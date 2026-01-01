خصم يصل إلى 68% على 9router

نشر 9router بنقرة واحدة.

وكيل AI API يخفّض تكاليف الرموز ويوجّه الطلبات تلقائيًا عبر أكثر من 40 مزودًا لنماذج LLM.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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نشر 9router بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
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تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
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KVM 4
1,859
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4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام 9router؟

9router هو وكيل API مُستضاف ذاتيًا للـ AI، يعمل بين أدوات البرمجة بالـ AI وأي مزود لنماذج LLM. ويوفّر نقطة وصول متوافقة مع OpenAI، بحيث تتمكن أدوات مثل Claude Code وCursor وCline وCopilot من الاتصال من دون إعادة تهيئة. كما تضغط ميزة RTK Token Saver مخرجات الأدوات الكبيرة، مثل فروق git ونتائج grep وأشجار المجلدات، قبل أن تصل إلى النموذج، مما يقلل رموز الإدخال بنسبة تتراوح بين 20% و40% في كل طلب. وعند بلوغ حدود الحصص، ينتقل التوجيه الاحتياطي التلقائي بين المزودين المعتمدين على الاشتراك، والخيارات منخفضة التكلفة، والخيارات المجانية وفق ترتيب الأولوية.

إن استضافة 9router ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك تُبقي جميع بيانات اعتماد المزودين وقواعد التوجيه تحت سيطرتك. ويمكنك إدارة الحسابات من خلال لوحة معلومات على الويب، وتحديد ميزانيات الرموز لكل نموذج، وتوزيع الطلبات عبر عدة حسابات باستخدام أسلوب round robin، مما يساعد على خفض التكاليف من دون المساس بإعدادات أدوات الـ AI الخاصة بك.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في 9router

ضغط رمز RTK

يضغط مخرجات استدعاءات الأدوات، مثل فروق Git وأشجار المجلدات، قبل إرسالها إلى النموذج، مما يوفر من 20% إلى 40% من رموز الإدخال في كل طلب.

التوجيه عبر مزودين متعددين

يوجّه الطلبات عبر أكثر من 40 مزودًا لنماذج LLM، مع تبديل احتياطي تلقائي من الخيارات المدفوعة إلى الخيارات المجانية عند استنفاد حصص الاشتراك.

التوزيع بالتناوب

يوزّع الطلبات عبر عدة حسابات لكل مزود لتحقيق أقصى استفادة من الحصة قبل إعادة تعيين الحدود الشهرية.

API متوافق مع OpenAI

نقطة وصول بديلة مباشرة عبر /v1، بحيث يمكن لأي أداة تتحدث بروتوكول OpenAI الاتصال من دون إعادة تهيئة.

وضع Caveman

يضيف تعليمات لإخراج مختصر إلى الأوصاف الصادرة لتقليل طول استجابات النموذج بنسبة تصل إلى 65%.

لماذا تشغّل 9router على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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