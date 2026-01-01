البريد الوكيلي

بريد إلكتروني مصمم لوكلاء AI. توقف عن إدارة صناديق البريد الوارد — دع الوكلاء يتولون الأمر.

أرسل، استقبل، وتفاعل تلقائيًا.
ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

يعمل وكلاء AI فورًا. البريد الإلكتروني التقليدي لا يفعل ذلك.

بريد ذكي
بريد إلكتروني تقليدي

المشغلات

استدعاءات ويب هوك فورية
استقصاء أو IDLE هش

التحكم في التفاعل

قوائم السماح/الحظر مدمجة
أنشئ فلاترك الخاصة

الأتمتة

REST API نظيف
SMTP و IMAP منخفض المستوى

أمان البريد الوارد

صندوق وارد معزول لكل وكيل
علبة وارد مشتركة، خطر حقيقي

تكاملات

أدوات وكيلية بنقرة واحدة
إعداد يدوي لكل أداة

اتصال المكدس

خادم MCP
قريباً
لا يوجد دعم لـ MCP

التحكم في الوصول

قواعد على مستوى الدومين والبريد الإلكتروني
لا توجد قواعد أصلية على مستوى الوكيل

حوّل البريد الإلكتروني إلى إجراء آلي

تواصل آلي

أرسل حملات تواصل مخصصة، وقم بتأهيل الردود، ومرر العملاء المحتملين الجاهزين إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك تلقائيًا.

التعامل مع الدعم

حلل رسائل البريد الإلكتروني للدعم الواردة وأرسلها إلى الشخص المناسب على الفور.

الحجز والجدولة

إدارة طلبات الاجتماعات، وتأكيد الحجوزات، وإرسال التذكيرات تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني.

أتمتة البريد الوارد

فرز رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها وتفويضها وأرشفتها تلقائيًا.

التحقق من الحساب

التقاط رموز التحقق ورسائل البريد الإلكتروني للتأكيد للحفاظ على سير عمل الوكلاء مستمرًا.

احصل على Agentic Mail مع خطة Business Premium

48 شهرًا
Premium Business Email
احصل على 48 شهرًا مقابل E£2,352 (السعر العادي E£7,632). يتم التجديد بسعر E£99/الشهر.
159
وفِّر 69%
49 /الشهر
بريد ذكي
جديد
مساحة تخزين 50GB لكل صندوق بريد
50 قواعد إعادة توجيه
30 إسماً مستعاراً للبريد الإلكتروني
3000 رسالة إلكترونية/اليوم لكل صندوق بريد
احصل على مساحة تخزين إضافية في أي وقت
دومين مجاني لمدة سنة
مساعد صندوق البريد الذكي - كودي
بحث قوي في البريد الإلكتروني مدعوم بالـ AI
ردود البريد الإلكتروني الذكية المدعومة بالـ AI
ملخصات البريد الإلكتروني الفورية المدعومة بالـ AI
AI جاهز للكتابة متى جاءك الإلهام
تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

انضم إلى ملايين العملاء السعداء

تعد Hostinger بلا شك الخدمة الأكثر تنوعًا وبأسعار معقولة للدومينات واستضافة ووردبريس وخدمات البريد الإلكتروني.

Jules Huldin

عندما أستخدم مزوّد خدمة البريد الإلكتروني، أريد أن تكون التجربة بأكملها سلسة تمامًا، دون انقطاعات، وسهلة التجديد وما إلى ذلك. وهذا بالضبط ما عشته مع Hostinger.

Claudine Mayer

أفضل شركة للاستضافة والدومينات والبريد الإلكتروني، بأسعار مناسبة وأداء قوي.

Omar Emad Abdelmonim

الأسئلة الشائعة حول البريد الذكي

اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول البريد الإلكتروني من Hostinger لوكلاء الذكاء الاصطناعي.

ما هو البريد الإلكتروني الوكيلي وكيف يختلف عن البريد الإلكتروني العادي؟

البريد الإلكتروني الوكيلي هو بنية تحتية للبريد الإلكتروني مصممة خصيصًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي وسير عمل الأتمتة. تم تصميم خدمات البريد الإلكتروني التقليدية للبشر – صناديق بريد وارد سلبية حيث تنتظر الرسائل أن تُقرأ. يتعامل البريد الوكيلي مع البريد الإلكتروني كطبقة نشطة وقابلة للبرمجة – تعتمد على الويب هوك أولاً، ومدفوعة بواجهة برمجة التطبيقات (API)، ومصممة للتعامل مع الإرسال والاستقبال البرمجي دون قيود المنصة أو حدود المعدل أو خطر وضع علامة عليها بسبب النشاط المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

لمن صُمِّم هوستنجر إيجنتيك ميل؟

بريد Hostinger الوكيلي مصمم للمطورين ومنشئي الأتمتة الذين يحتاجون إلى طبقة بريد إلكتروني موثوقة لوكلائهم المدعومين بالذكاء الاصطناعي وسير عملهم. إذا كنت تبني باستخدام OpenClaw، n8n، Make، LangChain، Zapier، أو أدوات مشابهة، وواجهت صعوبة مع مزودي البريد الإلكتروني التقليديين الذين يحظرون الأتمتة الخاصة بك – فهذا يناسبك.

إنه أيضًا للوكلاء أنفسهم. سواء كان وكيلك يحتاج إلى عنوان مخصص للتواصل البارد، أو دعم العملاء، أو عمليات الحجز، أو معالجة المستندات، فإن بريد الوكيل يمنحه صندوق بريد حقيقي وقابل للبرمجة للعمل منه.

كيف تعمل الويب هوكس مع بريد الوكيل؟

في كل مرة تصل فيها رسالة بريد إلكتروني، يقوم Agentic Mail بإطلاق webhook على الفور. لا يوجد استقصاء، ولا تأخير. يتلقى وكيلك أو أداة الأتمتة الخاصة بك هذا المحفز ويمكنه التصرف بناءً عليه على الفور، سواء كان ذلك بتحليل الرسالة، أو تشغيل سير عمل في n8n، أو تمريرها إلى وكيل LangChain.

ما هي أدوات الأتمتة وأطر عمل الوكلاء التي يدعمها Agentic Mail؟

يعمل بريد وكيل Hostinger مع OpenClaw و n8n و Make و LangChain و Zapier ومنصات الأتمتة الأخرى. تتوفر مهارات مسبقة الإنشاء لأكثر المكدسات شيوعًا حتى تتمكن من الاتصال في دقائق. كما سيتوفر قريبًا وصول كامل إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) وخادم MCP لعمليات تكامل أعمق ومخصصة.

هل يمكنني التحكم في المرسلين الذين يتفاعل معهم وكلاؤي؟

نعم. تتيح لك قوائم السماح والحظر تحديد بالضبط أي النطاقات أو عناوين البريد الإلكتروني يمكنها الوصول إلى صندوق بريد وكيلك، على مستوى النطاق ومستوى البريد الإلكتروني الفردي. وهذا يحافظ على تركيز سير عملك ويحميه من الضوضاء غير المرغوب فيها أو سوء الاستخدام.

هل Agentic Mail منتج منفصل أحتاج لشرائه؟

لا، بريد Agentic مدمج في Hostinger Business Email. يمكنك الوصول إلى جميع ميزات Agentic كجزء من Premium Business Email، لا حاجة لاشتراك منفصل.

هل يتوفر واجهة برمجة تطبيقات (API) كاملة للتحكم البرمجي بالبريد الإلكتروني؟

الوصول الكامل إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) هو ميزة قادمة. بمجرد إطلاقه، سيوفر لك تحكمًا برمجيًا كاملاً في إرسال واستقبال وإدارة صندوق وارد وكيلك – دون الحاجة إلى واجهة مستخدم. في غضون ذلك، تغطي الـ webhooks والمهارات المدمجة حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا للأتمتة في الوقت الحالي.

