وكلاء AI لدينا

تمنحك أدوات AI مربع دردشة فارغًا، ويُتوقع منك أن تعرف ماذا تطلب، وكيف تطلبه، وما الذي ينبغي فعله بعد ذلك.

يأتي وكلاؤنا مع مهارات مُدمجة. وكل واحد منهم متخصص يعرف ما الذي يفعله وكيف يساعدك. فريق من 7 وكلاء AI يساعدك على تنمية أعمالك منذ اليوم الأول.