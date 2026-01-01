أباتشي درويد هي قاعدة بيانات تحليلية عالية الأداء وفي الوقت الفعلي، مصممة خصيصًا لاستعلامات OLAP التي تتم في أقل من ثانية على البيانات المعتمدة على الأحداث. تم تطويرها في الأصل في Metamarkets وهي الآن مشروع رفيع المستوى تابع لأباتشي، يدعم درويد التحليلات الموجهة للمستخدم، وقياسات الشبكة عن بعد، ومراقبة أداء التطبيقات، ولوحات معلومات تدفق النقرات في شركات مثل Netflix و Confluent و Airbnb و Lyft و Walmart.

تمنحك استضافة درويد ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) محرك استعلام موجه نحو الأعمدة، مُحسّن للاستيعاب المتدفق من Kafka و Kinesis، وتصفية السلاسل الزمنية، والتجميعات عالية التزامن — بدون رسوم سحابية لكل استعلام أو قيود على المورد. تتعامل وحدة التحكم الويب المدمجة مع استكشاف SQL، ومواصفات الاستيعاب، وإدارة مصادر البيانات، وصحة الكتلة من علامة تبويب متصفح واحدة.