodiMD

محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي للتوثيق وتدوين الملاحظات

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Collabora Online

Collabora Online

حزمة مكتبية مستضافة ذاتيًا وتعمل عبر المتصفح للتحرير التعاوني للمستندات

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CommaFeed

CommaFeed

قارئ RSS مستضاف ذاتيًا مستوحى من Google Reader مع اختصارات لوحة المفاتيح وتطبيقات الهاتف المحمول

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ConvertX

ConvertX

محول ملفات عبر الإنترنت ذاتي الاستضافة يدعم أكثر من 1000 صيغة

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Convex

Convex

منصة قاعدة بيانات تفاعلية مفتوحة المصدر لتطوير التطبيقات الحديثة

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COPS

COPS

خادم PHP OPDS و HTML خفيف الوزن يعرض مكتبة Calibre للكتب الإلكترونية للقراء المتنقلين والمتصفحات

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CoreControl

CoreControl

لوحة تحكم ذاتية الاستضافة لإدارة الخوادم ووقت التشغيل والبنية التحتية للشبكة

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Countly

Countly

تحليلات المنتجات التي تراعي الخصوصية أولاً لتطبيقات الجوال والويب وسطح المكتب

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Crawl4AI

Crawl4AI

أداة استخلاص ويب مفتوح المصدر لتطبيقات AI مع مخرجات جاهزة لنموذج اللغة الكبير (LLM)

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

منصة OSINT تجمع 27 مصدر بيانات عالمي في الوقت الفعلي في لوحة تحكم موحدة

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

حزمة مكتبية تعاونية مشفرة من طرف إلى طرف مع تخزين بمعرفة صفرية

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CyberChef

CyberChef

أداة مستندة إلى الويب للتشفير والترميز والضغط وعمليات تحليل البيانات

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Dagu

Dagu

مجدول سير عمل يعتمد على DAG بواجهة مستخدم ويب لإدارة مهام كرون وخطوط أنابيب المهام.

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Damselfly

Damselfly

مدير صور مستضاف ذاتيًا مع التعرف على الوجه واكتشاف الكائنات

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dashdot

dashdot

لوحة معلومات خادم مبسطة مع إحصائيات في الوقت الفعلي لوحدة المعالجة المركزية، وذاكرة الوصول العشوائي، والتخزين، والشبكة

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Dashy

Dashy

لوحة تحكم شخصية قابلة للاستضافة الذاتية مع أدوات مصغرة وسمات ومراقبة للحالة

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Databag

Databag

تطبيق مراسلة موحد ذاتي الاستضافة مع التشفير الشامل ومحادثات قائمة على المواضيع

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Databasus

Databasus

Databasus هي أداة لنسخ قواعد البيانات احتياطياً لـ PostgreSQL و MySQL و MongoDB

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Dataline

Dataline

واجهة دردشة SQL مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف وتصور أي قاعدة بيانات

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Dawarich

Dawarich

أداة تتبع سجل المواقع ذاتية الاستضافة مع خرائط حرارية وإحصائيات السفر

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite هي أداة مرئية لإنشاء وتصميم وتحرير ملفات قواعد بيانات SQLite.

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

قاعدة بيانات Denoland للمفتاح والقيمة لـ Deno Deploy

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Dify

Dify

منصة مفتوحة المصدر لبناء تطبيقات LLM مع RAG، والوكلاء، وسير العمل

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Directus

Directus

نظام إدارة المحتوى بدون واجهة عرض يغلف قواعد البيانات بـAPI ديناميكي وتطبيق إدارة

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Dittofeed

Dittofeed

منصة تفاعل العملاء مفتوحة المصدر للمراسلة الآلية متعددة القنوات

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Diun

Diun

مُخطر تحديث صور Docker لتلقي الإشعارات عند تحديث الصور

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docassemble

docassemble

نظام خبير مفتوح المصدر للمقابلات الموجهة وتجميع المستندات الآلي

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Docker Registry

Docker Registry

سجل Docker خاص لتخزين وتوزيع صور الحاويات

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Dockge

Dockge

Dockge هو مدير مكدس Docker Compose ذاتي الاستضافة، أنيق، سهل الاستخدام، وتفاعلي

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Docmost

Docmost

ويكي تشاركي ومنصة توثيق مع تحرير آني

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Docspell

Docspell

منظم مستندات ذاتي الاستضافة مع التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، واستخراج NLP، وبحث نصي كامل

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Documenso

Documenso

منصة مفتوحة المصدر لتوقيع المستندات من أجل التوقيعات الرقمية

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DocuSeal

DocuSeal

منصة مفتوحة المصدر لتوقيع المستندات مع إمكانيات التوقيع الإلكتروني

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Dograh

Dograh

منصة مفتوحة المصدر بدون تعليمات برمجية لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي صوتية في دقائق

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DokuWiki

DokuWiki

منصة ويكي خفيفة الوزن تعتمد على الملفات للتوثيق وقواعد المعرفة

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Dolibarr

Dolibarr

منصة ERP/CRM مفتوحة المصدر لإدارة العمليات التجارية

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Domain Locker

Domain Locker

منصة موحدة لإدارة ومراقبة محافظ أسماء الدومين

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

نزّل موسيقى Spotify من YouTube مع صورة الألبوم وكلمات الأغاني والبيانات الوصفية

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Dozzle

Dozzle

واجهة مستخدم ويب خفيفة الوزن لعرض سجلات حاويات Docker في الوقت الفعلي

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Dragonfly

Dragonfly

مخزن بيانات عالي الأداء متوافق مع Redis في الذاكرة للأجهزة الحديثة

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draw.io

draw.io

أداة رسم تخطيطي مجانية ومفتوحة المصدر لمخططات التدفق و UML ومخططات الشبكة

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drawDB

drawDB

محرر مخططات قواعد البيانات المستند إلى المتصفح مع تصدير واستيراد SQL

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Drizzle Studio مجاني ومستضاف ذاتيًا ومعزز لإدارة قواعد البيانات

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Drupal

Drupal

نظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر لإنشاء وإدارة مواقع إلكترونية ديناميكية

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DuckDNS

DuckDNS

خدمة DNS ديناميكية مجانية لتعيين عناوين IP بالنطاقات

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DumbDo

DumbDo

DumbDo هي قائمة مهام ذاتية الاستضافة بسيطة جدا تعمل ببساطة

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Duplicati

Duplicati

حل نسخ احتياطي مشفر يدعم التخزين السحابي والخوادم البعيدة

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

نظام مجاني لجدولة المواعيد للشركات والمهنيين

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

وسيط MQTT خفيف الوزن لتطبيقات إنترنت الأشياء والمراسلة

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EdgeDB

EdgeDB

قاعدة بيانات رسومية علائقية من الجيل التالي مبنية على PostgreSQL

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Elasticsearch

Elasticsearch

محرّك بحث وتحليلات موزّع مبني على Apache Lucene

اختر
Element

Element

عميل Matrix آمن مع التشفير الشامل والمراسلة عبر الأنظمة الأساسية

اختر
EmailEngine

EmailEngine

وكيل واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني المستضاف ذاتيًا يربط IMAP و SMTP بنقاط نهاية REST

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Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

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EmbyStat

EmbyStat

أداة إحصائيات وتحليلات لخوادم وسائط Emby و Jellyfin

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Enclosed

Enclosed

تطبيق ويب بسيط لإرسال ملاحظات مشفرة خاصة وآمنة

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ErsatzTV

ErsatzTV

خادم IPTV مستضاف ذاتيًا ينشئ قنوات بث مباشر من مكتبة الوسائط الخاصة بك

اختر
Erugo

Erugo

منصة مشاركة ملفات مستضافة ذاتيًا مع حماية بكلمة مرور وضوابط انتهاء الصلاحية

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ESPHome

ESPHome

نظام للتحكم في وحدات التحكم الدقيقة ESP8266/ESP32 باستخدام YAML

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EspoCRM

EspoCRM

نظام CRM مجاني ومفتوح المصدر لإدارة جهات الاتصال والصفقات وعلاقات العملاء

اختر
Etherpad

Etherpad

محرر مستندات تعاوني في الوقت الفعلي مع التحرير المباشر وسجل الإصدارات

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EverShop

EverShop

منصة تجارة إلكترونية حديثة مفتوحة المصدر مبنية على Node.js و React و GraphQL و PostgreSQL

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Evolution API

Evolution API

واتساب API مفتوح المصدر لروبوتات الدردشة والأتمتة وتكاملات المراسلة

اختر
Evolution Go

Evolution Go

بوابة API واتساب عالية الأداء مكتوبة بلغة Go لأتمتة الرسائل

اختر
Excalidraw

Excalidraw

لوح أبيض افتراضي لتخطيط الرسوم البيانية المرسومة باليد والعصف الذهني التعاوني

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Expensave

Expensave

تطبيق تتبع النفقات الشخصية والعائلية

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

متتبع مصاريف شخصي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع لوحة تحكم واستيراد ملفات CSV

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Explo

Explo

يحول توصيات ListenBrainz إلى قوائم تشغيل في مكتبة الموسيقى الخاصة بك

اختر
ezBookKeeping

ezBookKeeping

متتبع مالي شخصي خفيف الوزن مع PWA للجوال ومسح الإيصالات

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Faraday

Faraday

منصة مفتوحة المصدر لإدارة الثغرات الأمنية لفرق الأمن

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Fasten Health

Fasten Health

مدير سجلات طبية إلكترونية شخصية وعائلية مستضاف ذاتيًا

اختر
Fider

Fider

منصة ملاحظات مفتوحة المصدر لجمع وإدارة ملاحظات المستخدمين

اختر
File Browser

File Browser

مدير ملفات قائم على الويب لتصفح ورفع وإدارة الملفات على الخادم الخاص بك

اختر
File Drop

File Drop

مشاركة الملفات اللامركزية من نظير إلى نظير باستخدام تقنية IPFS

اختر
FileFlows

FileFlows

معالج ملفات وسائط آلي يقلل أحجام الملفات بنسبة تصل إلى 90%

اختر
FileGator

FileGator

مدير ملفات متعدد المستخدمين مستضاف ذاتيًا مع أذونات قائمة على الأدوار وبدون قاعدة بيانات

اختر
Filestash

Filestash

مدير ملفات ذاتي الاستضافة لـ FTP و SFTP و S3 و WebDAV وأكثر من 20 نظام تخزين خلفي

اختر
Firefly

Firefly

خادم WireGuard VPN بسيط مع واجهة إدارة الويب

اختر
Firefly III

Firefly III

مدير تمويل شخصي وميزانية احترافي مستضاف ذاتيًا

اختر
Firefox

Firefox

متصفح فايرفوكس مستضاف ذاتيًا يمكن الوصول إليه عبر واجهة الويب

اختر
Flagsmith

Flagsmith

خدمة مفتوحة المصدر لعلامات الميزات والتكوين عن بعد مع اختبار A/B

اختر
Flame

Flame

صفحة بدء ولوحة معلومات للتطبيقات مستضافة ذاتيًا لمختبرك المنزلي

اختر
FlareSolverr

FlareSolverr

خادم وكيل لتجاوز حماية Cloudflare لكشط الويب

اختر
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

اختر
flatnotes

flatnotes

تطبيق لتدوين الملاحظات باستخدام Markdown بدون قاعدة بيانات مع روابط ويكي والبحث عن النص الكامل

اختر
Fleet

Fleet

منصة إدارة الأجهزة وأمان نقطة النهاية مفتوحة المصدر مدعومة بواسطة osquery

اختر
FlexGet

FlexGet

أداة أتمتة مدعومة بـ YAML لتنزيل الوسائط من RSS، والتورنت، ويوزنت

اختر
Flipt

Flipt

منصة إدارة علامات الميزات ذاتية الاستضافة مع تكامل Git

اختر
Flowise

Flowise

أداة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية لبناء تدفقات تنسيق LLM ووكلاء AI

اختر
Focalboard

Focalboard

أداة إدارة مشاريع مفتوحة المصدر مع لوحات كانبان وجداول وطرق عرض التقويم

اختر
Forgejo

Forgejo

خدمة Git خفيفة الوزن ذاتية الاستضافة مع واجهة ويب وميزات تعاونية

اختر
Form.io

Form.io

منصة مفتوحة المصدر لإنشاء النماذج وإدارة البيانات مزودة بواجهة برمجة تطبيقات REST

اختر
Formbricks

Formbricks

منصة استبيانات مفتوحة المصدر لملاحظات داخل التطبيق، والروابط، والمواقع الإلكترونية، والبريد الإلكتروني

اختر
FossFLOW

FossFLOW

أداة رسم تخطيطي متساوي القياس تعتمد على المتصفح لتصور البنية التحتية

اختر
Foundry VTT

Foundry VTT

طاولة لعب افتراضية ذاتية الاستضافة لحملات ألعاب تقمص الأدوار عبر الإنترنت مع الخرائط والنرد

اختر
FreeCAD

FreeCAD

مصمم نماذج CAD ثلاثية الأبعاد بارامتري يمكن الوصول إليه عبر المتصفح للهندسة والتصميم

اختر
FreeScout

FreeScout

نظام دعم فني وصندوق بريد مشترك خفيف الوزن ومفتوح المصدر

اختر
FreshRSS

FreshRSS

مجمع خلاصات RSS ذاتي الاستضافة لإدارة وقراءة خلاصاتك

اختر
Gatus

Gatus

صفحة حالة موجهة للمطورين مع مراقبة وقت التشغيل متعددة البروتوكولات والتنبيهات

اختر
Gerrit

Gerrit

نظام مراجعة شفرة برمجة قائم على الويب بمستوى المؤسسات، مبني على Git

اختر
Ghost

Ghost

Ghost هي منصة قوية للنشر الاحترافي

اختر
Ghostfolio

Ghostfolio

برنامج مفتوح المصدر لإدارة الثروات لتتبع المحافظ الاستثمارية

اختر
GIMP

GIMP

محرر صور احترافي وأداة تصميم رسومي يمكن الوصول إليهما عبر المتصفح

اختر
Gitea

Gitea

Gitea هو منصة استضافة Git خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر

اختر
GitIngest

GitIngest

محول نصي من Git إلى نص متوافق مع LLM لتحليل الكود المدعوم بالـAI.

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GitLab

GitLab

GitLab هي منصة DevOps كاملة لإدارة مستودعات Git و CI/CD

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Glance

Glance

لوحة تحكم مستضافة ذاتيًا تضع جميع خلاصاتك في مكان واحد

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Glances

Glances

Glances هي أداة لمراقبة النظام متعددة المنصات بواجهة ويب

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GlitchTip

GlitchTip

منصة لتتبع الأخطاء ومراقبة الأداء متوافقة مع Sentry

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GLPI

GLPI

برنامج مفتوح المصدر لإدارة أصول تكنولوجيا المعلومات ومكتب المساعدة لعمليات تكنولوجيا المعلومات

اختر
GoatCounter

GoatCounter

تحليلات الويب المرتكزة على الخصوصية بدون ملفات تعريف الارتباط أو تتبع البيانات الشخصية

اختر
GoCD

GoCD

خادم التسليم المستمر مع تخطيط تدفق القيمة ونمذجة خط الأنابيب

اختر
Gogs

Gogs

Gogs هي خدمة Git ذاتية الاستضافة لإدارة المشاريع بسهولة.

اختر
Gokapi

Gokapi

خادم مشاركة ملفات مستضاف ذاتيًا مع روابط تنتهي صلاحيتها ودعم S3

اختر
Gonic

Gonic

خادم بث موسيقى Subsonic خفيف الوزن وذاتي الاستضافة مكتوب بلغة Go

اختر
Gotenberg

Gotenberg

API عديمة الحالة تعمل بـ Docker لتحويل وإنشاء ملفات PDF بسلاسة

اختر
Gotify

Gotify

خادم إشعارات دفع مستضاف ذاتيًا مع واجهة برمجة تطبيقات REST بسيطة

اختر
GoWA

GoWA

واجهة برمجة تطبيقات WhatsApp REST وواجهة الويب لأتمتة المراسلة متعددة الأجهزة

اختر
Grafana

Grafana

منصة مراقبة مفتوحة المصدر لتصور المقاييس ورصدها

اختر
Gramps Web

Gramps Web

منصة أنساب مستضافة ذاتيًا لبناء ومشاركة أشجار العائلة

اختر
Grav

Grav

نظام إدارة محتوى حديث يعتمد على الملفات المسطحة، لا يتطلب قاعدة بيانات، بل مجرد ملفات ومجلدات.

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Grimmory

Grimmory

مدير مجموعة كتب مستضاف ذاتيًا مع قارئ مدمج ومزامنة الأجهزة

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Grimoire

Grimoire

مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع استخلاص تلقائي للبيانات الوصفية وبحث بالنص الكامل

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Grist

Grist

هجين جدول بيانات وقاعدة بيانات مفتوح المصدر لبناء تطبيقات البيانات

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

منصة مفتوحة المصدر لإدارة الميزات واختبار A/B

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Habitica

Habitica

مدير مهام مُلَعَّب يحوّل الإنتاجية إلى مغامرة RPG

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Halo

Halo

نظام إدارة محتوى (CMS) حديث مفتوح المصدر مع سوق للمكونات الإضافية ومحرر قائم على الكتل

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Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

محرك GraphQL مفتوح المصدر بواجهات برمجة تطبيقات فورية على أي قاعدة بيانات

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Headscale

Headscale

خادم تحكم مستضاف ذاتيًا ومتوافق مع Tailscale لشبكة WireGuard المتشابكة

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Healthchecks

Healthchecks

مراقبة مهام Cron مفتوحة المصدر ومهام الخلفية مع تنبيهات فورية

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HedgeDoc

HedgeDoc

محرر Markdown تعاوني في الوقت الفعلي لتوثيق الفريق

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Heimdall

Heimdall

لوحة معلومات التطبيق لتنظيم خدمات الويب الخاصة بك والوصول إليها

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Hermes Agent

Hermes Agent

وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التحسين مع حلقة تعلم مدمجة ومراسلة متعددة المنصات

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

وكيل هيرميس للذكاء الاصطناعي وواجهة مستخدم الدردشة عبر الويب ذاتي الاستضافة مدمجان في عملية نشر Docker واحدة

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

مركز قيادة واجهة مستخدم الويب مفتوح المصدر لوكيل هيرميس للذكاء الاصطناعي

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HeyForm

HeyForm

منشئ نماذج محادثة مفتوح المصدر مع منطق شرطي وتحليلات

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Hi.Events

Hi.Events

منصة مفتوحة المصدر ذاتية الاستضافة لإدارة الفعاليات وإصدار التذاكر

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Homarr

Homarr

لوحة تحكم حديثة ذاتية الاستضافة لتنظيم ومراقبة جميع خدماتك

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Home Assistant

Home Assistant

منصة أتمتة المنزل مفتوحة المصدر للتحكم في الأجهزة الذكية

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Homebox

Homebox

نظام الجرد والتنظيم مصمم للمستخدمين المنزليين

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Homebridge

Homebridge

جسر HomeKit لأجهزة المنزل الذكية غير التابعة لـ Apple باستخدام الإضافات

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Homepage

Homepage

لوحة تحكم تطبيق حديثة وقابلة للتخصيص مع تكامل Docker

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Homer

Homer

لوحة معلومات ثابتة وبسيطة تستضيفها بنفسك لتنظيم جميع خدمات الخادم الخاصة بك.

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Hoop

Hoop

بوابة الوصول إلى البنية التحتية مع إخفاء البيانات التلقائي ومسارات التدقيق

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

نظام إدارة النباتات ذاتي الاستضافة لتتبع إجراءات الرعاية وتنظيم الحديقة

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Huginn

Huginn

منصة أتمتة ذاتية الاستضافة لبناء وكلاء المراقبة

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Hugo

Hugo

مولد مواقع ثابتة فائق السرعة مبني بلغة Go

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HumHub

HumHub

منصة شبكة اجتماعية للمؤسسات وإنترانت مفتوحة المصدر للفرق

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imgproxy

imgproxy

خادم سريع لمعالجة الصور الفورية لتغيير الحجم والقص وتحويل التنسيق

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Immich

Immich

Immich هو حل لإدارة الصور ومقاطع الفيديو مستضاف ذاتيًا وعالي الأداء

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Infisical

Infisical

مدير الأسرار مفتوح المصدر لمزامنة متغيرات البيئة ومفاتيح API عبر الفرق والبنية التحتية

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

منصة سلسلة زمنية موحدة مع استعلامات Flux وواجهة مستخدم ويب متكاملة

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Inkscape

Inkscape

محرر رسومات متجه يمكن الوصول إليه عبر المتصفح للرسوم التوضيحية وتصميم SVG

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InsForge

InsForge

منصة خلفية مفتوحة المصدر مع مصادقة وقاعدة بيانات وتخزين لوكلاء الذكاء الاصطناعي

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InvenTree

InvenTree

منصة مفتوحة المصدر لإدارة مخزون القطع وقوائم المواد لفرق الهندسة

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Invidious

Invidious

واجهة أمامية بديلة تراعي الخصوصية لـ YouTube بدون إعلانات أو تتبع

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Invio

Invio

نظام فواتير مبسط مستضاف ذاتيًا للمستقلين والفرق الصغيرة

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

منصة إصدار الفواتير والفوترة مفتوحة المصدر للمستقلين والشركات الصغيرة

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

منصة فواتير مفتوحة المصدر مع تقديرات ومصاريف وبوابة دفع

اختر
Isso

Isso

بديل خفيف الوزن وذاتي الاستضافة لـ Disqus للمدونات والمواقع الثابتة

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

منصة PSA مفتوحة المصدر لـ MSPs مع توثيق تكنولوجيا المعلومات، ونظام التذاكر، والفوترة.

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iTop

iTop

منصة ITSM مفتوحة المصدر و CMDB لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية

اختر
Jackett

Jackett

وكيل تعقب التورنت الذي يترجم الاستعلامات لـ Sonarr و Radarr وأدوات الأتمتة الأخرى

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Jaeger

Jaeger

Jaeger هو نظام تتبع موزع مفتوح المصدر لمراقبة الخدمات المصغرة

اختر
Jellyfin

Jellyfin

خادم وسائط مجاني ومفتوح المصدر لتنظيم وبث مكتبة الوسائط الخاصة بك

اختر
Jellyseerr

Jellyseerr

أداة إدارة طلبات الوسائط لـ Jellyfin و Emby و Plex مع سير عمل الموافقة

اختر
Jenkins

Jenkins

Jenkins هو خادم أتمتة مفتوح المصدر لمسارات CI/CD

اختر
Jitsi Meet

Jitsi Meet

منصة مؤتمرات فيديو مستضافة ذاتيًا مع مشاركة الشاشة والتسجيل

اختر
Jitsu

Jitsu

منصة بيانات العملاء مفتوحة المصدر ومسار تدفق الأحداث للمهندسين

اختر
JobOps

JobOps

نظام بحث عن وظائف مستضاف ذاتيًا يبحث في منصات التوظيف ويخصص السير الذاتية

اختر
Joomla

Joomla

نظام إدارة المحتوى مفتوح المصدر لإنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات ويب ديناميكية

اختر
Joplin Server

Joplin Server

خادم مزامنة ذاتي الاستضافة لتطبيق Joplin لتدوين الملاحظات

اختر
Jotty

Jotty

تطبيق خفيف الوزن لتدوين الملاحظات وقوائم المهام مع ماركداون ولوحات كانبان

اختر
jsreport

jsreport

خادم تقارير مستضاف ذاتيًا لملفات PDF و Excel و DOCX من قوالب HTML

اختر
JumpServer

JumpServer

بوابة وصول مميز مركزية لجلسات SSH و RDP وقواعد البيانات

اختر
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

بيئة ويب تفاعلية للكود المباشر وتحليل البيانات والتصورات

اختر
JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab هي بيئة تطوير تفاعلية قائمة على الويب لدفاتر الملاحظات والتعليمات البرمجية

اختر
Juxtapose

Juxtapose

موجّه إشعارات ذاتي الاستضافة يربط خطافات الويب بمنصات المراسلة

اختر
Kan

Kan

لوحة كانبان مفتوحة المصدر وأداة لإدارة المشاريع، بديل لـ Trello

اختر
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

اختر
Kaneo

Kaneo

إدارة المشاريع مفتوحة المصدر مع لوحات كانبان وتكامل GitHub

اختر
Kapowarr

Kapowarr

مدير قصص مصورة ذاتي الاستضافة للتنزيل والتنظيم التلقائي

اختر
Karakeep

Karakeep

Karakeep هو مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع وضع علامات وبحث مدعومين بالـAI

اختر
Kavita

Kavita

مكتبة رقمية ذاتية الاستضافة للقصص المصورة والمانجا والكتب الإلكترونية

اختر
Keila

Keila

منصة رسائل إخبارية ذاتية الاستضافة مع محرر سحب وإفلات وتسليم SMTP

اختر
Kener

Kener

منصة مفتوحة المصدر لصفحة الحالة ومراقبة وقت التشغيل مع إدارة الحوادث

اختر
Kestra

Kestra

منصة مفتوحة المصدر لتنسيق سير العمل لخطوط أنابيب البيانات والأتمتة

اختر
Keycloak

Keycloak

إدارة الهوية والوصول مفتوحة المصدر مع SSO و OAuth2 و SAML

اختر
Khoj

Khoj

مساعد ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر للدردشة مع مستنداتك والويب

اختر
Kibana

Kibana

واجهة مستخدم مفتوحة المصدر للتصور لـ Elasticsearch مع لوحات معلومات وبحث

اختر
Kill Bill

Kill Bill

منصة فوترة ودفع الاشتراكات مفتوحة المصدر للبرمجيات كخدمة والأسواق

اختر
Kimai

Kimai

تتبع الوقت المستضاف ذاتيًا للمستقلين والوكالات والفرق

اختر
KitchenOwl

KitchenOwl

قائمة تسوق مشتركة مستضافة ذاتيًا، ومدير وصفات، ومخطط وجبات

اختر
Koillection

Koillection

مدير مجموعات ذاتي الاستضافة لفهرسة الكتب والألعاب والفينيل والمزيد

اختر
Komari

Komari

لوحة تحكم خفيفة الوزن لمراقبة الخادم ذاتية الاستضافة مع مقاييس في الوقت الفعلي

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Komga

Komga

خادم وسائط مستضاف ذاتيًا للقصص المصورة، المانجا، المجلات، والكتب الإلكترونية مع دعم OPDS والمزامنة

اختر
Kong

Kong

بوابة واجهة برمجة تطبيقات (API) سحابية أصيلة مصممة لبيئات السحابة الهجينة والمتعددة

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Kotaemon

Kotaemon

روبوت دردشة للأسئلة والأجوبة حول المستندات مفتوح المصدر مع دعم نماذج لغوية كبيرة متعددة والتعرف الضوئي على الحروف (OCR)

اختر
Kroki

Kroki

واجهة برمجة تطبيقات موحدة للرسوم البيانية كتعليمات برمجية تعرض أكثر من 30 نوعًا من الرسوم البيانية عبر HTTP

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Kutt

Kutt

أداة اختصار روابط عصرية مستضافة ذاتيًا، مع نطاقات مخصصة وتحليلات وواجهة برمجة تطبيقات REST.

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Label Studio

Label Studio

منصة مفتوحة المصدر لتصنيف البيانات والتعليق عليها لمشاريع التعلم الآلي

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Lago

Lago

منصة فوترة مفتوحة المصدر قائمة على القياس والاستخدام

اختر
Langflow

Langflow

Langflow هو منشئ سير عمل مرئي للذكاء الاصطناعي لإنشاء تطبيقات LLM

اختر
Langfuse

Langfuse

منصة هندسة نماذج اللغة الكبيرة مفتوحة المصدر للمراقبة والتقييم

اختر
LanguageTool

LanguageTool

مدقق نحوي وأسلوبي وإملائي مفتوح المصدر لأكثر من 25 لغة

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

أتمتة ذاتية الاستضافة لتنزيلات الكتب الإلكترونية والكتب الصوتية مع تتبع المؤلفين

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Leantime

Leantime

نظام إدارة مشاريع مفتوح المصدر مصمم لغير مديري المشاريع

اختر
Lemmy

Lemmy

مجمع روابط اتحادي ومنصة نقاش للمنتديات ذاتية الاستضافة

اختر
LibreChat

LibreChat

LibreChat هي واجهة دردشة AI مع دعم RAG للاستخدام مع نماذج لغوية كبيرة متعددة المزودين

اختر
LibreDesk

LibreDesk

مكتب مساعدة مفتوح المصدر مع نظام تذاكر متعدد القنوات، ودردشة مباشرة، وإدارة اتفاقيات مستوى الخدمة

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LibrePhotos

LibrePhotos

إدارة صور ذاتية الاستضافة مع التعرف على الوجه وبحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي

اختر
LibreSpeed

LibreSpeed

خادم اختبار سرعة الإنترنت HTML5 مستضاف ذاتيًا مع قاعدة بيانات نتائج مدمجة

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LibreTranslate

LibreTranslate

API ترجمة آلية مجانية ومفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا بالكامل

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Lidarr

Lidarr

مدير ومنظم آلي لمجموعة الموسيقى ليوزنت والتورنت

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Lightdash

Lightdash

منصة ذكاء أعمال مفتوحة المصدر مبنية حول dbt لاستكشاف البيانات ولوحات المعلومات

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LimeSurvey

LimeSurvey

منصة استبيانات احترافية عبر الإنترنت لإنشاء وإدارة الاستبيانات

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Linkding

Linkding

Linkding هو مدير إشارات مرجعية بسيط وسريع وذاتي الاستضافة

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LinkStack

LinkStack

بديل Linktree ذاتي الاستضافة لصفحات الرابط في البايو ذات العلامة التجارية

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden هو مدير إشارات مرجعية ذاتي الاستضافة مع أرشفة الصفحات الكاملة

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Listmonk

Listmonk

مدير رسائل إخبارية وقوائم بريدية ذاتي الاستضافة وعالي الأداء

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM هي بوابة AI للاتصال بأكثر من 100 نموذج لغوي كبير باستخدام تنسيق OpenAI

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Livebook

Livebook

دفاتر ملاحظات إكسير مفتوحة المصدر لعلوم البيانات وتعلم الآلة والتعاون في الوقت الفعلي

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LLDAP

LLDAP

خادم مصادقة خفيف الوزن يوفر واجهة خلفية LDAP مبسطة للتطبيقات المستضافة ذاتيًا

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LMS

LMS

خادم بث موسيقى خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا مع Subsonic API

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LobeChat

LobeChat

إطار عمل دردشة حديث مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي يدعم العديد من مزودي نماذج اللغة الكبيرة

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Local Deep Research

Local Deep Research

مساعد بحث عميق بالذكاء الاصطناعي ذاتي الاستضافة مدعوم من مزودي LLM السحابيين

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LocalAI

LocalAI

خادم API مستضاف ذاتيًا ومتوافق مع OpenAI لاستدلال نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية

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Locust

Locust

أداة اختبار حمل موزع تعتمد على بايثون مع واجهة مستخدم ويب في الوقت الفعلي

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Logseq

Logseq

قاعدة معرفية مستضافة ذاتيًا تركز على الخصوصية ومنظم أفكار قائم على الكتل

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Logto

Logto

Logto هو منصة شاملة للهوية والمصادقة مع دعم OAuth و OIDC

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LubeLogger

LubeLogger

نظام شامل لصيانة المركبات وإدارة الوقود

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Lychee

Lychee

منصة لإدارة الصور ذاتية الاستضافة مع تنظيم الألبومات، وتصفح بيانات EXIF، وضوابط مشاركة دقيقة.

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Mage AI

Mage AI

Mage AI هي أداة لخط أنابيب البيانات لبناء وإدارة سير عمل ETL

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

أرشفة البريد الإلكتروني ذاتية الاستضافة مع مزامنة IMAP، وبحث نصي كامل، وتصدير

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Mailpit

Mailpit

أداة اختبار بريد إلكتروني SMTP مفتوحة المصدر مع صندوق بريد وارد عبر المتصفح للمطورين

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Maloja

Maloja

قاعدة بيانات تسجيل استماع للموسيقى ذاتية الاستضافة مع مخططات استماع شخصية

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Manticore Search

Manticore Search

محرك بحث مفتوح المصدر مع بحث نصي كامل وبحث متجه عبر بروتوكول MySQL

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MariaDB

MariaDB

خادم قاعدة بيانات علائقية مفتوح المصدر وبديل مباشر لـ MySQL

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Marimo

Marimo

دفتر ملاحظات بايثون تفاعلي مفتوح المصدر مع دعم SQL وتنفيذ قابل للتكرار

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Marreta

Marreta

وكيل مقالات مستضاف ذاتيًا لقراءة نظيفة وخالية من الإعلانات مع التخزين المؤقت الذكي

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Mastodon

Mastodon

خادم تدوين مصغر اتحادي مستضاف ذاتيًا يعتمد على معيار ActivityPub

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Mathesar

Mathesar

واجهة ويب شبيهة بجدول البيانات لاستكشاف وتعديل قواعد بيانات PostgreSQL

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Matomo

Matomo

منصة تحليلات ويب رائدة مفتوحة المصدر تتمتع بملكية كاملة للبيانات والخصوصية

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

خادم Matrix المنزلي مفتوح المصدر للاتصالات اللامركزية والمشفرة

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Mattermost

Mattermost

منصة تعاون جماعي مفتوحة المصدر تُقدم خدمات مراسلة ومشاركة ملفات وتكاملات

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Mautic

Mautic

أتمتة التسويق مفتوحة المصدر لحملات البريد الإلكتروني، وتسجيل نقاط العملاء المحتملين، والرحلات

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MaxKB

MaxKB

MaxKB عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لبناء وكلاء قاعدة معارف AI على مستوى المؤسسات

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

إدارة مستندات مفتوحة المصدر مع التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والبحث بالنص الكامل، وسير العمل

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Maybe

Maybe

تطبيق مفتوح المصدر للتمويل الشخصي وإدارة الثروات

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Mazanoke

Mazanoke

مُحسِّن صور قائم على المتصفح مع تحويل الصيغة وتجريد بيانات EXIF

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Mealie

Mealie

Mealie هو مدير وصفات ذاتي الاستضافة مع تخطيط الوجبات وقوائم التسوق

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Medusa

Medusa

مدير مكتبة الفيديو التلقائي للمسلسلات التلفزيونية مع دعم Plex و Jellyfin

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Meilisearch

Meilisearch

محرك بحث فائق السرعة للتطبيقات الحديثة

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Memgraph

Memgraph

قاعدة بيانات رسوم بيانية في الذاكرة لتحليلات الوقت الفعلي على البيانات المترابطة

اختر
Memos

Memos

Memos هو تطبيق لتدوين الملاحظات خفيف الوزن ويراعي الخصوصية أولاً

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MeshCentral

MeshCentral

منصة ذاتية الاستضافة للمراقبة والإدارة عن بُعد لأجهزة الكمبيوتر المكتبي والخوادم وأجهزة إنترنت الأشياء

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Metabase

Metabase

منصة مفتوحة المصدر لتحليل الأعمال لتصور البيانات والتحليلات

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

محطة تداول ميتاتريدر 5 متاحة عبر المتصفح لتداول الفوركس وعقود الفروقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

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MeTube

MeTube

MeTube هو أداة تنزيل فيديو مستندة إلى الويب لـ YouTube ومنصات أخرى

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MicroBin

MicroBin

باستبين خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، ومشارك ملفات، ومختصر عناوين URL بلغة Rust.

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Milvus

Milvus

قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر مصممة لتطبيقات AI والبحث عن التشابه

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MindsDB

MindsDB

MindsDB عبارة عن منصة ذكاء اصطناعي لبناء نماذج التعلم الآلي من بيانات المؤسسات.

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Mini QR

Mini QR

مولد رمز الاستجابة السريعة مستضاف ذاتيًا بأنماط مخصصة وتصدير مجمع

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Miniflux

Miniflux

قارئ خلاصات RSS مبسط وذو توجه خاص بواجهة ويب نظيفة

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MiroFish

MiroFish

محرك تنبؤ بالذكاء الاصطناعي مدعوم بمحاكاة ذكاء السرب متعدد الوكلاء

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MiroTalk

MiroTalk

مؤتمرات فيديو P2P ذاتية الاستضافة مع غرف غير محدودة ومشاركة الشاشة

اختر
Mongo Express

Mongo Express

واجهة مستخدم إدارية لـ MongoDB قائمة على الويب لتصفح قواعد البيانات وتحريرها وإدارتها

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MongoDB 4

MongoDB 4

قاعدة بيانات NoSQL مستندية التوجه مع تخزين مستندات شبيه بـ JSON

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Monica

Monica

نظام إدارة العلاقات الشخصية لتوثيق حياتك

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Moodist

Moodist

خلاط مشهد صوتي محيطي مع أدوات إنتاجية للتركيز العميق والاسترخاء

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Moodle

Moodle

نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يثق به أكثر من 489 مليون مستخدم حول العالم

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Morphic

Morphic

محرك بحث AI مفتوح المصدر مع إجابات توليدية واستشهادات المصدر

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mStream

mStream

خادم بث موسيقى خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا مع تطبيقات iOS و Android أصلية

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Mylar3

Mylar3

أداة تنزيل كتب قصص مصورة آلية مستضافة ذاتيًا ومدير مكتبة

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MySQL

MySQL

قاعدة بيانات علائقية سريعة وموثوقة ومفتوحة المصدر لأعباء عمل الويب والتطبيقات

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n8n

n8n

منصة أتمتة سير العمل بواجهة مرئية قائمة على العقد

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Nango

Nango

منصة مفتوحة المصدر لتكامل OAuth وAPI لأكثر من 300 خدمة

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NATS

NATS

نظام مراسلة سحابي أصيل مع نشر/اشتراك، وطلب-رد، و JetStream

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Navidrome

Navidrome

Navidrome هو خادم موسيقى مستضاف ذاتيًا مع بث عبر الويب والجوال

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Neko

Neko

متصفح افتراضي ذاتي الاستضافة لتصفح الويب التعاوني والبث

اختر
Neo4j

Neo4j

قاعدة البيانات الرسومية مفتوحة المصدر الرائدة عالمياً للبيانات المترابطة

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NetBird Client

NetBird Client

عميل VPN شبكي آمن مستند إلى WireGuard مع SSO وضوابط وصول دقيقة

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NetBox

NetBox

نمذجة البنية التحتية للشبكة مفتوحة المصدر لـ IPAM و DCIM والتوثيق

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Netdata

Netdata

وكيل مراقبة البنية التحتية لحظيًا مع أكثر من 800 عملية تكامل

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New API

New API

API جديد هو بوابة LLM ونظام إدارة أصول الذكاء الاصطناعي لمقدمي خدمات متعددين

اختر
Nextcloud

Nextcloud

نكست كلاود هو منصة إنتاجية قوية مستضافة ذاتيًا

اختر
Nexterm

Nexterm

إدارة الخوادم القائمة على المتصفح لاتصالات SSH و VNC و RDP

اختر
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

مدير مستودع القطع الأثرية الشامل لـ Maven و npm و Docker و PyPI

اختر
NocoBase

NocoBase

NocoBase هي منصة قابلة للتوسيع لا تتطلب برمجة/تتطلب برمجة قليلة لبناء التطبيقات

اختر
NocoDB

NocoDB

بديل Airtable مفتوح المصدر يحول قواعد البيانات إلى جداول بيانات ذكية

اختر
Node-RED

Node-RED

أداة مرئية قليلة التعليمات البرمجية لربط أجهزة إنترنت الأشياء وواجهات برمجة التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت

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NodeBB

NodeBB

NodeBB هو منصة مناقشة حديثة وفي الوقت الفعلي لبناء منتديات مجتمعية.

اختر
Norish

Norish

مدير وصفات مستضاف ذاتيًا مع استيراد من وسائل التواصل الاجتماعي ومزامنة منزلية

اختر
NoteDiscovery

NoteDiscovery

قاعدة معرفية بماركداون ذاتية الاستضافة مع عرض بياني وتكامل الذكاء الاصطناعي

اختر
Notifuse

Notifuse

منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني ذاتية الاستضافة والبريد الإلكتروني للمعاملات

اختر
Novu

Novu

بنية تحتية مفتوحة المصدر للإشعارات لتسليم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإشعارات الفورية

اختر
ntfy

ntfy

خادم إشعارات دفع مستضاف ذاتيًا لإرسال التنبيهات عبر طلبات HTTP بسيطة

اختر
NZBGet

NZBGet

محمّل ثنائي فعال لـ Usenet بلغة C++ مع إصلاح PAR2 وواجهة مستخدم ويب

اختر
NZBHydra2

NZBHydra2

مجمع بحث ميتا لـ Usenet يوحد الفهارس خلف واجهة برمجة تطبيقات Newznab واحدة

اختر
October CMS

October CMS

نظام إدارة محتوى (CMS) مبني بلغة PHP ويعتمد على Laravel لإنشاء مواقع وتطبيقات ويب مرنة.

اختر
Odoo

Odoo

منصة مفتوحة المصدر لـ ERP و CRM لإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية

اختر
Odysseus

Odysseus

مساحة عمل للذكاء الاصطناعي ذاتية الاستضافة مع دردشة، ووكلاء، وبحث عميق، وذاكرة دائمة

اختر
OliveTin

OliveTin

واجهة مستخدم ويب مستضافة ذاتيًا لتشغيل أوامر shell محددة مسبقًا بأمان

اختر
Ollama

Ollama

شغّل نماذج اللغة الكبيرة محليًا باستخدام API بسيط لتطبيقات AI.

اختر
Ombi

Ombi

نظام طلبات مستضاف ذاتيًا لـ Plex و Emby و Jellyfin مع التلبية التلقائية

اختر
OmniTools

OmniTools

OmniTools هي مجموعة أدوات ويب شاملة ومتكاملة تضم أكثر من 80 أداة مساعدة للمهام اليومية.

اختر
OneDev

OneDev

OneDev هو خادم Git ذاتي الاستضافة مع CI/CD مدمج وإدارة المشاريع.

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

شارك الأسرار ذاتية التدمير عبر روابط مشاهدة لمرة واحدة

اختر
ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

مجموعة مكتبية عبر الإنترنت مستضافة ذاتيًا مع تحرير تعاوني متوافق مع MS Office

اختر
Onyx

Onyx

منصة دردشة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر وبحث للمؤسسات تعمل مع كل LLM

اختر
Open Journal Systems

Open Journal Systems

منصة مفتوحة المصدر لإدارة المجلات الأكاديمية والنشر ذي الوصول المفتوح

اختر
Open Notebook

Open Notebook

تطبيق دفتر ملاحظات مدمج بالذكاء الاصطناعي للكتابة والبحث وتنظيم المعرفة في مساحة عمل واحدة

اختر
Open WebUI

Open WebUI

واجهة دردشة بالذكاء الاصطناعي ذاتية الاستضافة تدعم العديد من مزودي نماذج اللغة الكبيرة (LLM) مع إمكانيات RAG.

اختر
OpenBao

OpenBao

مدير أسرار مفتوح المصدر لتخزين والوصول إلى بيانات الاعتماد الحساسة

اختر
OpenClaw

OpenClaw

مساعد AI شخصي مع دعم مراسلة متعدد القنوات (سابقًا Moltbot/Clawdbot)

اختر
OpenCloud

OpenCloud

مزامنة الملفات والتعاون مفتوح المصدر مع إدارة هوية مدمجة

اختر
OpenEMR

OpenEMR

سجلات صحية إلكترونية وإدارة ممارسات مفتوحة المصدر للعيادات

اختر
Opengist

Opengist

باستبين ذاتي الاستضافة يعمل بواسطة Git، بديل مفتوح المصدر لـ GitHub Gist

اختر
OpenHands

OpenHands

وكيل ذكاء اصطناعي مستقل مفتوح المصدر لمهام هندسة البرمجيات

اختر
OpenHuman

OpenHuman

نواة ذكاء اصطناعي شخصية ذاتية الاستضافة مع ذاكرة ووكلاء وأكثر من 118 تكاملًا للتطبيقات

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OpenObserve

OpenObserve

منصة مراقبة سحابية الأصل للسجلات والمقاييس والتتبعات ولوحات المعلومات

اختر
OpenPanel

OpenPanel

تحليلات المنتج التي تضع الخصوصية أولاً مع لوحات معلومات في الوقت الفعلي وإعادة تشغيل الجلسة

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OpenProject

OpenProject

إدارة المشاريع مفتوحة المصدر مع مخططات جانت ولوحات أجايل وتتبع الوقت

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OpenSearch

OpenSearch

محرك بحث وتحليلات مفتوح المصدر، نسخة مجتمعية من Elasticsearch

اختر
OpenSign

OpenSign

بديل مجاني ومفتوح المصدر لـ DocuSign لتوقيع المستندات الملزمة قانونًا

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OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

اختبار سرعة الشبكة بتقنية HTML5 مستضاف ذاتيًا بدون فلاش أو جافا

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OpenViking

OpenViking

OpenViking عبارة عن قاعدة بيانات سياقية مفتوحة المصدر مصممة لوكلاء الذكاء الاصطناعي.

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

خادم VPN كامل الميزات مع إدارة عبر الويب وإدارة العملاء

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OpnForm

OpnForm

منشئ نماذج مفتوح المصدر مع منطق شرطي وتضمينات وإدارة الاستجابات

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OrangeHRM

OrangeHRM

منصة موارد بشرية مفتوحة المصدر لإدارة الموظفين والإجازات والتوظيف

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Outline

Outline

أوتلاين هو ويكي فريق حديث وقاعدة معرفية مع تعاون في الوقت الفعلي

اختر
Overleaf

Overleaf

محرر LaTeX تعاوني مفتوح المصدر للكتابة العلمية والأكاديمية

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Overseerr

Overseerr

أداة إدارة واكتشاف طلبات الوسائط لـ Plex مع سير عمل الموافقة

اختر
Owncast

Owncast

خادم بث مباشر ودردشة مستضاف ذاتيًا مع دعم RTMP و Fediverse

اختر
ownCloud

ownCloud

منصة ذاتية الاستضافة لمزامنة الملفات ومشاركتها والتعاون للفرق

اختر
OxiCloud

OxiCloud

تخزين سحابي خفيف الوزن مستضاف ذاتيًا مبني على Rust مع دعم عميل Nextcloud

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PairDrop

PairDrop

PairDrop هو أداة لمشاركة الملفات عبر الويب لإجراء عمليات نقل فورية بين الأجهزة

اختر
Paisa

Paisa

متتبع مالي شخصي مع محاسبة القيد المزدوج وتتبع الاستثمارات

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