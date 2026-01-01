Paperclip هي منصة تنسيق مستضافة ذاتيًا تتيح لك بناء وإدارة منظمات مستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بدلاً من التعامل مع روبوتات الدردشة الفردية، تمنح Paperclip وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك أدوارًا محددة، وخطوط إبلاغ، وتسلسلات هرمية للأهداف حتى يعملوا معًا لتحقيق أهداف العمل المشتركة. يمكنك تحديد ميزانيات شهرية لكل وكيل، والاحتفاظ بسجلات تدقيق غير قابلة للتغيير لكل قرار، والاحتفاظ بقدرة تجاوز مجلس الإدارة في جميع الأوقات.

يؤدي تشغيل Paperclip على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ ببيانات العمل الحساسة، وذاكرة الوكيل، وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) بالكامل على بنيتك التحتية. يمكنك إحضار مفاتيح API الخاصة بك لـ Claude، GPT-4o، Gemini، Cursor، أو أي وقت تشغيل وكيل مخصص — بدون ترميز وسيط على تكاليف النموذج وبدون الحاجة إلى اشتراك SaaS خارجي.