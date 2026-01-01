OpenClaw هي منصة مساعد ذكاء اصطناعي شخصي مستضافة ذاتيًا تتصل بقنوات المراسلة التي تستخدمها بالفعل — واتساب، تيليجرام، سلاك، ديسكورد، جوجل شات، سيجنال، آي ماسج، ومايكروسوفت تيمز — من خلال بوابة واحدة تعمل على بنيتك التحتية الخاصة. على عكس المساعدين المستندين إلى السحابة، يحافظ OpenClaw على جميع المحادثات والسياق والبيانات تحت سيطرتك مع بقائه متاحًا دائمًا عبر كل منصة.

تدعم بنية البوابة العديد من مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي بما في ذلك Anthropic Claude و OpenAI، لتختار النموذج الذي يناسب كل مهمة. تعني إمكانيات الصوت، وأتمتة المتصفح، ومنصة المهارات القابلة للتوسيع أن OpenClaw يمكنه التعامل مع كل شيء بدءًا من الردود السريعة على الرسائل وصولاً إلى مهام سير العمل المؤتمتة المعقدة.