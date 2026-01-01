يمنحك خادم VPS وصول root، لكنه يجعلك مسؤولًا عن الإعداد والأمان والتحديثات. أما Hermes المُدار، فيزيل هذا التعقيد. فنحن نتولى البنية التحتية، والتحديثات، والنسخ الاحتياطية، حتى تتمكن من التركيز على استخدام الـ AI الخاص بك، لا على إدارة الخادم. وإذا كنت تحتاج إلى تخصيص كامل للبيئة، فسيكون VPS هو الخيار الأنسب. أما في غير ذلك، فإن النسخة المُدارة هي الخيار الأفضل.