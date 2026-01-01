9router هو وكيل API مُستضاف ذاتيًا للـ AI، يعمل بين أدوات البرمجة بالـ AI وأي مزود لنماذج LLM. ويوفّر نقطة وصول متوافقة مع OpenAI، بحيث تتمكن أدوات مثل Claude Code وCursor وCline وCopilot من الاتصال من دون إعادة تهيئة. كما تضغط ميزة RTK Token Saver مخرجات الأدوات الكبيرة، مثل فروق git ونتائج grep وأشجار المجلدات، قبل أن تصل إلى النموذج، مما يقلل رموز الإدخال بنسبة تتراوح بين 20% و40% في كل طلب. وعند بلوغ حدود الحصص، ينتقل التوجيه الاحتياطي التلقائي بين المزودين المعتمدين على الاشتراك، والخيارات منخفضة التكلفة، والخيارات المجانية وفق ترتيب الأولوية.

إن استضافة 9router ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تُبقي جميع بيانات اعتماد المزودين وقواعد التوجيه تحت سيطرتك. ويمكنك إدارة الحسابات من خلال لوحة معلومات على الويب، وتحديد ميزانيات الرموز لكل نموذج، وتوزيع الطلبات عبر عدة حسابات باستخدام أسلوب round robin، مما يساعد على خفض التكاليف من دون المساس بإعدادات أدوات الـ AI الخاصة بك.