ThinkDashboard هو لوحة تحكم إشارات مرجعية بسيطة ومستضافة ذاتيًا، مبنية بلغة Go و JavaScript العادية، للأشخاص الذين يرغبون في صفحة بدء تشغيل متصفح سريعة بدون تعقيدات لوحات تحكم homelab النموذجية. يتم تجميع الإشارات المرجعية في فئات، ومنظمة عبر صفحات متعددة، وتظهر من خلال واجهة نظيفة تعتمد على النص أولاً، والتي يتم تحميلها فورًا على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة.

يمكن تعيين اختصار لوحة مفاتيح لكل إشارة مرجعية، لذا فإن فتح وجهة متكررة يكون بسرعة الضغط على مفتاح — لا يوجد فأرة، ولا قائمة بحث منسدلة، ولا إضافات طرف ثالث. تعيش جميع البيانات في ملفات JSON على وحدة تخزين دائمة، مما يجعل النسخ الاحتياطي أمرًا سهلاً ويحافظ على مجموعة إشاراتك المرجعية بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من خدمة إشارات مرجعية مستضافة.