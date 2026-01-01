تمنحك أدوات AI مربع دردشة فارغًا، ويُتوقع منك أن تعرف ماذا تطلب، وكيف تطلبه، وما الذي ينبغي فعله بعد ذلك.
يأتي وكلاؤنا مع مهارات مُدمجة. وكل واحد منهم متخصص يعرف ما الذي يفعله وكيف يساعدك. فريق من 7 وكلاء AI يساعدك على تنمية أعمالك منذ اليوم الأول.
Meet your team
Business Advisor
Creative writer
SEO Consultant
Marketing Planner
Legal advisor
Customer Comms
Sales & Outreach
Start for free
Explore our AI agents capabilities.
Gmail
Outlook
HubSpot
Google Tasks
Notion
Perplexity AI
Jira
Discord
Github
Firecrawl
Figma
Google Calendar
Google Drive
YouTube
ثلاث خطوات. هذا كل شيء.
اختر التحدي الذي تواجهه
تحدّث مع وكيلك
احصل على نتائج حقيقية
مُصُمّم خصيصًا لأصحاب الأعمال، لا للمهندسين
مُصمَّم لموقعك على Hostinger
لا حاجة إلى مهارات تقنية
متخصصون، لا مساعدون عامون
بياناتك تبقى ملكًا لك
انضمّ إلى ملايين العملاء السعداء
Hostinger هي المكان الذي تجد فيه كل ما تحتاج إليه، إذ توفّر كل أداة يمكن أن تسهم في نجاح أعمالك.
أستخدم Hostinger منذ فترة، وكانت تجربتي جيدة جدًا. كانت عملية الإعداد سهلة للغاية، حتى بالنسبة إلى شخص ليست لديه خبرة تقنية كبيرة.
منصة مريحة وموثوقة ومُعتنى بها جيدًا، مع فريق <b>دعم</b> رائع جاهز للمساعدة في أي وقت عبر الدردشة المباشرة. أوصي بها بشدة.