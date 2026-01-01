نشر ThinkDashboard بنقرة واحدة.
لوحة تحكم خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا للإشارات المرجعية مع اختصارات لوحة المفاتيح وواجهة نصية بسيطة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ThinkDashboard؟
ThinkDashboard هو لوحة تحكم إشارات مرجعية بسيطة ومستضافة ذاتيًا، مبنية بلغة Go و JavaScript العادية، للأشخاص الذين يرغبون في صفحة بدء تشغيل متصفح سريعة بدون تعقيدات لوحات تحكم homelab النموذجية. يتم تجميع الإشارات المرجعية في فئات، ومنظمة عبر صفحات متعددة، وتظهر من خلال واجهة نظيفة تعتمد على النص أولاً، والتي يتم تحميلها فورًا على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة.
يمكن تعيين اختصار لوحة مفاتيح لكل إشارة مرجعية، لذا فإن فتح وجهة متكررة يكون بسرعة الضغط على مفتاح — لا يوجد فأرة، ولا قائمة بحث منسدلة، ولا إضافات طرف ثالث. تعيش جميع البيانات في ملفات JSON على وحدة تخزين دائمة، مما يجعل النسخ الاحتياطي أمرًا سهلاً ويحافظ على مجموعة إشاراتك المرجعية بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من خدمة إشارات مرجعية مستضافة.
الميزات الأساسية في ThinkDashboard
اختصارات لوحة المفاتيح
عيّن مفتاحًا لأي إشارة مرجعية وافتحها على الفور من لوحة التحكم دون لمس الماوس.
واجهة مستخدم نصية مبسطة
واجهة نظيفة قائمة على النصوص تحافظ على التركيز على روابطك بدلاً من الأدوات المصغرة، أو لوحات الطقس، أو مربعات الخدمة.
إشارات مرجعية مصنفة
تنظيم الروابط في فئات مخصصة موزعة عبر صفحات لوحة تحكم متعددة لفصل واضح للسياقات.
تخصيص القالب
التبديل بين السمات الداكنة والفاتحة أو إنشاء عدد غير محدود من متغيرات الألوان المخصصة مباشرة من صفحة التكوين.
تخزين ملفات JSON
جميع الإشارات المرجعية والصفحات والإعدادات يتم تخزينها كملفات JSON عادية على وحدة تخزين دائمة لإجراء نسخ احتياطي سهل والتحكم في الإصدار.
تصميم متجاوب
يتكيف التخطيط مع الهواتف والأجهزة اللوحية بحيث تكون صفحتك الرئيسية سريعة الاستخدام بعيدًا عن سطح المكتب.
لماذا تشغّل ThinkDashboard على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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