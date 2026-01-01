نشر Paperclip بنقرة واحدة.
منصة تنسيق الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لبناء منظمات وكلاء مستقلين بأدوار محددة وتسلسلات هرمية للأهداف وضوابط الميزانية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Paperclip؟
Paperclip هي منصة تنسيق مستضافة ذاتيًا تتيح لك بناء وإدارة منظمات مستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بدلاً من التعامل مع روبوتات الدردشة الفردية، تمنح Paperclip وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك أدوارًا محددة، وخطوط إبلاغ، وتسلسلات هرمية للأهداف حتى يعملوا معًا لتحقيق أهداف العمل المشتركة. يمكنك تحديد ميزانيات شهرية لكل وكيل، والاحتفاظ بسجلات تدقيق غير قابلة للتغيير لكل قرار، والاحتفاظ بقدرة تجاوز مجلس الإدارة في جميع الأوقات.
يؤدي تشغيل Paperclip على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى الاحتفاظ ببيانات العمل الحساسة، وذاكرة الوكيل، وبيانات اعتماد واجهة برمجة التطبيقات (API) بالكامل على بنيتك التحتية. يمكنك إحضار مفاتيح API الخاصة بك لـ Claude، GPT-4o، Gemini، Cursor، أو أي وقت تشغيل وكيل مخصص — بدون ترميز وسيط على تكاليف النموذج وبدون الحاجة إلى اشتراك SaaS خارجي.
الميزات الأساسية في Paperclip
مخططات تنظيمية هرمية
حدد أدوار الوكلاء ومسمياتهم وخطوط إبلاغهم التي تعكس هيكل شركة حقيقي، مما يتيح التشغيل الذاتي المنسق عبر الأقسام.
نظام تدرج الأهداف
تتبع المهام بدءًا من مهمة الشركة وصولاً إلى أهداف الفريق ثم إلى مهام الوكلاء الفردية، مما يضمن توافق كل إجراء يقوم به الوكيل مع الأهداف التجارية العليا.
ضوابط الميزانية لكل وكيل
عيّن حدود الإنفاق الشهري لواجهة برمجة التطبيقات (API) لكل وكيل مع إيقاف مؤقت تلقائي عند 100% وتحذيرات مرنة عند 80%، مما يمنع التكاليف الجامحة دون الحاجة إلى مراقبة يدوية.
سجل تدقيق غير قابل للتغيير
يتم تسجيل كل إجراء وكيل واستدعاء أداة في نظام تذاكر مقاوم للتلاعب، مما يمنحك شفافية كاملة ومساءلة عن القرارات المستقلة.
إحضار وكيلك الخاص
يدعم Claude و GPT-4o و Gemini و Cursor و Codex، وأي نص برمجي مخصص بواجهة نبض، بحيث يمكنك اختيار أفضل نموذج لكل دور دون قيود.
عزل متعدد الشركات
تشغيل مؤسسات ذكاء اصطناعي منفصلة لعدة شركات من نشر واحد، مع عزل كامل للبيانات بين كل شركة.
لماذا تشغّل Paperclip على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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