واجهة برمجة التطبيقات المباشرة · مجموعات تطوير البرامج · خادم MCP

واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني مع صندوق وارد حقيقي يدعمها.

إرسال، قراءة، بحث، ورد: واجهة برمجة تطبيقات واحدة، مفتاح واحد
قم بتوصيل مجموعتك البرمجية أو وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بك
ابدأ الإرسال في أقل من دقيقة
ابتداء من19/الشهر
احصل على مفتاح API الخاص بكاقرأ الوثائق
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية <b>30 يوما</b>
واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني من هوستينجر
متصل
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
تم قبول الرسالة (202)، وتم وضعها في قائمة الانتظار.

صندوق بريد واحد. جميع طرق البناء.

يمكنك العمل مباشرةً مع واجهة برمجة تطبيقات REST، أو إضافة حزمة تطوير برمجية (SDK) خاصة بك، أو كتابة البرنامج النصي من واجهة سطر الأوامر (CLI)، أو ربط وكيل الذكاء الاصطناعي عبر خادم MCP المباشر. صندوق البريد هو نفسه في الأساس.

خادم MCP

زوّد وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك بأدوات لقراءة وإرسال والبحث وتشغيل صندوق بريد حقيقي.

مجموعة تطوير البرامج Node.js

أضف إمكانية إرسال البريد الإلكتروني وسير عمل البريد الوارد إلى تطبيقات JavaScript وTypeScript من خلال تجربة مطور أصلية.

حزمة تطوير البرامج PHP

قم بربط مواقع الويب وخدمات الواجهة الخلفية بإجراءات صندوق البريد دون الحاجة إلى إنشاء عميل API من الصفر.

مجموعة أدوات تطوير البرمجيات (SDK) الخاصة بلغة بايثون

قم ببناء أنظمة التشغيل الآلي، وتدفقات البيانات، وأدوات الوكلاء حول حساب بريد إلكتروني حقيقي.

واجهة سطر الأوامر

افحص وقم بإدارة سير عمل صندوق البريد من خلال جهازك الطرفي، والبرامج النصية، ووظائف التكامل المستمر.

REST API و webhooks

قم باستدعاء السطح القابل للبرمجة مباشرة، وتفاعل مع أحداث صندوق البريد، وأرسل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمنتج عندما يحتاج تطبيقك إلى ذلك.

المكتبات و CLI

قم بتثبيت برنامج العميل الخاص بالشركة وقم بإجراء مكالمتك الأولى في غضون دقائق.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

عميل مكتوب بالكامل لواجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

عميل PHP مستقل عن إطار العمل.

بايثون

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

عميل بايثون لواجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني.

واجهة سطر الأوامر

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

يمكنك إدارة البريد الإلكتروني مباشرة من جهازك.

امنح وكيلك صندوق بريد حقيقي

لا يكفي وجود نقطة إرسال. يحتاج تطبيقك أو وكيلك إلى صندوق بريد يعمل، مع عنوان ومحادثات وسجل، يمكنه تشغيله من خلال MCP أو SDKs أو REST.

هوية

عنوان بريد إلكتروني حقيقي وقابل للتحقق يمكن لوكيلك استخدامه للتسجيل في الخدمات، واستلام التأكيدات، والتصرف نيابة عنك.

محادثات حقيقية

الردود المتسلسلة، والمرفقات، والمحادثات متعددة الأطراف، مع وجود شخص على اطلاع دائم كلما احتجت إليه.

ذاكرة مدمجة

كل رسالة هي سجل دائم وقابل للبحث يمكن لوكيلك الرجوع إليه لفهم السياق والمتابعة.

تسعير بسيط لكل صندوق بريد

تتضمن كل باقة إمكانية الوصول الكامل إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومجموعة تطوير البرامج (SDK)، وواجهة سطر الأوامر (CLI)، ومنصة إدارة المحتوى (MCP)، وخطافات الويب. تم تصميم خدمة الإرسال لإرسال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمنتجات والمعاملات بكميات معتدلة.

ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

يمكنك الإلغاء متى أردت

دعم 24/7

خطة لمدة 48 شهرًا
خصم 76%
Starter
الأفضل لـ: المشاريع الجانبية والنماذج الأولية
79
19/الشهر
احصل على مفتاح API الخاص بك
سعر صندوق البريد. لمدة 48 شهرًا. يُجدَّد بسعر E£⁦39⁩/الشهر لمدة 48 شهرًا.
الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومجموعة تطوير البرامج (SDK)، وواجهة سطر الأوامر (CLI)، ومنصة إدارة الوسائط (MCP).
Webhooks & mailbox events
1000 رسالة إلكترونية/اليوم لكل صندوق بريد
1 صندوق بريد متضمن
مساحة تخزين 5GB لكل صندوق بريد
5 قواعد إعادة توجيه
5 إسماً مستعاراً للبريد الإلكتروني

المزايا:

بريد الوكيل: عنوان مخصص للوكيل + أدوات MCP
الأكثر شهرة
خصم 76%
Standard
الأفضل لـ: تطوير التطبيقات وعمليات التكامل
119
29/الشهر
احصل على مفتاح API الخاص بك
سعر صندوق البريد. لمدة 48 شهرًا. يُجدَّد بسعر E£⁦69⁩/الشهر لمدة 48 شهرًا.
الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومجموعة تطوير البرامج (SDK)، وواجهة سطر الأوامر (CLI)، ومنصة إدارة الوسائط (MCP).
Webhooks & mailbox events
3000 رسالة إلكترونية/اليوم لكل صندوق بريد
1 صندوق بريد متضمن
مساحة تخزين 20GB لكل صندوق بريد
20 قواعد إعادة توجيه
10 إسماً مستعاراً للبريد الإلكتروني

المزايا:

ابحث، رد، لخص، واكتب - كل ذلك بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي - بلا حدود
بريد الوكيل: عنوان مخصص للوكيل + أدوات MCP
خصم 75%
Premium
الأفضل لـ: أحمال العمل الإنتاجية
159
39/الشهر
احصل على مفتاح API الخاص بك
سعر صندوق البريد. لمدة 48 شهرًا. يُجدَّد بسعر E£⁦99⁩/الشهر لمدة 48 شهرًا.
الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومجموعة تطوير البرامج (SDK)، وواجهة سطر الأوامر (CLI)، ومنصة إدارة الوسائط (MCP).
Webhooks & mailbox events
3000 رسالة إلكترونية/اليوم لكل صندوق بريد
1 صندوق بريد متضمن
مساحة تخزين 50GB لكل صندوق بريد
50 قواعد إعادة توجيه
30 إسماً مستعاراً للبريد الإلكتروني

المزايا:

دومين مجاني لمدة سنة
ابحث، رد، لخص، واكتب - كل ذلك بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي - بلا حدود
بريد الوكيل: عنوان مخصص للوكيل + أدوات MCP
خصم 76%
Starter
الأفضل لـ: المشاريع الجانبية والنماذج الأولية
79
19/الشهر
احصل على مفتاح API الخاص بك
سعر صندوق البريد. لمدة 48 شهرًا. يُجدَّد بسعر E£⁦39⁩/الشهر لمدة 48 شهرًا.
الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومجموعة تطوير البرامج (SDK)، وواجهة سطر الأوامر (CLI)، ومنصة إدارة الوسائط (MCP).
Webhooks & mailbox events
1000 رسالة إلكترونية/اليوم لكل صندوق بريد
1 صندوق بريد متضمن
مساحة تخزين 5GB لكل صندوق بريد
5 قواعد إعادة توجيه
5 إسماً مستعاراً للبريد الإلكتروني

المزايا:

بريد الوكيل: عنوان مخصص للوكيل + أدوات MCP
الأكثر شهرة
خصم 76%
Standard
الأفضل لـ: تطوير التطبيقات وعمليات التكامل
119
29/الشهر
احصل على مفتاح API الخاص بك
سعر صندوق البريد. لمدة 48 شهرًا. يُجدَّد بسعر E£⁦69⁩/الشهر لمدة 48 شهرًا.
الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومجموعة تطوير البرامج (SDK)، وواجهة سطر الأوامر (CLI)، ومنصة إدارة الوسائط (MCP).
Webhooks & mailbox events
3000 رسالة إلكترونية/اليوم لكل صندوق بريد
1 صندوق بريد متضمن
مساحة تخزين 20GB لكل صندوق بريد
20 قواعد إعادة توجيه
10 إسماً مستعاراً للبريد الإلكتروني

المزايا:

ابحث، رد، لخص، واكتب - كل ذلك بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي - بلا حدود
بريد الوكيل: عنوان مخصص للوكيل + أدوات MCP
خصم 75%
Premium
الأفضل لـ: أحمال العمل الإنتاجية
159
39/الشهر
احصل على مفتاح API الخاص بك
سعر صندوق البريد. لمدة 48 شهرًا. يُجدَّد بسعر E£⁦99⁩/الشهر لمدة 48 شهرًا.
الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، ومجموعة تطوير البرامج (SDK)، وواجهة سطر الأوامر (CLI)، ومنصة إدارة الوسائط (MCP).
Webhooks & mailbox events
3000 رسالة إلكترونية/اليوم لكل صندوق بريد
1 صندوق بريد متضمن
مساحة تخزين 50GB لكل صندوق بريد
50 قواعد إعادة توجيه
30 إسماً مستعاراً للبريد الإلكتروني

المزايا:

دومين مجاني لمدة سنة
ابحث، رد، لخص، واكتب - كل ذلك بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي - بلا حدود
بريد الوكيل: عنوان مخصص للوكيل + أدوات MCP

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

حماية من البريد العشوائي والفيروسات والتصيد الاحتيالي
وصول إلى البريد الإلكتروني على أي تطبيق أو جهاز
تتبع جميع أنشطة صندوق البريد باستخدام سجلات التدقيق
حافظ على أمان البيانات باستخدام التشفير الشامل
انقل رسائلك الإلكترونية بسهولة
إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى أي عنوان بريد إلكتروني آخر
حماية من البريد العشوائي والفيروسات والتصيد الاحتيالي
وصول إلى البريد الإلكتروني على أي تطبيق أو جهاز
تتبع جميع أنشطة صندوق البريد باستخدام سجلات التدقيق
حافظ على أمان البيانات باستخدام التشفير الشامل
انقل رسائلك الإلكترونية بسهولة
إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني إلى أي عنوان بريد إلكتروني آخر

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

مصمم خصيصًا لسير عمل المطورين

استخدم الواجهة التي تناسب مجموعتك البرمجية، ثم انتقل بين مجموعات تطوير البرامج (SDKs) وواجهة سطر الأوامر (CLI) وواجهة REST وخطافات الويب دون تغيير صندوق البريد الأساسي.

JSON

تفاعل في الوقت الفعلي

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
اشترك في أحداث صندوق البريد باستخدام روابط الويب وقم بتشغيل منطقك لحظة وصول البريد، دون الحاجة إلى مراقبة حلقات الاستقصاء.

Node.js

البحث والفرز من خلال الكود

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
استعلم عن صندوق البريد بالطريقة التي يفكر بها سير عملك: حسب المرسل أو الموضوع أو الحالة. ثم تصرف بناءً على النتائج في نفس سلسلة الاستدعاءات.

صدَفَة

قم بكتابة البرنامج النصي من طرفية الأوامر الخاصة بك

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
تتحدث واجهة سطر الأوامر بنفس واجهة برمجة التطبيقات، لذا يمكنك أيضًا القيام بأي شيء يمكن لتطبيقك القيام به من خلال shell والبرامج النصية ووظائف التكامل المستمر.

تحكم كامل في سير عمل البريد الإلكتروني الخاص بك

إدارة بيانات الاعتماد، ومتابعة نشاط التسليم في سجلات البريد الإلكتروني، وربط عمليات التكامل دون مغادرة لوحة التحكم الخاصة بك.

مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API)

قم بإنشاء مفاتيح للمشاريع الجديدة وقم بإلغائها عند تغيير بيانات الاعتماد.

نقاط نهاية Webhook

إدارة نقاط النهاية التي تستقبل أحداث صندوق بريدك.

سجلات البريد الإلكتروني

افحص نشاط التسليم عندما تحتاج إلى تتبع رسالة.
رسم توضيحي لخدمة Hostinger Agentic Mail لسير عمل البريد الإلكتروني الآلي

بريد هوستينجر للمطورين

ضع صندوق بريد حقيقي خلف الكود الخاص بك

أنشئ مفتاح API، وقم بتوصيل تطبيقك أو وكيلك، وأرسل بريدك الإلكتروني الأول، وابدأ في البناء.

احصل على مفتاح API الخاص بك
اقرأ الوثائق

الأسئلة الشائعة حول واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني من هوستينجر

إجابات حول واجهة برمجة تطبيقات البريد، وخادم MCP، ومجموعات تطوير البرامج (SDKs)، وواجهة سطر الأوامر (CLI)، وواجهة برمجة تطبيقات REST، وخطافات الويب (webhooks).

واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني من Hostinger هي واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني للتطبيقات ومواقع الويب وخدمات الواجهة الخلفية. أرسل واقرأ وابحث ونظّم وردّ على رسائل البريد الإلكتروني، وأتمت صندوق بريد حقيقي من خلال حزم تطوير البرامج (SDKs) وواجهة سطر الأوامر (CLI) وواجهة برمجة تطبيقات REST وخطافات الويب.

يوفر خادم Hostinger Mail MCP المباشر لوكلاء الذكاء الاصطناعي المتوافقين أدوات صندوق البريد التي يمكنهم الوصول إليها مباشرةً. ويمكن للوكلاء استخدام هذه الأدوات لقراءة المحادثات، والبحث عن الرسائل، وصياغة الردود، وفرز البريد الوارد، وتشغيل مهام سير العمل في صندوق الوارد.

تجمع واجهة برمجة تطبيقات Hostinger Mail بين إرسال البريد الإلكتروني للتطبيقات والتحكم الفعلي في صندوق الوارد في واجهة واحدة قابلة للبرمجة. وهي مصممة خصيصًا لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمنتجات وسير العمل، وليست مخصصة للتسليم الجماعي بكميات كبيرة.

تتوفر حزم تطوير البرامج (SDKs) الخاصة بالطرف الأول لـ Node.js وPHP وPython. يمكنك أيضًا استخدام واجهة سطر الأوامر أو استدعاء واجهة برمجة تطبيقات REST مباشرةً من أي لغة تدعم HTTP.

نعم. تتيح لك روابط الويب التفاعل مع نشاط صندوق البريد وبدء سير العمل دون الحاجة إلى التحقق من التغييرات بشكل متكرر.

سجّل الدخول إلى hPanel، وافتح قسم واجهة برمجة التطبيقات (API)، وأنشئ مفتاحًا لتكاملك. حافظ على سرية المفتاح ولا تقم بإضافته إلى شفرة المصدر الخاصة بك.

تفضل بزيارة وثائق Hostinger Mail API للحصول على إرشادات الإعداد، ومراجع واجهة برمجة التطبيقات، وتفاصيل التكامل.

نعم. استخدم واجهة برمجة تطبيقات REST أو مجموعات تطوير البرامج (SDKs) أو واجهة سطر الأوامر (CLI) لإرسال البريد الإلكتروني والتحكم في صندوق بريد حقيقي من أي تطبيق أو موقع ويب أو نظام خلفي. يتم دعم الوكلاء عبر منصة إدارة البريد (MCP) ولكن استخدامهم اختياري.

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