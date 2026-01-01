إصدار مٌبكّر

نمِّ أعمالك باستخدام وكلاء AI

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
Start for free

No credit card required

وكلاء AI لدينا

تمنحك أدوات AI مربع دردشة فارغًا، ويُتوقع منك أن تعرف ماذا تطلب، وكيف تطلبه، وما الذي ينبغي فعله بعد ذلك.

يأتي وكلاؤنا مع مهارات مُدمجة. وكل واحد منهم متخصص يعرف ما الذي يفعله وكيف يساعدك. فريق من 7 وكلاء AI يساعدك على تنمية أعمالك منذ اليوم الأول.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
Start for free
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

ثلاث خطوات. هذا كل شيء.

01

اختر التحدي الذي تواجهه

هل تحتاج إلى SEO أفضل؟ أو خطة محتوى؟ أو صفحات قانونية؟ اختر الوكيل المناسب.
02

تحدّث مع وكيلك

أخبرهم عن نشاطك التجاري. سيطرحون عليك الأسئلة المناسبة ثم يبدؤون العمل.
03

احصل على نتائج حقيقية

استراتيجيات، ومقالات مدونة، وعمليات تدقيق، وحملات بريد إلكتروني، جاهزة للاستخدام مباشرة.
ابدأ الآن

مُصُمّم خصيصًا لأصحاب الأعمال، لا للمهندسين

مُصمَّم لموقعك على Hostinger

صُمم وكلاؤك للعمل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل، مثل موقعك الإلكتروني، ودومينك، ونشاطك التجاري.

لا حاجة إلى مهارات تقنية

إذا كنت تستطيع إجراء محادثة، فيمكنك استخدام Agents. لا حاجة إلى حفظ أوصاف جاهزة، ولا إلى أي إعداد مُسبق.

متخصصون، لا مساعدون عامون

دُرّب كل وكيل على مهمة واحدة. ستحصل على مساعدة بمستوى الخبراء، لا على مساعد عام يحاول القيام بكل شيء.

بياناتك تبقى ملكًا لك

المحادثات خاصة تمامًا. لا نستخدم بياناتك للتدريب ولا نشاركها مع جهات خارجية.

انضمّ إلى ملايين العملاء السعداء

Hostinger هي المكان الذي تجد فيه كل ما تحتاج إليه، إذ توفّر كل أداة يمكن أن تسهم في نجاح أعمالك.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

أستخدم Hostinger منذ فترة، وكانت تجربتي جيدة جدًا. كانت عملية الإعداد سهلة للغاية، حتى بالنسبة إلى شخص ليست لديه خبرة تقنية كبيرة.

Dm Rawat

Dm Rawat

منصة مريحة وموثوقة ومُعتنى بها جيدًا، مع فريق <b>دعم</b> رائع جاهز للمساعدة في أي وقت عبر الدردشة المباشرة. أوصي بها بشدة.

Amir Benslama

Amir Benslama

فريق وكلاء AI لديك جاهز. هل أنت جاهز أيضًا؟

لنبدأ
فريق وكلاء AI لديك جاهز. هل أنت جاهز أيضًا؟

الأسئلة الشائعة

ما هو Hostinger Agents؟

Hostinger Agents هو تطبيق مدعوم بالـ AI يمنحك فريقًا من الوكلاء المتخصصين، صُمم كل واحد منهم لمجال أعمال محدد، مثل الاستراتيجية، والكتابة، وSEO، والتسويق، والشؤون القانونية، وتواصل العملاء، والمبيعات. وبدلًا من روبوت دردشة عام واحد، تحصل على خبراء متخصصين يمكنك التحدث إليهم في أي وقت، بلغة واضحة ومباشرة. ولا حاجة إلى أي مهارات تقنية.

لمن صُمِّم Hostinger Agents؟

صُمم هذا التطبيق لأصحاب المشاريع الفردية، ومن يديرون أعمالًا جانبية، وأصحاب الشركات الصغيرة الذين يديرون كل شيء بأنفسهم. وإذا سبق أن تمنيت أن يكون لديك خبير استراتيجي، أو كاتب، أو مسوّق، أو مستشار قانوني متاح عند الحاجة، فهذا بالضبط ما يقدمه لك Hostinger Agents.

كيف يختلف عن ChatGPT؟

على عكس روبوتات الدردشة العامة المدعومة بالـ AI، جرى تدريب كل وكيل من Hostinger Agents مسبقًا على خبرة عميقة في مجال أعمال محدد. ولا تحتاج إلى صياغة الوصف المثالي، ما عليك سوى اختيار وكيل ومهارة، وسيرشدك إلى نتيجة مفيدة من هناك.

ما المقصود بالمهارات، وكيف تعمل؟

المهارات هي قوالب مهام جاهزة داخل كل وكيل. وبدلًا من التفكير فيما يجب أن تطلبه، تختار مهارة، ثم يوجّهك الوكيل نحو نتيجة محددة، مثل كتابة مقال مدونة، أو إجراء بحث عن الكلمات المفتاحية، أو إنشاء سياسة خصوصية. وتُعد المهارات أسرع، وأكثر تنظيمًا، وتمنح نتائج أفضل من البدء بمحادثة فارغة.

هل أحتاج إلى البدء من جديد كل مرة أفتح التطبيق؟

لا. يحتفظ كل وكيل بمحادثة واحدة مستمرة معك، من دون جلسات تنتهي صلاحيتها أو سجل محادثات يحتاج إلى إدارة. يمكنك إغلاق التطبيق والعودة لاحقًا، وسيكمل الوكيل من حيث توقفت تمامًا. ولا حاجة إلى إعادة شرح سياق عملك في كل مرة.

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.