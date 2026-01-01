Hostinger التجارة الإلكترونية

بِع في كل مكان. أدر كل شيء في مكان واحد.

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اختر اسم متجرك وأنشئ عملك التجاري الإلكتروني في دقائق.
تحويل صور المنتج إلى قوائم

تحويل صور المنتج إلى قوائم

حمّل صورة منتج، ويساعد الذكاء الاصطناعي في كتابة الوصف، واقتراح الأسعار، وتجهيز منتجك للبيع بشكل أسرع.
وصّل كل الطرق اللي بتبيع بيها

وصّل كل الطرق اللي بتبيع بيها

استقبل المدفوعات عبر موقعك الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والروابط السريعة، دون الحاجة للتبديل بين الأدوات.
توسع إلى طرق جديدة للبيع

توسع إلى طرق جديدة للبيع

أضف المزيد من الطرق للوصول إلى العملاء مع نمو أعمالك، مع الحفاظ على ترابط المنتجات والطلبات والعمليات.
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أنشئ متجرك الإلكتروني باستخدام Horizons أو Website Builder، أو شارك رابطًا سريعًا وابدأ البيع فورًا.

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أدِرها من لوحة تحكم واحدة. أدِر العديد من أعمال التجارة الإلكترونية وأضف المزيد من طرق البيع مع نموك.

أدِرْه من لوحة تحكم واحدة

ادفع رسوم معاملات 0%

اقبل أكثر من 100 طريقة دفع، واحتفظ بما تكسبه. لا يأخذ Hostinger أي نسبة من مبيعاتك.

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إرسال المنتجات الرقمية للعملاء تلقائيًا بعد الشراء.

تسليم فوري
بِع حيث يتسوق عملاؤك

بِع حيث يتسوق عملاؤك

بيع من خلال الروابط السريعة

أنشئ روابط سريعة لمنتجاتك وشاركها في الرسائل المباشرة أو رسائل البريد الإلكتروني أو تطبيقات الدردشة أو المنشورات الاجتماعية.

بيع على موقعك الإلكتروني

أنشئ متجرًا إلكترونيًا ذا علامة تجارية باستخدام Horizons أو Website Builder، حيث يمكن للعملاء اكتشاف منتجاتك والشراء مباشرة.
قريبًا

البيع على وسائل التواصل الاجتماعي

تواصل مع متاجر تيك توك، ميتا، ومنصات اجتماعية أخرى مع توفر عمليات التكامل.

قنوات بيع مخصصة

أنشئ واجهات متاجر مخصصة، واربط أدواتك المفضلة، ووسّع نطاق عملك باستخدام منصة تجارة إلكترونية مفتوحة.

بغض النظر عن نقطة انطلاقك، هناك خطة لذلك

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

دعم 24/7

خصم 25%
Starter
للبائعين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحتاجون إلى طريقة سريعة ومنخفضة التكلفة لبدء تلقي الطلبات.
199
149 /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل E£1,788 (السعر العادي E£2,388). يتم التجديد بسعر E£149/الشهر.
بِع ما يصل إلى 5 منتج

ميزات Starter:

بيع المنتجات المادية والرقمية
اقبل أكثر من 100 طريقة دفع آمنة
ادفع 0% رسوم معاملات Hostinger
إنشاء أوصاف المنتجات وأسعار مقترحة من الصور باستخدام AI
أنشئ روابط دفع باستخدام Hostinger.store
احصل على دعم الشات بوت من كودي
الأكثر شهرة
خصم 49%
Growth
للبائعين الذين يبنون أعمالاً ذات علامة تجارية عبر متاجر ومواقع إلكترونية متعددة.
809
409 /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل E£4,908 (السعر العادي E£9,708). يتم التجديد بسعر E£609/الشهر.
بِع ما يصل إلى 300 منتج
أدر ما يصل إلى 3 عملاً تجاريًا
ربط ما يصل إلى 3 قنوات مبيعات لكل عمل تجاري

كل شيء في Starter، بالإضافة إلى

بيع الاشتراكات باستخدام واجهات متاجر Horizons
بِع البضائع المخصّصة مع الطباعة حسب الطلب
دومين مخصص مجاني لمدة سنة
بريد إلكتروني للأعمال بعلامة تجارية
استضافة Premium
أكثر من 300 قالب مُحسّن للجوال
إنشاء واجهة متجر بالـAI
حسابات العملاء وسجل الطلبات
مخزون مركزي عبر المتاجر
Kodee AI — أدر متجرك عبر الدردشة
خصم 33%
Scale
للبائعين الذين يديرون علامات تجارية ومتاجر متعددة، ولديهم احتياجات اتصال متقدمة.
1,509
1,009 /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل E£12,108 (السعر العادي E£18,108). يتم التجديد بسعر E£1,259/الشهر.
بِع عددا غير محدود من المنتجات
إدارة أعمال غير محدودة
ربط قنوات مبيعات غير محدودة

كل شيء في Growth، بالإضافة إلى:

اتصالات API
قريباً
استضافة قابلة للتطوير
دعم متعدد اللغات ذو أولوية 24/7
خصم 25%
Starter
للبائعين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يحتاجون إلى طريقة سريعة ومنخفضة التكلفة لبدء تلقي الطلبات.
199
149 /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل E£1,788 (السعر العادي E£2,388). يتم التجديد بسعر E£149/الشهر.
بِع ما يصل إلى 5 منتج

ميزات Starter:

بيع المنتجات المادية والرقمية
اقبل أكثر من 100 طريقة دفع آمنة
ادفع 0% رسوم معاملات Hostinger
إنشاء أوصاف المنتجات وأسعار مقترحة من الصور باستخدام AI
أنشئ روابط دفع باستخدام Hostinger.store
احصل على دعم الشات بوت من كودي
الأكثر شهرة
خصم 49%
Growth
للبائعين الذين يبنون أعمالاً ذات علامة تجارية عبر متاجر ومواقع إلكترونية متعددة.
809
409 /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل E£4,908 (السعر العادي E£9,708). يتم التجديد بسعر E£609/الشهر.
بِع ما يصل إلى 300 منتج
أدر ما يصل إلى 3 عملاً تجاريًا
ربط ما يصل إلى 3 قنوات مبيعات لكل عمل تجاري

كل شيء في Starter، بالإضافة إلى

بيع الاشتراكات باستخدام واجهات متاجر Horizons
بِع البضائع المخصّصة مع الطباعة حسب الطلب
دومين مخصص مجاني لمدة سنة
بريد إلكتروني للأعمال بعلامة تجارية
استضافة Premium
أكثر من 300 قالب مُحسّن للجوال
إنشاء واجهة متجر بالـAI
حسابات العملاء وسجل الطلبات
مخزون مركزي عبر المتاجر
Kodee AI — أدر متجرك عبر الدردشة
خصم 33%
Scale
للبائعين الذين يديرون علامات تجارية ومتاجر متعددة، ولديهم احتياجات اتصال متقدمة.
1,509
1,009 /الشهر
اختر خطة
احصل على 12 شهرًا مقابل E£12,108 (السعر العادي E£18,108). يتم التجديد بسعر E£1,259/الشهر.
بِع عددا غير محدود من المنتجات
إدارة أعمال غير محدودة
ربط قنوات مبيعات غير محدودة

كل شيء في Growth، بالإضافة إلى:

اتصالات API
قريباً
استضافة قابلة للتطوير
دعم متعدد اللغات ذو أولوية 24/7
عرض كافة الميزات
تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

اعمل بسرعة أكبر باستخدام أدوات AI للتجارة الإلكترونية

وفر وقتك باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على الكتابة والتحسين والتحديث وتطوير متجرك أثناء البيع.

احصل على المساعدة واتخذ إجراءً في ثوانٍ

كودي هو مساعدك الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمتوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. اطلب منه تحديث الأسعار، إطلاق تخفيضات سريعة، إصلاح تحسين محركات البحث (SEO)، والمساعدة في مهام العمل اليومية في ثوانٍ، دون الحاجة إلى مهارات تقنية.

احصل على المساعدة واتخذ إجراءً في ثوانٍ
اجعل العثور عليك على الإنترنت

لوحة تحكم واحدة لتنمية أعمالك

اجعل العثور عليك على الإنترنت

استخدم أدوات تحسين محركات البحث (SEO) المدمجة لمساعدة المتسوقين في العثور على منتجاتك.

اعرف ما هو رائج

تتبع المبيعات والطلبات ومتوسط قيمة الطلب في مكان واحد.

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استخدم التسويق عبر البريد الإلكتروني وMeta Pixel لاستعادة المتسوقين، واسترجاع سلات التسوق المتروكة، وبناء جماهير للحملات المستقبلية.
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Haralabos Lukatos

Review provider

تتمتع هذه الشركة بميزات رائعة سهلة الاستخدام في وضع تحرير الموقع الإلكتروني. وأيضًا عند إضافة متجر إلكتروني، تكون الخطوات بسيطة وخالية من الإجهاد.

Mitul

Review provider

الخوادم سريعة بشكل لا يصدق - يتم تحميل موقع التجارة الإلكترونية الخاص بي في 1.8 ثانية باستمرار. لوحة تحكم hPanel الخاصة بهم بديهية وتجعل إدارة المواقع بسيطة، حتى للمبتدئين.

Andrea King

Review provider

Hostinger هي منصة تصميم مواقع ويب متعددة الاستخدامات. إنها سهلة الاستخدام ويمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم أجزاء فردية من تخطيط صفحتك. أوصي بالتأكيد بـ Hostinger لتصميم موقع ويب للتجارة الإلكترونية أو محفظة أعمال.

بِع في كل مكان، وكل شيء مترابط.

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الأسئلة الشائعة حول التجارة الإلكترونية من Hostinger

اعثر على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول كيف يمكنك بدء أو توسيع أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك مع Hostinger

ما هو Hostinger Ecommerce؟

Hostinger Ecommerce هي منصة متكاملة لإدارة الأعمال تركز على التجارة الإلكترونية أولاً، وتمنحك التحكم الكامل في عملك التجاري عبر الإنترنت من لوحة تحكم واحدة.

على عكس المنصات التقليدية التي تبدأ بالموقع الإلكتروني، تبدأ Hostinger Ecommerce بعملك التجاري – حيث تقوم بإعداد منتجاتك ومدفوعاتك وعملياتك أولاً، ثم تختار أين وكيف تبيع – سواء كان ذلك عبر موقعك الإلكتروني الخاص، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو الأسواق الإلكترونية، أو عبر رابط بسيط قابل للمشاركة. لا ترتبط Hostinger Ecommerce بواجهة متجر واحدة، لذا يمكن لعملك أن ينمو أينما كان عملاؤك.

لمن صُمِّم حل Hostinger للتجارة الإلكترونية؟

صُمم Hostinger Ecommerce للبائعين في كل مرحلة – بدءًا من بيعتك الأولى وصولاً إلى إدارة عمل تجاري متعدد القنوات.

  • البائعون لأول مرة. هل ترغب في البيع عبر الإنترنت دون عناء تقني أو إضافات مكلفة؟ ستكون جاهزًا للعمل في دقائق، دون الحاجة إلى خبرة سابقة.
  • البائعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت تبيع حاليًا عبر رسائل Instagram المباشرة أو WhatsApp أو TikTok، يمنحك Hostinger Ecommerce إعداد متجر مناسب — بسيط وسريع وخالٍ من التعقيد.
  • البائعون متعددو القنوات. هل تبيع بالفعل في أماكن متعددة وتعبت من التعامل مع أدوات منفصلة؟ يجمع Hostinger Ecommerce منتجاتك ومخزونك وطلباتك في لوحة تحكم واحدة.

لا تتطلب مهارات تقنية. سمِّ عملك، أضف منتجك الأول، أعدّ طرق الدفع، واختر كيف تريد البيع – سواء كان ذلك عبر موقعك الإلكتروني الخاص، أو متجر موجود، أو مجرد رابط قابل للمشاركة. الأدوات موجودة للتعامل مع المهام الشاقة، حتى تتمكن من التركيز على تنمية عملك.

هل أحتاج إلى موقع إلكتروني للبدء بالبيع؟

لا – وهذا ما يجعل Hostinger Ecommerce مختلفًا. يمكنك البدء في البيع فورًا عن طريق إنشاء رابط منتج سريع – وهو عنوان URL بسيط وقابل للمشاركة يأخذ العملاء مباشرة إلى منتجك، دون الحاجة إلى موقع ويب. شاركه على واتساب أو إنستغرام أو أي قناة أخرى تستخدمها بالفعل. عندما تكون مستعدًا لإضافة موقع ويب أو ربط قنوات بيع إضافية، فإن هذا الخيار متاح دائمًا.

كيف أنشئ متجراً إلكترونياً مع Hostinger؟

لديك ثلاث طرق لإنشاء متجرك – اختر الأنسب لك، دون الحاجة إلى أي برمجة.

هل يمكنني استخدام Hostinger Ecommerce إذا كان لدي موقع إلكتروني بالفعل؟

نعم. تخيل Hostinger Ecommerce كالمطبخ الذي يدعم مطعمك – فهو يتعامل مع منتجاتك ومخزونك وطلباتك خلف الكواليس، بينما موقعك الإلكتروني هو مجرد إحدى غرف الطعام التي يدخلها العملاء. اربط موقعك الإلكتروني الحالي – سواء كان مبنيًا باستخدام Hostinger Website Builder، أو Horizons vibe coding builder، أو WordPress، أو أي منصة أخرى – وكل شيء يعمل من نفس المكان. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من قنوات البيع بجانب موقعك الحالي دون البدء من الصفر.

هل يمكنني إدارة قنوات بيع متعددة؟

نعم. هذه إحدى أكبر مزايا التجارة الإلكترونية من Hostinger. سواء كنت تبيع على موقعك الإلكتروني، TikTok، Instagram، أو في سوق مثل Etsy أو Amazon، فإنه يوفر لك إدارة مخزون مركزية لجميع متاجرك – مما يعني أن منتجاتك ومخزونك وطلباتك تُدار جميعها من لوحة تحكم واحدة. لا مزيد من التبديل بين الأدوات أو القلق بشأن عدم تزامن المخزون.

ماذا يمكنني أن أبيع مع Hostinger Ecommerce؟

أي شيء تقريبًا. المنتجات المادية، التنزيلات الرقمية (مثل الكتب الإلكترونية أو الموسيقى أو القوالب)، الخدمات التي تتطلب حجوزات، سلع الطباعة عند الطلب، والعروض القائمة على الاشتراك. مهما كان نموذج عملك، هناك خطة مصممة خصيصًا له.

لست متأكدًا مما ستبيعه بعد؟ لقد أعددنا قائمة بـ أفكار المنتجات الشائعة لمساعدتك في العثور على تخصصك.

هل هناك أي رسوم معاملات؟

لا شيء. تحتفظ بنسبة 100% مما تكسبه. لا تفرض Hostinger Ecommerce أي رسوم معاملات على المنصة، لذا سواء كنت تعالج أول عملية بيع لك أو الألف، فكل دولار يذهب إليك مباشرةً.

ما هي وسائل الدفع المتاحة لعملائي؟

يمكنك قبول أكثر من 100 طريقة دفع عالميًا، بما في ذلك Stripe (Visa، Mastercard، Apple Pay، و Google Pay)، و PayPal، و RazorPay، و Alipay – كل ذلك مع تجربة دفع آمنة ومتكاملة.

كيف يعمل الشحن؟

بالنسبة للمنتجات المادية، يمكنك ربط Shippo لأتمتة عملية التنفيذ بأكملها – طباعة الملصقات في ثوانٍ، وتقديم تتبع في الوقت الفعلي، والشحن مع أكثر من 40 شركة نقل بما في ذلك DHL وFedEx وUPS. أما بالنسبة للمنتجات المطبوعة حسب الطلب، فتتولى Printful الإنتاج والشحن تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب.

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