إعداد فوري
بدون صيانة
أدوات مُدمجة
اختر خطتك
إدارة نيابة عنك
تشمل الخطة ما يلي:
إدارة نيابة عنك
تشمل الخطة ما يلي:
انشر OpenClaw في 3 خطوات سهلة
ثبّت OpenClaw بنقرة واحدة
اختر المكان الذي تفضل الدردشة فيه
OpenClaw جاهز للاستخدام
وكيل واحد، وإمكانات لا تنتهي.
مساعد شخصي لزيادة الإنتاجية
مساعد مبيعات
مُساعد برمجة
باحث
مخطط منصات التواصل الاجتماعي
أخصائي دعم
OpenClaw مع Hostinger مقابل مزودين آخرين
لماذا تختار Hostinger لاستضافة OpenClaw؟
إعداد بنقرة واحدة
أرصدة AI جاهزة للاستخدام مباشرة
خاص وآمن
تم إعداده واختباره من أجلك
يعمل 24/7
لدى AI الخاص بك صندوق وارد مُخصّص له
هل ترغب في التعمق أكثر في برنامج OpenClaw؟
إعداد برنامج OpenClaw بالطريقة الصحيحة (ما لا يخبرك به أحد)
دليل OpenClaw + WordPress: لقد جربته والإمكانيات لا حدود لها!
أفضل 5 حالات استخدام لبرنامج OpenClaw (لقد جربتها جميعاً!)
الأسئلة الشائعة حول OpenClaw Hostinger
هل أحتاج إلى أي معرفة تقنية لإعداد OpenClaw؟
على الإطلاق. صُمّم OpenClaw بنقرة واحدة للأشخاص الذين لم يسبق لهم التعامل مع الخوادم من قبل. يتولى النشر بنقرة واحدة عملية التثبيت بالكامل، من إعداد بيئة الخادم إلى تهيئة AI. ما عليك سوى اختيار خطتك والنقر على نشر، وسيصبح مساعدك الشخصي المدعوم بالـ AI جاهزًا خلال دقائق. دون برمجة ودون استخدام سطر الأوامر ودون لوحات تحكم معقدة.
كيف تعمل أرصدة AI، وهل أحتاج إلى إعداد حسابات خارجية؟
تكون أرصدة AI مُدمجة وجاهزة للاستخدام مباشرة. وعلى عكس إعداد OpenClaw القياسي، لن تحتاج إلى إنشاء حسابات لدى مزودي AI مثل OpenAI أو Anthropic أو إنشاء مفاتيح API أو التعامل مع أي إعدادات تقنية. ما عليك سوى شراء الأرصدة من لوحة تحكم Hostinger، وسيعمل مساعدك فورًا. وعند الحاجة إلى المزيد، اشحن الأرصدة مباشرة من لوحة التحكم نفسها، بهذه البساطة.
هل بياناتي خاصة وآمنة؟
بالتأكيد. تعمل كل نسخة من OpenClaw داخل بيئة معزولة خاصة بها، مما يعني أن بياناتك ومحادثاتك منفصلة تمامًا عن المستخدمين الآخرين. ونؤمّن كل بيئة تشغيل لمنع الوصول غير المصرح به أو التغييرات الخارجية، كما تأتي كل نسخة مزودة تلقائيًا ببوابة أمان مُخصّصة وعالية التعقيد. وتحصل بذلك على حماية بمستوى احترافي، من دون الحاجة إلى إعداد أي شيء بنفسك.
ما الفرق بين OpenClaw بنقرة واحدة وتشغيل OpenClaw على خادم VPS؟
مع خادم VPS، تحصل على صلاحيات root كاملة وتحكم تام بالخادم، لكن هذا يعني أيضًا أنك تتحمل مسؤولية الإعداد والتحديثات والأمان. يزيل OpenClaw بنقرة واحدة كل هذا التعقيد. نتولى البنية التحتية، ونحافظ على مثيلك على أحدث إصدار مستقر، ونضيف طبقات أمان إضافية، لتتمكن من التركيز بالكامل على استخدام مساعد AI الشخصي بدلًا من إدارة خادم. وإذا كنت مطورًا وتحتاج إلى تخصيص كامل، فإن خطط VPS لـ OpenClaw ستكون الأنسب لك.
ما الذي يمكنني فعله فعلياً باستخدام OpenClaw؟
OpenClaw هو مساعدك الشخصي المدعوم بالـ AI الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى عندما يكون الكمبيوتر المحمول مغلقًا. يمكنك ربطه بتطبيقات المراسلة المفضلة لديك، بما في ذلك WhatsApp وTelegram وSlack وDiscord، واستخدامه لأتمتة المهام اليومية، وإدارة المحادثات عبر المنصات، والتعامل مع العملاء المحتملين، وتشغيل أتمتة المتصفح، وغيرها المزيد. اعتبره عضوًا رقميًا في فريقك لا ينام أبدًا وجاهز دائمًا للمساعدة.