واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني مع صندوق وارد حقيقي يدعمها.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
صندوق بريد واحد. جميع طرق البناء.
خادم MCP
مجموعة تطوير البرامج Node.js
حزمة تطوير البرامج PHP
مجموعة أدوات تطوير البرمجيات (SDK) الخاصة بلغة بايثون
واجهة سطر الأوامر
REST API و webhooks
المكتبات و CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
بايثون
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
واجهة سطر الأوامر
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
امنح وكيلك صندوق بريد حقيقي
هوية
محادثات حقيقية
ذاكرة مدمجة
تسعير بسيط لكل صندوق بريد
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
يمكنك الإلغاء متى أردت
دعم 24/7
المزايا:
المزايا:
المزايا:
المزايا:
المزايا:
المزايا:
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
مصمم خصيصًا لسير عمل المطورين
JSON
تفاعل في الوقت الفعلي
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
البحث والفرز من خلال الكود
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
صدَفَة
قم بكتابة البرنامج النصي من طرفية الأوامر الخاصة بك
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
تحكم كامل في سير عمل البريد الإلكتروني الخاص بك
مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API)
نقاط نهاية Webhook
سجلات البريد الإلكتروني
الأسئلة الشائعة حول واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني من هوستينجر
ما هي واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني من هوستينجر؟
واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني من Hostinger هي واجهة برمجة تطبيقات البريد الإلكتروني للتطبيقات ومواقع الويب وخدمات الواجهة الخلفية. أرسل واقرأ وابحث ونظّم وردّ على رسائل البريد الإلكتروني، وأتمت صندوق بريد حقيقي من خلال حزم تطوير البرامج (SDKs) وواجهة سطر الأوامر (CLI) وواجهة برمجة تطبيقات REST وخطافات الويب.
ما الذي يمكن أن يفعله خادم Hostinger Mail MCP؟
هل هذه واجهة برمجة تطبيقات للبريد الإلكتروني ذات حجم معاملات كبير؟
تجمع واجهة برمجة تطبيقات Hostinger Mail بين إرسال البريد الإلكتروني للتطبيقات والتحكم الفعلي في صندوق الوارد في واجهة واحدة قابلة للبرمجة. وهي مصممة خصيصًا لرسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمنتجات وسير العمل، وليست مخصصة للتسليم الجماعي بكميات كبيرة.
ما هي اللغات والواجهات المدعومة؟
هل يمكنني الاشتراك في فعاليات البريد الإلكتروني؟
نعم. تتيح لك روابط الويب التفاعل مع نشاط صندوق البريد وبدء سير العمل دون الحاجة إلى التحقق من التغييرات بشكل متكرر.
كيف أحصل على مفتاح API؟
أين يمكنني العثور على الوثائق؟
تفضل بزيارة وثائق Hostinger Mail API للحصول على إرشادات الإعداد، ومراجع واجهة برمجة التطبيقات، وتفاصيل التكامل.