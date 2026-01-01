نشر OpenClaw بتثبيت بنقرة واحدة.
مساعد ذكاء اصطناعي شخصي يعمل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مع تحكم موحد عبر واتساب، تيليجرام، سلاك، ديسكورد، والمزيد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenClaw؟
OpenClaw هي منصة مساعد ذكاء اصطناعي شخصي مستضافة ذاتيًا تتصل بقنوات المراسلة التي تستخدمها بالفعل — واتساب، تيليجرام، سلاك، ديسكورد، جوجل شات، سيجنال، آي ماسج، ومايكروسوفت تيمز — من خلال بوابة واحدة تعمل على بنيتك التحتية الخاصة. على عكس المساعدين المستندين إلى السحابة، يحافظ OpenClaw على جميع المحادثات والسياق والبيانات تحت سيطرتك مع بقائه متاحًا دائمًا عبر كل منصة.
تدعم بنية البوابة العديد من مزودي نماذج الذكاء الاصطناعي بما في ذلك Anthropic Claude و OpenAI، لتختار النموذج الذي يناسب كل مهمة. تعني إمكانيات الصوت، وأتمتة المتصفح، ومنصة المهارات القابلة للتوسيع أن OpenClaw يمكنه التعامل مع كل شيء بدءًا من الردود السريعة على الرسائل وصولاً إلى مهام سير العمل المؤتمتة المعقدة.
الميزات الأساسية في OpenClaw
المراسلة متعددة القنوات
مساعد واحد يمكن الوصول إليه عبر واتساب، تيليجرام، سلاك، ديسكورد، و10 منصات أخرى من بوابة واحدة.
مقدمو خدمات ذكاء اصطناعي متعددون
التبديل بين أنثروبيك كلود، أوبن إيه آي جي بي تي، جوجل جيميني، ونماذج أخرى حسب المهمة المطلوبة.
التحكم الصوتي والمتصفح
وضع التحدث الدائم التشغيل وأتمتة كروم المخصصة تتيح التفاعلات الصوتية وتنفيذ المهام المستندة إلى الويب.
لوحة تفاعلية
تتيح مساحات العمل المرئية التي يديرها الوكيل للمساعد عرض واجهات تفاعلية غنية تتجاوز الردود النصية العادية.
منصة مهارات قابلة للتوسيع
أضف مهارات مجمعة أو مُدارة أو مخصصة على مستوى مساحة العمل لتوسيع ما يمكن لمساعدك فعله دون إعادة البناء من الصفر.
لماذا تشغّل OpenClaw على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.