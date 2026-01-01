خصم يصل إلى 68% على Paperclip

نشر Paperclip بنقرة واحدة.

منصة تنسيق الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لبناء منظمات وكلاء مستقلين بأدوار محددة وتسلسلات هرمية للأهداف وضوابط الميزانية.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Paperclip بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Paperclip

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Paperclip؟

Paperclip هي منصة تنسيق مستضافة ذاتيًا تتيح لك بناء وإدارة منظمات مستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بدلاً من التعامل مع روبوتات الدردشة الفردية، تمنح Paperclip وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك أدوارًا محددة، وخطوط إبلاغ، وتسلسلات هرمية للأهداف حتى يعملوا معًا لتحقيق أهداف العمل المشتركة. يمكنك تحديد ميزانيات شهرية لكل وكيل، والاحتفاظ بسجلات تدقيق غير قابلة للتغيير لكل قرار، والاحتفاظ بقدرة تجاوز مجلس الإدارة في جميع الأوقات.

يؤدي تشغيل Paperclip على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ ببيانات العمل الحساسة، وذاكرة الوكيل، وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) بالكامل على بنيتك التحتية. يمكنك إحضار مفاتيح API الخاصة بك لـ Claude، GPT-4o، Gemini، Cursor، أو أي وقت تشغيل وكيل مخصص — بدون ترميز وسيط على تكاليف النموذج وبدون الحاجة إلى اشتراك SaaS خارجي.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Paperclip

مخططات تنظيمية هرمية

حدد أدوار الوكلاء ومسمياتهم وخطوط إبلاغهم التي تعكس هيكل شركة حقيقي، مما يتيح التشغيل الذاتي المنسق عبر الأقسام.

نظام تدرج الأهداف

تتبع المهام بدءًا من مهمة الشركة وصولاً إلى أهداف الفريق ثم إلى مهام الوكلاء الفردية، مما يضمن توافق كل إجراء يقوم به الوكيل مع الأهداف التجارية العليا.

ضوابط الميزانية لكل وكيل

عيّن حدود الإنفاق الشهري لواجهة برمجة التطبيقات (API) لكل وكيل مع إيقاف مؤقت تلقائي عند 100% وتحذيرات مرنة عند 80%، مما يمنع التكاليف الجامحة دون الحاجة إلى مراقبة يدوية.

سجل تدقيق غير قابل للتغيير

يتم تسجيل كل إجراء وكيل واستدعاء أداة في نظام تذاكر مقاوم للتلاعب، مما يمنحك شفافية كاملة ومساءلة عن القرارات المستقلة.

إحضار وكيلك الخاص

يدعم Claude و GPT-4o و Gemini و Cursor و Codex، وأي نص برمجي مخصص بواجهة نبض، بحيث يمكنك اختيار أفضل نموذج لكل دور دون قيود.

عزل متعدد الشركات

تشغيل مؤسسات ذكاء اصطناعي منفصلة لعدة شركات من نشر واحد، مع عزل كامل للبيانات بين كل شركة.

لماذا تشغّل Paperclip على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

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Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

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