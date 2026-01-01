نشر Apache Druid بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات تحليلات في الوقت الفعلي مصممة لاستعلامات سريعة للتحليل المتعدد الأبعاد على بيانات الأحداث المتدفقة والتاريخية على نطاق واسع.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Druid؟
أباتشي درويد هي قاعدة بيانات تحليلية عالية الأداء وفي الوقت الفعلي، مصممة خصيصًا لاستعلامات OLAP التي تتم في أقل من ثانية على البيانات المعتمدة على الأحداث. تم تطويرها في الأصل في Metamarkets وهي الآن مشروع رفيع المستوى تابع لأباتشي، يدعم درويد التحليلات الموجهة للمستخدم، وقياسات الشبكة عن بعد، ومراقبة أداء التطبيقات، ولوحات معلومات تدفق النقرات في شركات مثل Netflix و Confluent و Airbnb و Lyft و Walmart.
تمنحك استضافة درويد ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) محرك استعلام موجه نحو الأعمدة، مُحسّن للاستيعاب المتدفق من Kafka و Kinesis، وتصفية السلاسل الزمنية، والتجميعات عالية التزامن — بدون رسوم سحابية لكل استعلام أو قيود على المورد. تتعامل وحدة التحكم الويب المدمجة مع استكشاف SQL، ومواصفات الاستيعاب، وإدارة مصادر البيانات، وصحة الكتلة من علامة تبويب متصفح واحدة.
الميزات الأساسية في Apache Druid
وحدة تحكم ويب مدمجة
واجهة مستخدم قائمة على المتصفح لاستعلامات SQL، ومواصفات الاستيعاب، وإدارة مصادر البيانات، ومراقبة صحة الكتلة بدون عميل منفصل.
استيعاب في الوقت الفعلي
بث الأحداث من Kafka أو Kinesis أو HTTP إلى مصادر بيانات قابلة للاستعلام في غضون ثوانٍ، مع ضمانات التسليم لمرة واحدة بالضبط.
مخزن سلاسل زمنية عمودي
التخزين الموجه بالأعمدة مع فهارس الصور النقطية والتقسيم المستند إلى الوقت يوفر عمليات تصفية وتجميع في أقل من ثانية على مليارات الصفوف.
بنية لامدا
طبقة استعلام موحدة فوق مصادر بيانات التدفق والدفعات تتيح للوحات المعلومات دمج الأحداث في الوقت الفعلي مع السياق التاريخي بشفافية.
SQL والاستعلامات الأصلية
يمنح SQL ANSI القياسي بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات استعلام أصلية تعتمد على JSON المحللين والتطبيقات وصولاً مرنًا إلى نفس مصادر البيانات.
لماذا تشغّل Apache Druid على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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