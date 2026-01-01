آمن افتراضيًا
صيانة من دون تدخل
جاهز للاستخدام عبر تيليجرام
واجهة مستخدم مرئية سهلة الاستخدام
اختر خطة وكيل Hermes المناسبة لك
إدارة نيابة عنك
تشمل الخطة ما يلي:
إدارة نيابة عنك
تشمل الخطة ما يلي:
ما الذي يمكن أن يقدمه لك وكيل Hermes ؟
مساعد شخصي
حافظ على تنظيم المهام، والتذكيرات، والمحادثات. يتعلّم وكيلك كل ذلك ويتذكره.
مساعد برمجة
اكتب ونقّح الأخطاء بسرعة أكبر باستخدام وكيل يمكنه تعلّم قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك.
باحث
لخّص الموضوعات وقارن بين الخيارات مع الاحتفاظ بالسياق عبر الجلسات.
مساعد مبيعات
التقط العملاء المحتملين وقيّم الفرص على بنيتك التحتية الخاصة.
لماذا تبدأ مع Hermes المُدار على Hostinger؟
إعداد بنقرة واحدة
أرصدة AI مُثبتة مسبقًا
آمن افتراضيًا
جاهز للاستخدام عبر تيليجرام
واجهة مستخدم مرئية سهلة الاستخدام
إمكانية الوصول إلى Hermes Agent CLI
اختر طريقة تشغيل وكيل Hermes
الميزات الأساسية في وكيل Hermes
حلقة تعلم ذاتية التحسين
الذاكرة الدائمة
التواصل عبر منصات متعددة
أكثر من 200 نموذج LLM
جدولة المهام المُدمجة
الأسئلة الشائعة حول وكيل Hermes من Hostinger
هل أحتاج إلى أي معرفة تقنية لإعداد Hermes Agent؟
على الإطلاق. صُمّم Hermes المُدار للأشخاص الذين لم يسبق لهم التعامل مع الخوادم من قبل. ويتولى النشر بنقرة واحدة كل شيء، من بيئة الخادم إلى إعدادات الـ AI. ما عليك سوى النقر على نشر، وسيصبح مساعدك جاهزًا خلال دقائق. لا حاجة إلى برمجة، ولا إلى سطر أوامر، ولا إلى أي تعقيد تقني.
كيف تعمل أرصدة AI؟ وهل أحتاج إلى حسابات خارجية؟
تأتي أرصدتك مدمجة مسبقًا لتسهيل بدء الاستخدام - لا حاجة لحسابات خارجية أو مفاتيح API معقدة. ما عليك سوى شحن رصيدك مباشرةً من لوحة التحكم الخاصة بك وابدأ التشغيل الآلي فورًا. ومع ذلك، الخيار لك: يمكنك استخدام هذه الأرصدة المدمجة لأقصى قدر من البساطة أو ربط حساباتك الخارجية يدويًا من مزودين مثل OpenAI أو Anthropic عبر API إذا كنت تفضل ذلك.
هل بياناتي خاصة وآمنة؟
بالتأكيد. يعمل كل Hermes Agent داخل بيئة معزولة، مما يحافظ على خصوصية بياناتك ومحادثاتك بالكامل. ونؤمّن كل بيئة تشغيل لمنع الوصول غير المُصرّح به، كما نوفر بوابة أمان مُخصّصة بشكل افتراضي. وهكذا تحصل على حماية بمستوى احترافي من دون الحاجة إلى إعداد أي شيء بنفسك.
ما الفرق بين Hermes المُدار وHermes Agent على خادم VPS؟
يمنحك خادم VPS وصول root، لكنه يجعلك مسؤولًا عن الإعداد والأمان والتحديثات. أما Hermes المُدار، فيزيل هذا التعقيد. فنحن نتولى البنية التحتية، والتحديثات، والنسخ الاحتياطية، حتى تتمكن من التركيز على استخدام الـ AI الخاص بك، لا على إدارة الخادم. وإذا كنت تحتاج إلى تخصيص كامل للبيئة، فسيكون VPS هو الخيار الأنسب. أما في غير ذلك، فإن النسخة المُدارة هي الخيار الأفضل.
ما الذي يمكنني فعله باستخدام Hermes Agent المُدار؟
Hermes هو وكيل AI ذاتي التحسن يعمل 24/7، حتى عندما يكون حاسوبك المحمول مغلقًا. وعلى عكس الأدوات الثابتة، فهو يتضمن حلقة تعلّم ذاتي وذاكرة دائمة، ما يعني أنه يتعلم من الخبرة ويطوّر مهاراته أثناء استخدامك له. ويمكنك ربطه بتطبيقات مثل تليجرام لأتمتة المهام، وإدارة العملاء المحتملين، وتشغيل عمليات الأتمتة عبر المتصفح. فكّر فيه كأنه عضو رقمي في فريقك، لا ينام أبدًا، وتزداد قيمته بمرور الوقت.