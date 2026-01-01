Hermes Agent

أتمت المهام اليومية باستخدام وكيل Hermes

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

آمن افتراضيًا

احمِ وكيلك من خلال العزل المدمج، وتحديثات الأمان، والضمانات من اليوم الأول.

صيانة من دون تدخل

نتولى التحديثات، والنسخ الاحتياطية، وفحوصات التوافق، حتى يبقى وكيلك جاهزًا للاستخدام.

جاهز للاستخدام عبر تيليجرام

ابدأ الدردشة مع وكيلك فورًا، مع ربط تيليجرام مسبقًا.

واجهة مستخدم مرئية سهلة الاستخدام

أدِر Hermes Agent من خلال واجهة مرئية سهلة، من دون الحاجة إلى برمجة.

اختر خطة وكيل Hermes المناسبة لك

تم بالفعل إطلاق أكثر من 10,000 وكيل Hermes
خصم 75%
تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي
1,139
289/الشهر
ابدأ الآن
تتجدّد مقابل E£⁦569⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!

إدارة نيابة عنك

شغّل التطبيق الذي تختاره دون الحاجة إلى إعداد أو صيانة أو إدارة البنية التحتية.

تشمل الخطة ما يلي:

جاهز للاستخدام مباشرة
لا حاجة للصيانة
واجهة مرئية مضمنة
تم تضمين الوصول إلى واجهة سطر الأوامر
ميزة ربط تيليجرام مدمجة
تم تضمين اعتمادات الذكاء الاصطناعي
استخدم نقاط ChatGPT الخاصة بك
تضمن البحث على الويب
بريد إلكتروني وكيل مُعد مسبقًا
إدارة الأمان نيابةً عنك
خصم 75%
تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي
1,139
289/الشهر
ابدأ الآن
تتجدّد مقابل E£⁦569⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!

إدارة نيابة عنك

شغّل التطبيق الذي تختاره دون الحاجة إلى إعداد أو صيانة أو إدارة البنية التحتية.

تشمل الخطة ما يلي:

جاهز للاستخدام مباشرة
لا حاجة للصيانة
واجهة مرئية مضمنة
تم تضمين الوصول إلى واجهة سطر الأوامر
ميزة ربط تيليجرام مدمجة
تم تضمين اعتمادات الذكاء الاصطناعي
استخدم نقاط ChatGPT الخاصة بك
تضمن البحث على الويب
بريد إلكتروني وكيل مُعد مسبقًا
إدارة الأمان نيابةً عنك

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكن أن يقدمه لك وكيل Hermes ؟

مساعد شخصي

مساعد شخصي

حافظ على تنظيم المهام، والتذكيرات، والمحادثات. يتعلّم وكيلك كل ذلك ويتذكره.

مساعد برمجة

مساعد برمجة

اكتب ونقّح الأخطاء بسرعة أكبر باستخدام وكيل يمكنه تعلّم قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك.

باحث

باحث

لخّص الموضوعات وقارن بين الخيارات مع الاحتفاظ بالسياق عبر الجلسات.

مساعد مبيعات

مساعد مبيعات

التقط العملاء المحتملين وقيّم الفرص على بنيتك التحتية الخاصة.

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لماذا تبدأ مع Hermes المُدار على Hostinger؟

لماذا تبدأ مع Hermes المُدار على Hostinger؟

إعداد بنقرة واحدة

أطلق وكيلك المستقل على الفور، دون الحاجة إلى أي برمجة. إعدادنا المسبق ينقلك من التسجيل إلى الأتمتة بنقرة واحدة.
تجنب عناء واجهة برمجة التطبيقات (API). أدر وأعد شحن أرصدة AI مباشرة من لوحة التحكم الخاصة بك، من دون تسجيل لدى جهات خارجية، أو مفاتيح معقدة، أو ربط يدوي بعد التثبيت.
احمِ بياناتك من خلال العزل داخل حاويات مؤمّنة وبوابة أمان مخصصة تساعد على تقليل المخاطر الخارجية ومنع التغييرات غير المصرح بها منذ اليوم الأول.
ابدأ مراسلة وكيلك فورًا، مع دمج تيليجرام منذ اليوم الأول ومن دون الحاجة إلى webhooks أو إعداد API.
إدارة والتفاعل مع وكيل Hermes من خلال واجهة مرئية، دون الحاجة إلى برمجة.
احتفظ بتحكم المطور عندما تحتاج إليه. استخدم Hermes CLI لتشغيل نصوص مخصصة أو التعمق أكثر في منصتك المُدارة.
ابدأ الآن

اختر طريقة تشغيل وكيل Hermes

اختر الاستضافة المُدارة لإعداد أسهل ومن دون صيانة، أو VPS لتحكم كامل وإمكانية تخصيص أكبر.
وكيل Hermes المُدار
وكيل Hermes على خادم VPS

الإعداد

إعداد بنقرة واحدة
قالب مثبت مسبقًا، جاهز للإطلاق

أرصدة AI

مُدمج وجاهز للاستخدام
مُدمج وجاهز للاستخدام

منصّات المراسلة

اقتران تليجرام مُدمج
الاتصال عبر الطرفية

التحكّم

واجهة ويب، وصول كامل إلى الطرفية
وصول root كامل، وتحكم تام في الخادم

الأمان

SSL والتحديثات وجدار الحماية، نديرها نحن
جدار الحماية وحماية DDoS، بإدارة ذاتية
ابدأ الآنابدأ الآن

الميزات الأساسية في وكيل Hermes

الميزات الأساسية في وكيل Hermes

حلقة تعلم ذاتية التحسين

ينشئ المهارات ويطوّرها من كل تفاعل، مما يبني قاعدة قدرات تتحسن بمرور الوقت.
يحتفظ بالمهارات، وسجل الجلسات، والذاكرة عبر إعادة التشغيل والترقيات، حتى تنتقل المعرفة عبر عمليات النشر.
اتصل بتيليجرام، وديسكورد، وسلاك، وواتساب، وسيجنال، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني في نفس الوقت، دون إدارة روبوتات منفصلة.
استخدم OpenRouter، أو اتصل مباشرة بـ Anthropic وOpenAI ونقاط وصول مخصصة للوصول المرن إلى النماذج.
أتمت المهام المتكررة باستخدام مجدول cron المدمج، وشغّل مسارات عمل متوازية بدعم الوكلاء الفرعيين.

أطلق وكيل Hermes اليوم

جرّبه من دون مخاطرة بفضل ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

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الأسئلة الشائعة حول وكيل Hermes من Hostinger

اعثر على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعًا حول وكيل Hermes المُدار من Hostinger.

على الإطلاق. صُمّم Hermes المُدار للأشخاص الذين لم يسبق لهم التعامل مع الخوادم من قبل. ويتولى النشر بنقرة واحدة كل شيء، من بيئة الخادم إلى إعدادات الـ AI. ما عليك سوى النقر على نشر، وسيصبح مساعدك جاهزًا خلال دقائق. لا حاجة إلى برمجة، ولا إلى سطر أوامر، ولا إلى أي تعقيد تقني.

تأتي أرصدتك مدمجة مسبقًا لتسهيل بدء الاستخدام - لا حاجة لحسابات خارجية أو مفاتيح API معقدة. ما عليك سوى شحن رصيدك مباشرةً من لوحة التحكم الخاصة بك وابدأ التشغيل الآلي فورًا. ومع ذلك، الخيار لك: يمكنك استخدام هذه الأرصدة المدمجة لأقصى قدر من البساطة أو ربط حساباتك الخارجية يدويًا من مزودين مثل OpenAI أو Anthropic عبر API إذا كنت تفضل ذلك.

بالتأكيد. يعمل كل Hermes Agent داخل بيئة معزولة، مما يحافظ على خصوصية بياناتك ومحادثاتك بالكامل. ونؤمّن كل بيئة تشغيل لمنع الوصول غير المُصرّح به، كما نوفر بوابة أمان مُخصّصة بشكل افتراضي. وهكذا تحصل على حماية بمستوى احترافي من دون الحاجة إلى إعداد أي شيء بنفسك.

يمنحك خادم VPS وصول root، لكنه يجعلك مسؤولًا عن الإعداد والأمان والتحديثات. أما Hermes المُدار، فيزيل هذا التعقيد. فنحن نتولى البنية التحتية، والتحديثات، والنسخ الاحتياطية، حتى تتمكن من التركيز على استخدام الـ AI الخاص بك، لا على إدارة الخادم. وإذا كنت تحتاج إلى تخصيص كامل للبيئة، فسيكون VPS هو الخيار الأنسب. أما في غير ذلك، فإن النسخة المُدارة هي الخيار الأفضل.

Hermes هو وكيل AI ذاتي التحسن يعمل 24/7، حتى عندما يكون حاسوبك المحمول مغلقًا. وعلى عكس الأدوات الثابتة، فهو يتضمن حلقة تعلّم ذاتي وذاكرة دائمة، ما يعني أنه يتعلم من الخبرة ويطوّر مهاراته أثناء استخدامك له. ويمكنك ربطه بتطبيقات مثل تليجرام لأتمتة المهام، وإدارة العملاء المحتملين، وتشغيل عمليات الأتمتة عبر المتصفح. فكّر فيه كأنه عضو رقمي في فريقك، لا ينام أبدًا، وتزداد قيمته بمرور الوقت.

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