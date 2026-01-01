يثق به أكثر من 500 معلم

حوّل خبرتك إلى دخل مع هوستينجر

انضم إلى برنامج الشراكة التعليمية لشركة هوستينجر واحصل على عمولات قائمة على الأداء بينما يقوم طلابك ببناء مشاريع حقيقية باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
انضم كشريك

قم بتزويد طلابك بالأدوات التي يحتاجونها

مع ازدياد ريادة الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يحتاج الطلاب إلى استضافة سريعة وموثوقة، ويمكنك أن تكون حلقة الوصل الموثوقة. رشّح Hostinger بشكل طبيعي في دوراتك التدريبية في مجالات التكنولوجيا والتصميم والتسويق وريادة الأعمال.
قم بتزويد طلابك بالأدوات التي يحتاجونها

لمن هذا البرنامج

منشئو الدورات والمجتمعات

يمكنك مشاركة المحتوى التعليمي عبر الإنترنت من خلال دورات أو مجتمعات مدفوعة الأجر.

المؤسسات

أنت تدير جامعة، أو مدرسة لتعليم البرمجة، أو معسكر تدريبي، أو منصة للتعليم الإلكتروني.

معلمو المهارات الرقمية

تقوم بتدريس تطوير مواقع الويب، وأدوات الذكاء الاصطناعي، والتسويق، والأتمتة، والعمل الحر، أو ريادة الأعمال.

أصوات موثوقة

ألف متابع أو مليون متابع - لا يهم. التفاعل يتفوق على الوصول في كل مرة.
لمن هذا البرنامج

لماذا يختار المعلمون هوستينجر؟

نموذج عالي التحويل

تُحقق الشراكات التعليمية نتائج أفضل من أنواع الشراكات الأخرى.

الأرباح القائمة على الأداء

عمولة تصل إلى 60% - كلما زادت مبيعاتك، زادت أرباحك.

الأدوات التي يستخدمها الطلاب بالفعل

منتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُمكّن المبتدئين من إطلاق مشروع تجاري في دقائق.

سهل البدء والتوسع

موارد الإعداد ومواد ترويجية جاهزة للاستخدام، كلها في مكان واحد.
انضم كشريك

انضم إلى البرنامج في أربع خطوات بسيطة

1. قدم طلبك

املأ النموذج المختصر بتفاصيل حول دورتك التدريبية، والجمهور المستهدف، ومجال المحتوى الخاص بك.

2. الحصول على الموافقة

سنراجع ملفك الشخصي وسنتواصل معك سريعًا. جودة المحتوى وثقة الجمهور هما الأهم، لذا سواء كان لديك 500 طالب أو 5000 طالب، نرحب بتقديم طلبك.

3. إعداد حساب الشريك

بمجرد الموافقة، سنقوم بإنشاء حساب شريك مخصص لك. ستحصل على روابط تتبع فريدة، ورموز خصم حصرية لطلابك، وإمكانية الوصول إلى لوحة تحكم كاملة للعمولات لتتمكن من مراقبة كل شيء في مكان واحد.

4. الترويج والربح

انطلق في مشروعك باستخدام مواد جاهزة للاستخدام ودعم متخصص في إنشاء المحتوى من فريقنا.
ألان توركواتو

أود أن أعرب عن امتناني لهذه الشراكة مع هوستينجر. لقد أصبحت اليوم ليس فقط المحرك الرئيسي لشركتي، بل أيضاً مصدراً للسهولة والنتائج لطلابي.

ألان توركواتو

رائد أعمال رقمي ومعلم أعمال عبر الإنترنت

ناتاشا بوينتي

معظم طلابي لم يسبق لهم إنشاء موقع ويب في حياتهم، ولكن بفضل أداة إنشاء مواقع الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي من هوستينجر، تمكنوا من إطلاق صفحاتهم الأولى بنجاح وكانوا متحمسين للغاية.

ناتاشا بوينتي

صانع محتوى ومعلم ريادة الأعمال الرقمية

اربح المال أثناء تعلم طلابك

انضم الآن
اربح المال أثناء تعلم طلابك

الأسئلة الشائعة حول برنامج الشراكة التعليمية

ما هو برنامج الشراكة التعليمية لشركة هوستينجر؟

برنامج الشراكة التعليمية من هوستينجر هو تعاون قائم على الأداء، مصمم خصيصًا للمعلمين ومطوري الدورات والمؤسسات التعليمية. يقوم البرنامج على فكرة بسيطة: يحتاج طلابك إلى أدوات موثوقة لبناء مشاريع حقيقية عبر الإنترنت، وستحصل أنت على مكافأة مقابل ربطهم بإحدى أفضل المنصات في هذا المجال. صُمم هذا البرنامج لينمو جنبًا إلى جنب مع جمهورك.

من يمكنه أن يصبح شريكاً؟

هذا البرنامج مناسب تمامًا إذا كنت تُنشئ محتوى تعليميًا، وكان جمهورك يشمل متعلمين مهتمين بأي من المواضيع التالية: تطوير مواقع الويب أو البرمجة، أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، التسويق الرقمي، البرمجة التفاعلية، العمل الحر وريادة الأعمال، أو الربح عبر الإنترنت.

لست بحاجة إلى قاعدة جماهيرية ضخمة. فالتفاعل أهم من الوصول - إذ يمكن لمجتمع موثوق به يضم 1000 طالب أن يتفوق على جمهور سلبي يضم مليون شخص. إذا كانت توصياتك مؤثرة، فنحن نرغب بالعمل معك.

ما نوع الشراكات التي يشملها البرنامج؟

يغطي برنامج الشراكة التعليمية نوعين رئيسيين من الشراكات: دورات يقودها المؤثرون والمعلمون (B2C) - للمبدعين الأفراد والمدربين والمؤثرين الذين يقدمون دروسًا عبر الإنترنت أو من خلال المجتمعات أو قنوات المحتوى. وبرامج تقودها المؤسسات (B2B) - للجامعات وشركات تكنولوجيا التعليم ومدارس البرمجة ومنصات التعلم الإلكتروني التي ترغب في دمج Hostinger في مناهجها الدراسية الرسمية أو مواردها الطلابية.

سواء كنت مبدعًا فرديًا لديك 1000 متابع أو مؤسسة تخدم آلاف الطلاب، ستجد لك مكانًا في هذا البرنامج.

كيف يمكن لطلابي الاستفادة من هذا البرنامج؟

يحصل طلابك على إمكانية الوصول إلى أدوات متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكّنهم من إنشاء مواقع إلكترونية، وإطلاق مشاريع تجارية، وتحويلها إلى واقع ملموس، حتى بدون أي خبرة تقنية سابقة. صُممت منصة هوستينجر لمساعدة المبتدئين على الانتقال من الفكرة إلى الموقع الإلكتروني الفعلي في دقائق، وليس شهورًا.

من خلال التعلّم باستخدام الأدوات التي يستخدمها المحترفون بالفعل، يكتسب طلابك ميزة عملية حقيقية. فهم لا يكتفون بإكمال التمارين، بل يبنون أشياءً تعمل في العالم الحقيقي. وهذا يُعدّ إضافة قيّمة لأي منهج دراسي يركز على التسويق الرقمي، أو تطوير المواقع الإلكترونية، أو ريادة الأعمال، أو الذكاء الاصطناعي.

ما هي منتجات هوستينجر التي سيستخدمها طلابي؟

تقدم هوستينجر منظومة متكاملة من الأدوات التي تناسب المتعلمين في جميع مراحلهم، بدءًا من إنشاء أول موقع ويب لهم وصولًا إلى نشر عمليات سير العمل الآلية المعقدة. بناءً على منهجك الدراسي، قد يستخدم طلابك خدمات استضافة المواقع الإلكترونية واستضافة ووردبريس لإطلاق أي نوع من المواقع أو المدونات؛ أو أداة إنشاء المواقع الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء موقع احترافي المظهر في دقائق دون الحاجة إلى كتابة أي كود؛ أو Hostinger Horizons، وهي أداة إنشاء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للطلاب إنشاء تطبيقات ويب ونشرها بمجرد وصف ما يريدونه؛ أو استضافة الخوادم الافتراضية الخاصة (VPS) للمشاريع الأكثر تقدمًا وبيئات الخوادم المخصصة؛ أو استضافة Node.js للتطبيقات القائمة على جافا سكريبت؛ أو n8n ذاتية الاستضافة لأتمتة سير العمل، وهي مثالية للدورات التدريبية التي تركز على الأتمتة والذكاء الاصطناعي؛ أو OpenClaw بنقرة واحدة لنشر التطبيقات الشائعة بسرعة دون إعداد يدوي؛ بالإضافة إلى تسجيل النطاقات وبريد هوستينجر الإلكتروني لإنشاء حضور احترافي على الإنترنت من اليوم الأول.

مهما كان محتوى دورتك التدريبية، ستجد منتجًا من هوستينجر يتناسب بسلاسة مع رحلة التعلم.

ما هي المواد الترويجية والدعم الذي سأحصل عليه؟

بصفتك شريكًا تعليميًا، ستحصل على مجموعة أدوات متكاملة لمساعدتك في الترويج لـ Hostinger بفعالية منذ اليوم الأول. تشمل هذه الأدوات لافتات وتصاميم جاهزة يمكنك إضافتها مباشرةً إلى دورتك التدريبية أو محتواك؛ وملخصات للمنتجات تتضمن نظرة عامة واضحة على منتجات Hostinger لتتمكن من التحدث عنها بثقة؛ وخبرة في مجال التسويق واستراتيجيات فعّالة مبنية على ما ينجح مع شركائنا المتميزين؛ وإرشادات حول تكامل المنتجات بحيث يندمج Hostinger بسلاسة في دروسك ووحداتك التعليمية؛ ولوحة تحكم لتتبع الأداء مع رؤية فورية لإحالاتك وتحويلاتك وعمولاتك؛ ومدير شراكة مخصص - شخص حقيقي يدعم نموك ويساعدك على تحقيق أقصى استفادة من الشراكة.

لدي بالفعل حساب تسويق بالعمولة لدى هوستينجر - هل هذا مختلف؟

نعم، برنامج الشراكة التعليمية هو برنامج منفصل ومستقل عن برنامج التسويق بالعمولة القياسي لشركة هوستينجر. وهو مصمم خصيصًا للمعلمين والمؤسسات التعليمية، ويتميز بتجربة انضمام مختلفة، ودعم مخصص، وموارد مصممة خصيصًا لمنشئي المحتوى التعليمي.

إذا كان لديك حاليًا حساب تسويق بالعمولة قياسي وتعتقد أنك مناسب تمامًا لهذا البرنامج، فنرحب بك للتقديم بشكل منفصل.

كيف أصبح شريكاً؟

البدء سهل للغاية. أولاً، املأ طلب الشراكة في هذه الصفحة - لن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق. سيقوم فريقنا بعد ذلك بمراجعة طلبك والتواصل معك لإطلاعك على الخطوات التالية. بمجرد الموافقة، ستتمكن من الوصول إلى لوحة تحكم الشركاء، والمواد الترويجية، وكل ما تحتاجه لبدء الترويج لـ Hostinger ضمن محتواك.

لقد قدمت طلبي - ماذا سيحدث بعد ذلك؟

سيقوم فريق الشراكات لدينا بمراجعة طلبك بعناية، عادةً خلال بضعة أيام عمل. إذا كان ملفك الشخصي مناسبًا تمامًا، فسنتواصل معك عبر البريد الإلكتروني لتزويدك بتفاصيل الموافقة والخطوات التالية للانضمام.

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.