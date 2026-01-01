خصم يصل إلى 68% على ThinkDashboard

نشر ThinkDashboard بنقرة واحدة.

لوحة تحكم خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا للإشارات المرجعية مع اختصارات لوحة المفاتيح وواجهة نصية بسيطة.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر ThinkDashboard بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ ThinkDashboard

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ThinkDashboard؟

ThinkDashboard هو لوحة تحكم إشارات مرجعية بسيطة ومستضافة ذاتيًا، مبنية بلغة Go و JavaScript العادية، للأشخاص الذين يرغبون في صفحة بدء تشغيل متصفح سريعة بدون تعقيدات لوحات تحكم homelab النموذجية. يتم تجميع الإشارات المرجعية في فئات، ومنظمة عبر صفحات متعددة، وتظهر من خلال واجهة نظيفة تعتمد على النص أولاً، والتي يتم تحميلها فورًا على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة.

يمكن تعيين اختصار لوحة مفاتيح لكل إشارة مرجعية، لذا فإن فتح وجهة متكررة يكون بسرعة الضغط على مفتاح — لا يوجد فأرة، ولا قائمة بحث منسدلة، ولا إضافات طرف ثالث. تعيش جميع البيانات في ملفات JSON على وحدة تخزين دائمة، مما يجعل النسخ الاحتياطي أمرًا سهلاً ويحافظ على مجموعة إشاراتك المرجعية بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من خدمة إشارات مرجعية مستضافة.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في ThinkDashboard

اختصارات لوحة المفاتيح

عيّن مفتاحًا لأي إشارة مرجعية وافتحها على الفور من لوحة التحكم دون لمس الماوس.

واجهة مستخدم نصية مبسطة

واجهة نظيفة قائمة على النصوص تحافظ على التركيز على روابطك بدلاً من الأدوات المصغرة، أو لوحات الطقس، أو مربعات الخدمة.

إشارات مرجعية مصنفة

تنظيم الروابط في فئات مخصصة موزعة عبر صفحات لوحة تحكم متعددة لفصل واضح للسياقات.

تخصيص القالب

التبديل بين السمات الداكنة والفاتحة أو إنشاء عدد غير محدود من متغيرات الألوان المخصصة مباشرة من صفحة التكوين.

تخزين ملفات JSON

جميع الإشارات المرجعية والصفحات والإعدادات يتم تخزينها كملفات JSON عادية على وحدة تخزين دائمة لإجراء نسخ احتياطي سهل والتحكم في الإصدار.

تصميم متجاوب

يتكيف التخطيط مع الهواتف والأجهزة اللوحية بحيث تكون صفحتك الرئيسية سريعة الاستخدام بعيدًا عن سطح المكتب.

لماذا تشغّل ThinkDashboard على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.

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