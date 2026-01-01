نشر Hermes Agent بتثبيت بنقرة واحدة.
وكيل AI ذاتي التحسن مع لوحة إدارة عبر المتصفح، وتواصل عبر منصات متعددة، ودعم لأكثر من 200 نموذج LLM.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Hermes Agent؟
Hermes Agent هو وكيل ذكاء اصطناعي ذاتي التحسين تم بناؤه بواسطة Nous Research، يقوم بإنشاء المهارات من الخبرة ويصقلها أثناء الاستخدام. على عكس مساعدي الذكاء الاصطناعي الثابتين، فهو يبني ذاكرة دائمة تزداد قيمتها بمرور الوقت. يتصل في وقت واحد بـ Telegram و Discord و Slack و WhatsApp و Signal والبريد الإلكتروني في وضع البوابة، مع دعم لـ OpenRouter و OpenAI و Anthropic ونقاط نهاية LLM المخصصة.
استضافة Hermes Agent ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على جميع مفاتيح API وسجل المحادثات وسياق العمل على البنية التحتية الخاصة بك، مع موارد مُخصَّصة لتصفح الويب وتنفيذ التعليمات البرمجية وسير عمل الوكلاء المتعددين التي تعمل دون قيود خارجية.
الميزات الأساسية في Hermes Agent
لوحة إدارة عبر المتصفح
أدِر الإعدادات، ومفاتيح API، والجلسات، والمهارات من خلال لوحة تحكم ويب كاملة إلى جانب الطرفية داخل المتصفح.
حلقة تعلّم ذاتي التحسن
ينشئ الوكيل المهارات ويصقلها من كل تفاعل، مع إمكانية الوصول إلى مركز المهارات لمشاركة القدرات القابلة لإعادة الاستخدام عبر عمليات النشر.
التواصل عبر منصات متعددة
اتصل في وقت واحد بتليجرام وديسكورد وسلاك وواتساب وسيجناال والبريد الإلكتروني دون الحاجة إلى إدارة روبوتات منفصلة.
أكثر من 200 نموذج LLM
وجّه الطلبات عبر OpenRouter أو اتصل مباشرةً بـ Anthropic وOpenAI ونقاط وصول مخصصة للحصول على أقصى قدر من المرونة.
مُجدوِل المهام المُدمج
أتمتة المهام المتكررة باستخدام جدولة كرون المدمجة وتشغيل مسارات عمل متوازية بدعم من الوكلاء الفرعيين.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
لماذا تشغّل Hermes Agent على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.