خصم يصل إلى 68% على Apache Druid

نشر Apache Druid بنقرة واحدة.

قاعدة بيانات تحليلات في الوقت الفعلي مصممة لاستعلامات سريعة للتحليل المتعدد الأبعاد على بيانات الأحداث المتدفقة والتاريخية على نطاق واسع.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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نشر Apache Druid بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Apache Druid

خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Druid؟

أباتشي درويد هي قاعدة بيانات تحليلية عالية الأداء وفي الوقت الفعلي، مصممة خصيصًا لاستعلامات OLAP التي تتم في أقل من ثانية على البيانات المعتمدة على الأحداث. تم تطويرها في الأصل في Metamarkets وهي الآن مشروع رفيع المستوى تابع لأباتشي، يدعم درويد التحليلات الموجهة للمستخدم، وقياسات الشبكة عن بعد، ومراقبة أداء التطبيقات، ولوحات معلومات تدفق النقرات في شركات مثل Netflix و Confluent و Airbnb و Lyft و Walmart.

تمنحك استضافة درويد ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) محرك استعلام موجه نحو الأعمدة، مُحسّن للاستيعاب المتدفق من Kafka و Kinesis، وتصفية السلاسل الزمنية، والتجميعات عالية التزامن — بدون رسوم سحابية لكل استعلام أو قيود على المورد. تتعامل وحدة التحكم الويب المدمجة مع استكشاف SQL، ومواصفات الاستيعاب، وإدارة مصادر البيانات، وصحة الكتلة من علامة تبويب متصفح واحدة.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Apache Druid

وحدة تحكم ويب مدمجة

واجهة مستخدم قائمة على المتصفح لاستعلامات SQL، ومواصفات الاستيعاب، وإدارة مصادر البيانات، ومراقبة صحة الكتلة بدون عميل منفصل.

استيعاب في الوقت الفعلي

بث الأحداث من Kafka أو Kinesis أو HTTP إلى مصادر بيانات قابلة للاستعلام في غضون ثوانٍ، مع ضمانات التسليم لمرة واحدة بالضبط.

مخزن سلاسل زمنية عمودي

التخزين الموجه بالأعمدة مع فهارس الصور النقطية والتقسيم المستند إلى الوقت يوفر عمليات تصفية وتجميع في أقل من ثانية على مليارات الصفوف.

بنية لامدا

طبقة استعلام موحدة فوق مصادر بيانات التدفق والدفعات تتيح للوحات المعلومات دمج الأحداث في الوقت الفعلي مع السياق التاريخي بشفافية.

SQL والاستعلامات الأصلية

يمنح SQL ANSI القياسي بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات استعلام أصلية تعتمد على JSON المحللين والتطبيقات وصولاً مرنًا إلى نفس مصادر البيانات.

لماذا تشغّل Apache Druid على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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