Hostinger التجارة الإلكترونية
بِع في كل مكان. أدر كل شيء في مكان واحد.
اربط منتجاتك وطلباتك ومخزونك وقنوات مبيعاتك في لوحة تحكم واحدة بسيطة
ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا
قصص من شركات مثل شركتك
ابدأ البيع في أقل من 3 دقائق
سمِّ عملك
تحويل صور المنتج إلى قوائم
وصّل كل الطرق اللي بتبيع بيها
توسع إلى طرق جديدة للبيع
منصة واحدة لكل نوع منتج
بع حيث يتسوق العملاء
أنشئ متجرك الإلكتروني باستخدام Horizons أو Website Builder، أو شارك رابطًا سريعًا وابدأ البيع فورًا.
أدِرْه من لوحة تحكم واحدة
أدِرها من لوحة تحكم واحدة. أدِر العديد من أعمال التجارة الإلكترونية وأضف المزيد من طرق البيع مع نموك.
ادفع رسوم معاملات 0%
اقبل أكثر من 100 طريقة دفع، واحتفظ بما تكسبه. لا يأخذ Hostinger أي نسبة من مبيعاتك.
تسليم فوري
إرسال المنتجات الرقمية للعملاء تلقائيًا بعد الشراء.
بِع حيث يتسوق عملاؤك
بيع من خلال الروابط السريعة
بيع على موقعك الإلكتروني
البيع على وسائل التواصل الاجتماعي
قنوات بيع مخصصة
بغض النظر عن نقطة انطلاقك، هناك خطة لذلك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
يمكنك الإلغاء متى أردت
دعم 24/7
ميزات Starter:
كل شيء في Starter، بالإضافة إلى
كل شيء في Growth، بالإضافة إلى:
ميزات Starter:
كل شيء في Starter، بالإضافة إلى
كل شيء في Growth، بالإضافة إلى:
اعمل بسرعة أكبر باستخدام أدوات AI للتجارة الإلكترونية
احصل على المساعدة واتخذ إجراءً في ثوانٍ
كودي هو مساعدك الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمتوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. اطلب منه تحديث الأسعار، إطلاق تخفيضات سريعة، إصلاح تحسين محركات البحث (SEO)، والمساعدة في مهام العمل اليومية في ثوانٍ، دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
لوحة تحكم واحدة لتنمية أعمالك
اجعل العثور عليك على الإنترنت
اعرف ما هو رائج
أعد المتسوقين
Haralabos Lukatos
تتمتع هذه الشركة بميزات رائعة سهلة الاستخدام في وضع تحرير الموقع الإلكتروني. وأيضًا عند إضافة متجر إلكتروني، تكون الخطوات بسيطة وخالية من الإجهاد.
Mitul
الخوادم سريعة بشكل لا يصدق - يتم تحميل موقع التجارة الإلكترونية الخاص بي في 1.8 ثانية باستمرار. لوحة تحكم hPanel الخاصة بهم بديهية وتجعل إدارة المواقع بسيطة، حتى للمبتدئين.
بِع في كل مكان، وكل شيء مترابط.
الأسئلة الشائعة حول التجارة الإلكترونية من Hostinger
ما هو Hostinger Ecommerce؟
Hostinger Ecommerce هي منصة متكاملة لإدارة الأعمال تركز على التجارة الإلكترونية أولاً، وتمنحك التحكم الكامل في عملك التجاري عبر الإنترنت من لوحة تحكم واحدة.
على عكس المنصات التقليدية التي تبدأ بالموقع الإلكتروني، تبدأ Hostinger Ecommerce بعملك التجاري – حيث تقوم بإعداد منتجاتك ومدفوعاتك وعملياتك أولاً، ثم تختار أين وكيف تبيع – سواء كان ذلك عبر موقعك الإلكتروني الخاص، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو الأسواق الإلكترونية، أو عبر رابط بسيط قابل للمشاركة. لا ترتبط Hostinger Ecommerce بواجهة متجر واحدة، لذا يمكن لعملك أن ينمو أينما كان عملاؤك.
لمن صُمِّم حل Hostinger للتجارة الإلكترونية؟
صُمم Hostinger Ecommerce للبائعين في كل مرحلة – بدءًا من بيعتك الأولى وصولاً إلى إدارة عمل تجاري متعدد القنوات.
- البائعون لأول مرة. هل ترغب في البيع عبر الإنترنت دون عناء تقني أو إضافات مكلفة؟ ستكون جاهزًا للعمل في دقائق، دون الحاجة إلى خبرة سابقة.
- البائعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت تبيع حاليًا عبر رسائل Instagram المباشرة أو WhatsApp أو TikTok، يمنحك Hostinger Ecommerce إعداد متجر مناسب — بسيط وسريع وخالٍ من التعقيد.
- البائعون متعددو القنوات. هل تبيع بالفعل في أماكن متعددة وتعبت من التعامل مع أدوات منفصلة؟ يجمع Hostinger Ecommerce منتجاتك ومخزونك وطلباتك في لوحة تحكم واحدة.
لا تتطلب مهارات تقنية. سمِّ عملك، أضف منتجك الأول، أعدّ طرق الدفع، واختر كيف تريد البيع – سواء كان ذلك عبر موقعك الإلكتروني الخاص، أو متجر موجود، أو مجرد رابط قابل للمشاركة. الأدوات موجودة للتعامل مع المهام الشاقة، حتى تتمكن من التركيز على تنمية عملك.
هل أحتاج إلى موقع إلكتروني للبدء بالبيع؟
لا – وهذا ما يجعل Hostinger Ecommerce مختلفًا. يمكنك البدء في البيع فورًا عن طريق إنشاء رابط منتج سريع – وهو عنوان URL بسيط وقابل للمشاركة يأخذ العملاء مباشرة إلى منتجك، دون الحاجة إلى موقع ويب. شاركه على واتساب أو إنستغرام أو أي قناة أخرى تستخدمها بالفعل. عندما تكون مستعدًا لإضافة موقع ويب أو ربط قنوات بيع إضافية، فإن هذا الخيار متاح دائمًا.
كيف أنشئ متجراً إلكترونياً مع Hostinger؟
لديك ثلاث طرق لإنشاء متجرك – اختر الأنسب لك، دون الحاجة إلى أي برمجة.
- منشئ مواقع التجارة الإلكترونية بالسحب والإفلات. ما عليك سوى وصف عملك للذكاء الاصطناعي وستحصل على موقع إلكتروني جاهز في ثوانٍ – ثم خصصه ليناسبك عن طريق سحب العناصر وإفلاتها في مكانها.
- أنشئ متجرك الإلكتروني بـ "Vibe code" مع Horizons. أنشئ متجرك من خلال الدردشة. صف رؤيتك، وحسّنها في المحادثة – فالذكاء الاصطناعي يبني كل شيء لك.
- قوالب مواقع التجارة الإلكترونية. هل تفضل البدء بسرعة؟ اختر من مكتبة قوالب التجارة الإلكترونية الجاهزة – اختر واحدًا يناسب علامتك التجارية وخصصه ليصبح ملكك حقًا.
هل يمكنني استخدام Hostinger Ecommerce إذا كان لدي موقع إلكتروني بالفعل؟
نعم. تخيل Hostinger Ecommerce كالمطبخ الذي يدعم مطعمك – فهو يتعامل مع منتجاتك ومخزونك وطلباتك خلف الكواليس، بينما موقعك الإلكتروني هو مجرد إحدى غرف الطعام التي يدخلها العملاء. اربط موقعك الإلكتروني الحالي – سواء كان مبنيًا باستخدام Hostinger Website Builder، أو Horizons vibe coding builder، أو WordPress، أو أي منصة أخرى – وكل شيء يعمل من نفس المكان. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من قنوات البيع بجانب موقعك الحالي دون البدء من الصفر.
هل يمكنني إدارة قنوات بيع متعددة؟
نعم. هذه إحدى أكبر مزايا التجارة الإلكترونية من Hostinger. سواء كنت تبيع على موقعك الإلكتروني، TikTok، Instagram، أو في سوق مثل Etsy أو Amazon، فإنه يوفر لك إدارة مخزون مركزية لجميع متاجرك – مما يعني أن منتجاتك ومخزونك وطلباتك تُدار جميعها من لوحة تحكم واحدة. لا مزيد من التبديل بين الأدوات أو القلق بشأن عدم تزامن المخزون.
ماذا يمكنني أن أبيع مع Hostinger Ecommerce؟
أي شيء تقريبًا. المنتجات المادية، التنزيلات الرقمية (مثل الكتب الإلكترونية أو الموسيقى أو القوالب)، الخدمات التي تتطلب حجوزات، سلع الطباعة عند الطلب، والعروض القائمة على الاشتراك. مهما كان نموذج عملك، هناك خطة مصممة خصيصًا له.
لست متأكدًا مما ستبيعه بعد؟ لقد أعددنا قائمة بـ أفكار المنتجات الشائعة لمساعدتك في العثور على تخصصك.
هل هناك أي رسوم معاملات؟
لا شيء. تحتفظ بنسبة 100% مما تكسبه. لا تفرض Hostinger Ecommerce أي رسوم معاملات على المنصة، لذا سواء كنت تعالج أول عملية بيع لك أو الألف، فكل دولار يذهب إليك مباشرةً.
ما هي وسائل الدفع المتاحة لعملائي؟
يمكنك قبول أكثر من 100 طريقة دفع عالميًا، بما في ذلك Stripe (Visa، Mastercard، Apple Pay، و Google Pay)، و PayPal، و RazorPay، و Alipay – كل ذلك مع تجربة دفع آمنة ومتكاملة.
كيف يعمل الشحن؟
بالنسبة للمنتجات المادية، يمكنك ربط Shippo لأتمتة عملية التنفيذ بأكملها – طباعة الملصقات في ثوانٍ، وتقديم تتبع في الوقت الفعلي، والشحن مع أكثر من 40 شركة نقل بما في ذلك DHL وFedEx وUPS. أما بالنسبة للمنتجات المطبوعة حسب الطلب، فتتولى Printful الإنتاج والشحن تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب.