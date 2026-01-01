OpenClaw

وكيل AI مُخصّص لك، خاص، يعمل دائمًا، ويصبح جاهزًا خلال 60 ثانية.

انشره مرة واحدة، وسيتولى مهامك اليومية على مدار الساعة، حتى أثناء نومك.
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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

إعداد فوري

يتميّز OpenClaw بسهولة فائقة في التثبيت، مما يجعل وكلاء AI في متناول الجميع. من دون مصطلحات معقدة، ومن دون تعقيد، فقط طريق سريع إلى أول عملية أتمتة.

بدون صيانة

يتولى OpenClaw المُدار جميع مهام الأمان والتحديثات والنسخ الاحتياطية. وتبقى وكلاء AI الخاصة بك قيد التشغيل 24/7، من دون أي تدخل يدوي.

أدوات مُدمجة

يوفّر OpenClaw كل ما تحتاج إليه للانطلاق بسهولة، بما في ذلك نماذج AI، وتصفح الويب، وصندوق بريد وكيل، وكلها مُدمجة.

اختر خطتك

تم بالفعل نشر أكثر من 100,000 وكيل
خصم 75%
تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي
1,139
289/الشهر
ابدأ الآن
تتجدّد مقابل E£⁦569⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!

إدارة نيابة عنك

شغّل التطبيق الذي تختاره دون الحاجة إلى إعداد أو صيانة أو إدارة البنية التحتية.

تشمل الخطة ما يلي:

جاهز للاستخدام مباشرة
لا حاجة للصيانة
واجهة مرئية مضمنة
تم تضمين الوصول إلى واجهة سطر الأوامر
ميزة ربط تيليجرام مدمجة
تم تضمين اعتمادات الذكاء الاصطناعي
استخدم نقاط ChatGPT الخاصة بك
تضمن البحث على الويب
بريد إلكتروني وكيل مُعد مسبقًا
إدارة الأمان نيابةً عنك
خصم 75%
تطبيقات أتمتة الذكاء الاصطناعي
1,139
289/الشهر
ابدأ الآن
تتجدّد مقابل E£⁦569⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!

إدارة نيابة عنك

شغّل التطبيق الذي تختاره دون الحاجة إلى إعداد أو صيانة أو إدارة البنية التحتية.

تشمل الخطة ما يلي:

جاهز للاستخدام مباشرة
لا حاجة للصيانة
واجهة مرئية مضمنة
تم تضمين الوصول إلى واجهة سطر الأوامر
ميزة ربط تيليجرام مدمجة
تم تضمين اعتمادات الذكاء الاصطناعي
استخدم نقاط ChatGPT الخاصة بك
تضمن البحث على الويب
بريد إلكتروني وكيل مُعد مسبقًا
إدارة الأمان نيابةً عنك

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

انشر OpenClaw في 3 خطوات سهلة

قد يستغرق إعداد OpenClaw يدويًا عدّة ساعات. أما مع Hostinger، فيمكنك تشغيله فورًا، دون الحاجة إلى تعلّم أي شيء جديد.

ثبّت OpenClaw بنقرة واحدة

ابدأ خطتك، وسنتولى الإعداد تلقائيًا. لا تحتاج إلى أي خبرة تقنية.

اختر المكان الذي تفضل الدردشة فيه

اتصل عبر تليجرام أو واتساب وابدأ المحادثة مع مساعد AI خلال ثوانٍ.

OpenClaw جاهز للاستخدام

لا حاجة إلى أي إعدادات إضافية، فمساعد OpenClaw AI جاهز ليبدأ العمل.
ابدأ الآن

وكيل واحد، وإمكانات لا تنتهي.

مساعد شخصي لزيادة الإنتاجية

ربطت إحدى المؤسِسات iMessage وGoogle Calendar. وأصبح الآن ينظّم رسائلها، ويعيد جدولة الاجتماعات،وتقديم ملخص لها كل صباح.

مساعد مبيعات

ربط أحد المستشارين الوكيل بـ Telegram. فأصبح يؤهل العملاء المحتملين، ويسجل جهات الاتصال، ويصيغ رسائل المتابعة تلقائيًا.

مُساعد برمجة

أعدّ فريق تطوير وكيلًا لمراجعة الكود خلال 5 دقائق. يكتشف الأخطاء، ويقترح تحسينات على الكود، وقلّص زمن معالجة طلبات دمج الكود من ساعات إلى دقائق.

باحث

تطلب مديرة منتج من وكيلها مقارنة الأدوات قبل كل قرار يخص المورّدين. فيقدّم لها خلاصة واضحة للفروق بينها، ويبرز تفاصيل الأسعار، مما يختصر عليها ساعات من البحث المتعمق.

مخطط منصات التواصل الاجتماعي

منح منشئ محتوى لـ OpenClaw إمكانية الوصول إلى مجلد مسوداته. يحوّل OpenClaw الملاحظات الأولية إلى منشورات جاهزة، ويجدولها للنشر في الوقت المحدد. لا مزيد من الصباحات التي تبدأ أمام صفحة فارغة.

أخصائي دعم

وجّه فريق تجارة إلكترونية دعم Discord عبر OpenClaw. وأصبح الآن يتعامل مع 60% من التذاكر قبل أن يطّلع عليها أي شخص.

OpenClaw مع Hostinger مقابل مزودين آخرين

ما الفرق بين OpenClaw من Hostinger والمنافسين؟ نركّز على البساطة لتستمتع بوكيل AI الخاص بك خلال ثوانٍ.
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مُزَوِّد خدمة آخر
جاهز في ثوانٍ
التثبيت اليدوي وإعداد البيئة
لا حاجة لأي إعدادات
يتطلب مفاتيح API
رصيد الذكاء الاصطناعي مثبت مسبقًا
يلزم وجود حسابات API خارجية
إدارة الوكلاء المرئيين
لا
البنية التحتية المُدارة
إدارة ذاتية
دعم فني متخصص على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
لا
تكامل القنوات بنقرة واحدة
نعم
ابدأ الآن

لماذا تختار Hostinger لاستضافة OpenClaw؟

إعداد بنقرة واحدة

شغّل OpenClaw فورًا. دون إعدادات يدوية أو تهيئة معقدة.

أرصدة AI جاهزة للاستخدام مباشرة

يستخدم مساعدو AI أرصدة لإنشاء الردود وإكمال المهام. لقد أضفناها لك بالفعل، لتتمكن من البدء في استخدام OpenClaw على الفور.

خاص وآمن

يعمل OpenClaw على مساحة خاصة، لذا تبقى بياناتك وسجلات الدردشة خاصة.

تم إعداده واختباره من أجلك

تحصل على إصدار ثابت وموثوق من OpenClaw منذ البداية. نحن نتولى الاختبار وضمان التوافق.

يعمل 24/7

يبقى مساعد OpenClaw متصلًا على مدار الساعة، ويتولى المهام والمحادثات حتى عندما تكون غير متصل بالإنترنت.

لدى AI الخاص بك صندوق وارد مُخصّص له

بدلًا من استخدام بريدك الإلكتروني الشخصي، يمكنك اختيار صندوق بريد مُخصّص لـ OpenClaw لتعزيز الأمان.

هل ترغب في التعمق أكثر في برنامج OpenClaw؟

إعداد برنامج OpenClaw بالطريقة الصحيحة (ما لا يخبرك به أحد)

دليل OpenClaw + WordPress: لقد جربته والإمكانيات لا حدود لها!

أفضل 5 حالات استخدام لبرنامج OpenClaw (لقد جربتها جميعاً!)

عرض الكل

ابدأ باستخدام OpenClaw اليوم

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.
ابدأ الآن
ابدأ باستخدام OpenClaw اليوم

الأسئلة الشائعة حول OpenClaw Hostinger

اعثر على إجابات لأكثر الأسئلة شيوعاً حول OpenClaw بنقرة واحدة.

على الإطلاق. صُمّم OpenClaw بنقرة واحدة للأشخاص الذين لم يسبق لهم التعامل مع الخوادم من قبل. يتولى النشر بنقرة واحدة عملية التثبيت بالكامل، من إعداد بيئة الخادم إلى تهيئة AI. ما عليك سوى اختيار خطتك والنقر على نشر، وسيصبح مساعدك الشخصي المدعوم بالـ AI جاهزًا خلال دقائق. دون برمجة ودون استخدام سطر الأوامر ودون لوحات تحكم معقدة.

تكون أرصدة AI مُدمجة وجاهزة للاستخدام مباشرة. وعلى عكس إعداد OpenClaw القياسي، لن تحتاج إلى إنشاء حسابات لدى مزودي AI مثل OpenAI أو Anthropic أو إنشاء مفاتيح API أو التعامل مع أي إعدادات تقنية. ما عليك سوى شراء الأرصدة من لوحة تحكم Hostinger، وسيعمل مساعدك فورًا. وعند الحاجة إلى المزيد، اشحن الأرصدة مباشرة من لوحة التحكم نفسها، بهذه البساطة.

بالتأكيد. تعمل كل نسخة من OpenClaw داخل بيئة معزولة خاصة بها، مما يعني أن بياناتك ومحادثاتك منفصلة تمامًا عن المستخدمين الآخرين. ونؤمّن كل بيئة تشغيل لمنع الوصول غير المصرح به أو التغييرات الخارجية، كما تأتي كل نسخة مزودة تلقائيًا ببوابة أمان مُخصّصة وعالية التعقيد. وتحصل بذلك على حماية بمستوى احترافي، من دون الحاجة إلى إعداد أي شيء بنفسك.

مع خادم VPS، تحصل على صلاحيات root كاملة وتحكم تام بالخادم، لكن هذا يعني أيضًا أنك تتحمل مسؤولية الإعداد والتحديثات والأمان. يزيل OpenClaw بنقرة واحدة كل هذا التعقيد. نتولى البنية التحتية، ونحافظ على مثيلك على أحدث إصدار مستقر، ونضيف طبقات أمان إضافية، لتتمكن من التركيز بالكامل على استخدام مساعد AI الشخصي بدلًا من إدارة خادم. وإذا كنت مطورًا وتحتاج إلى تخصيص كامل، فإن خطط VPS لـ OpenClaw ستكون الأنسب لك.

OpenClaw هو مساعدك الشخصي المدعوم بالـ AI الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى عندما يكون الكمبيوتر المحمول مغلقًا. يمكنك ربطه بتطبيقات المراسلة المفضلة لديك، بما في ذلك WhatsApp وTelegram وSlack وDiscord، واستخدامه لأتمتة المهام اليومية، وإدارة المحادثات عبر المنصات، والتعامل مع العملاء المحتملين، وتشغيل أتمتة المتصفح، وغيرها المزيد. اعتبره عضوًا رقميًا في فريقك لا ينام أبدًا وجاهز دائمًا للمساعدة.

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