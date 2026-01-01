Leading AI models. One Hostinger account.
Anthropic
OpenAI
ديب سيك
xAI
ميسترال
مشروع القمر
MiniMax
StepFun
Z Ai
Why agents run better with Hostinger AI Router
تبديل الطرازات دون إعادة الاتصال
Use one shared credit balance
Keep agents running with fallback
اكتشف إمكانيات نظامك مع موجه الذكاء الاصطناعي من هوستينجر
Route every request to the best available mode
احتفظ بمجموعة تطوير البرامج (SDK) الخاصة بك. غيّر عنوان URL واحد فقط.
تتبع استخدام النموذج في hPanel
One-click setup for AI apps
استخدم كل طراز رئيسي، ميزان واحد
يمكنك الوصول إلى ChatGPT وClaude وGemini وغيرها الكثير بدون حسابات أو فواتير منفصلة.
قم بتغيير الطرازات دون تغيير رمزك
OpenAI SDK compatible, so you can change models without rewriting your app.
Pay only for what you use
يتم احتساب الرصيد حسب الطلب، لذلك لن تكون مقيدًا أبدًا بتكلفة شهرية ثابتة.
احصل على جهاز توجيه الذكاء الاصطناعيStarting at $5.99 • 5 credits
Cut costs with prompt caching
Repeated content is served from cache automatically, so heavy usage costs less over time.
Connect to your AI apps instantly
Works automatically with OpenClaw and Hermes Agent in Hostinger. No extra keys, no extra setup.
Track spend as you go
See credits used, tokens processed, and cache savings in one place, so nothing is a surprise.