نشر 9router بنقرة واحدة.
وكيل AI API يخفّض تكاليف الرموز ويوجّه الطلبات تلقائيًا عبر أكثر من 40 مزودًا لنماذج LLM.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام 9router؟
9router هو وكيل API مُستضاف ذاتيًا للـ AI، يعمل بين أدوات البرمجة بالـ AI وأي مزود لنماذج LLM. ويوفّر نقطة وصول متوافقة مع OpenAI، بحيث تتمكن أدوات مثل Claude Code وCursor وCline وCopilot من الاتصال من دون إعادة تهيئة. كما تضغط ميزة RTK Token Saver مخرجات الأدوات الكبيرة، مثل فروق git ونتائج grep وأشجار المجلدات، قبل أن تصل إلى النموذج، مما يقلل رموز الإدخال بنسبة تتراوح بين 20% و40% في كل طلب. وعند بلوغ حدود الحصص، ينتقل التوجيه الاحتياطي التلقائي بين المزودين المعتمدين على الاشتراك، والخيارات منخفضة التكلفة، والخيارات المجانية وفق ترتيب الأولوية.
إن استضافة 9router ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تُبقي جميع بيانات اعتماد المزودين وقواعد التوجيه تحت سيطرتك. ويمكنك إدارة الحسابات من خلال لوحة معلومات على الويب، وتحديد ميزانيات الرموز لكل نموذج، وتوزيع الطلبات عبر عدة حسابات باستخدام أسلوب round robin، مما يساعد على خفض التكاليف من دون المساس بإعدادات أدوات الـ AI الخاصة بك.
الميزات الأساسية في 9router
ضغط رمز RTK
يضغط مخرجات استدعاءات الأدوات، مثل فروق Git وأشجار المجلدات، قبل إرسالها إلى النموذج، مما يوفر من 20% إلى 40% من رموز الإدخال في كل طلب.
التوجيه عبر مزودين متعددين
يوجّه الطلبات عبر أكثر من 40 مزودًا لنماذج LLM، مع تبديل احتياطي تلقائي من الخيارات المدفوعة إلى الخيارات المجانية عند استنفاد حصص الاشتراك.
التوزيع بالتناوب
يوزّع الطلبات عبر عدة حسابات لكل مزود لتحقيق أقصى استفادة من الحصة قبل إعادة تعيين الحدود الشهرية.
API متوافق مع OpenAI
نقطة وصول بديلة مباشرة عبر /v1، بحيث يمكن لأي أداة تتحدث بروتوكول OpenAI الاتصال من دون إعادة تهيئة.
وضع Caveman
يضيف تعليمات لإخراج مختصر إلى الأوصاف الصادرة لتقليل طول استجابات النموذج بنسبة تصل إلى 65%.
لماذا تشغّل 9router على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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